Jared Leto le mandó un mensaje a Colombia al treparse del Empire State: esto tiene que ver el país con la acrobacia

Para promocionar su gira con Thirty Seconds To Mars, Jared Leto escaló el edificio Empire State de Nueva York Créditos: X/Consecuense of Sound

Las redes sociales estallaron hace algunos días con reacciones a un video que se filtró de Jared Leto escalando el Empire State por su exterior. A pesar del riesgo que representa la acrobacia, el actor parecía aferrarse a la estructura y estar muy seguro de lo que hacía en todo momento.

A primer vistazo, se trataba de una experiencia personal del actor o una meta íntima que tenía desde hace algún tiempo, considerando que el norteamericano es fan de las piruetas extremas. En algún momento lo vieron caminando por los balcones de un hotel sin protección. En otra ocasión, en Brasil, se lanzó desde una soga para entrar a uno de sus conciertos.

La escalada de Jared Leto también tuvo como propósito promocionar la nueva gira mundial de Thirty Seconds To Mars - créditos: Instagram/Jared Leto

Muchas de estas actitudes las ha utilizado como estrategia de publicidad. Esta vez no ha sido la excepción, pues su subida al rascacielos neoyorquino fue parte del anuncio de la próxima gira de su banda, Thirty Seconds to Mars.

La agrupación, en la que también está su hermano Shannon, así como Tomo Miličević, Matt Wachter y Solon Bixler, estará en el Festival Estéreo Picnic para la edición del 2024, la cual se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo del año entrante en Bogotá, Colombia.

Shannon Leto y Jared Leto recibiendo el VMA que ganó su banda, Thirty Seconds to Mars - Brendan Mcdermid/Reuters

“Hoy lanzamos Seasons World Tour 2024 (con el que vendrá a Sudamérica) con motivo de nuestro nuevo álbum”, comenzó diciendo Jared Leto en una publicación de Instagram con la que dio contexto a su peripecia, agregando: “Estoy fascinado por el Empire State Building, la atracción número uno del mundo, desde niño. No sé si fue por el Récord Mundial Guinness o por King Kong, pero algo en esta estructura icónica siempre ha capturado mi imaginación. Construida en sólo 13 meses en una de las ciudades más grandes del mundo, siempre ha sido para mí un poderoso símbolo de todas las posibilidades de la vida”.

Además, recordó a sus seguidores la afición que tiene hace varios años por las escaladas. “Como muchos de ustedes saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar algo de libertad y serenidad. En muchos sentidos, este álbum trata sobre seguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State Building definitivamente entra en esta categoría para mí. Como viajar por el mundo con mi hermano y compartir estos conciertos y experiencias inolvidables con todos ustedes. Estamos muy emocionados de volver a viajar y visitarlos en tantos lugares increíbles alrededor del mundo”, siguió diciendo.

Jared Leto mostró las heridas de sus manos tras haber escalado el Empire State - créditos: Today News

Para el ostentoso logro, Leto subió durante 20 minutos por el lado este del edificio de 102 pisos. Comenzó desde la plataforma de observación, la cual se encuentra ubicada en el nivel 86 y siguió de manera ininterrumpida hasta el 104. En ese punto subió tres pisos más hasta el escudo de hielo, que es la base de la antena de la torre. Llegó a estar a 365 metros de altura.

Luego de la hazaña, el periodista estadounidense Craig Malvin le interrogó por su próxima escalada. Ironizando sobre su destino, el intérprete afirmó: “A la cama. Se sube directamente a la cama”.

El ganador del Óscar a Mejor Actor de Reparto por El club de los desahuciados también pasará por los Lollapalooza de Argentina, Chile y Brasil con su grupo musical. El recorrido seguirá en Tecate pal’ Norte, en Monterrey, México y luego se dirigirá a Europa. En junio regresará a Estados Unidos con una seguidilla de presentaciones.