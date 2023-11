Abren convocatoria para impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Colombia

La catera TIC precisó que la convocatoria está dirigida a Instituciones de Educación Superior, reconocidas por el Ministerio Nacional de Educación, que cuenten con grupos de investigación - crédito Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció que la Agencia Nacional del Espectro (ANE) presentó una nueva convocatoria para impulsar proyectos en tecnología, ciencia e innovación para quienes deseen participar en el país.

De acuerdo con los términos de la convocatoria de investigaciones del 2023, la iniciativa tiene como fin impulsar la generación de conocimientos científico por medio de la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en temáticas de gestión, planeación, atribución, vigilancia y control del espectro radioeléctrico.

La catera TIC precisó que la convocatoria está dirigida a Instituciones de Educación Superior, reconocidas por el Ministerio Nacional de Educación, que cuenten con grupos de investigación asociados a tres principales temáticas:

Diseño de una metodología para realizar la reorganización del espectro radioeléctrico planificado en la banda de 88 MHz a 108 MHz.

Redes de monitoreo multipropósito a partir de radio definida por software en computadoras de bajo costo y análisis multidisciplinar de las causas de la clandestinidad.

Recomendaciones para su prevención que puedan ser aplicadas al sector TIC.

De acuerdo con el director de la ANE, Fabián Herrera Santana, el realizar ese tipo de convocatorias le permite a la Agencia Nacional del Espectro articular esfuerzos con la academia para obtener e impulsar insumos en el trabajo misional de la entidad con el componente de Ciencia, Tecnología e Innovación

“Y así dar continuidad a la estrategia para el fomento de las investigaciones y proyectos que venimos adelantando con éxito desde el 2015″, así lo afirmó director general de la ANE.

En cuanto a la financiación, la agencia apoyará hasta el 70% del valor del proyecto, en otras palabras, el aporte por idea no superará los 250.000 millones de pesos. Cabe resaltar que la convocatoria no es vinculante, es decir, será potestad de la ANE decidir o no la ejecución de los proyectos que resulten elegibles tras el proceso de evaluación.

Igualmente, la ANE decidirá si es pertinente proceder modificaciones o ajustes a los proyectos de la posible ejecución, en acuerdo con las entidades que los presentan, “sin que en ningún caso afecte lo que fue objeto de calificación por parte de los evaluadores”, explicó la agencia.

La convocatoria estará abierta hasta el viernes 24 de noviembre de 2023. La evaluación de las propuestas se llevará a cabo el jueves 30 de noviembre, la celebración del convenio correspondiente iniciará en marzo de 2024.

Entre los requisitos mínimos para participar, los interesados deben tener presente los siguientes requisitos; sin embargo, de acuerdo con cada temática habrá una serie de requerimientos:

Presentar la propuesta siguiendo los lineamientos detallados en el “Anexo 2″, de acuerdo con el cronograma de la convocatoria.

Contar con el aval institucional para el desarrollo del proyecto.

Asumir por lo menos el 30% de los costos del proyecto a manera de contrapartida. Estos recursos podrán constituir tanto aportes en dinero como en especie.

Presentar la totalidad de la documentación detallada en el numeral 5 “Documentos para participar”.

Presentar los documentos que relacione la experiencia y trayectoria de los grupos de investigación, incluyendo el soporte de la clasificación actual del grupo, en concordancia con el modelo de medición de grupos que tiene actualmente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las personas interesadas podrán realizar el proceso de registro ingresando al siguiente enlace: Convocatoria ANE. Una vez allí encontrarán la carpeta “Convocatoria 2023″. La propuesta a presentar debe tener máximo 40 páginas en letra Arial 11 interlineado sencillo.

Finalmente, la documentación solicitada por la ANE debe incluirse en una sola carpeta comprimida junto con la propuesta, que deberá enviarse al correo electrónico investigaciones@ane.gov.co.