Daniel Sancho y las versiones que ha entregado el confesó asesino de Edwin Arrieta: de jaula de cristal a engaño y, finalmente, un accidente

Desde que fue capturado, Daniel Sancho ha entregado tres versiones de la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, al que las autoridades de Tailandia lo culpan de haberlo asesinado - crédito Redes Sociales

La muerte en Tailandia del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha sido un tema que ha sido tomado con gran importancia en España, debido a que el confeso asesino es Daniel Sancho, un hombre de 29 que es hijo de dos figuras de la farándula en la nación europea, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

El 13 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Daniel Sancho, proceso en el que el español se declaró inocente de dos de los tres cargos por los que ha sido acusado. Sancho negó ser culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta y de haber desaparecido el pasaporte del colombiano; sin embargo, acepto haber ocultado las partes del cuerpo de Arrieta.

Respecto a la muerte de Edwin Arrieta, Daniel Sancho afirmó que se trató de un accidente, siendo una de las múltiples explicaciones que ha entregado al respecto desde su captura el 7 de agosto.

Cabe recordar que Sancho fue capturado luego de que él se acercara a una estación de policía en Tailandia para solicitar ayuda para encontrar a Edwin Arrieta, con el que viajó al país asiático, pero afirmó no tenía conocimiento de su paradero, después de ello, reveló haberlo asesinado.

En una de las primeras declaratorias de Sancho que fueron filtradas por la prensa española, el hombre de 29 reveló haber terminado con la vida de Arrieta, pero se justificó afirmando que el colombiano lo tenía encerrado en una “jaula de cristal”.

“Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Daniel Sancho fue arrestado en Tailandia el 7 de agosto tras confesar haber asesinado al cirujano colombiano Edwin Arrieta - crédito EFE

Después de ello, Sancho fue llevado hasta el sitio en el que se estaba hospedando en compañía de Edwin Arrieta, con el que la justicia de Tailandia afirma sostenía una relación. Allí, Daniel Sancho indicó la forma en que asesinó al colombiano y reveló el sitio en el que guardó las partes del cuerpo antes de arrojarlas al mar y un vertedero cercano.

Debido a esto, en Tailandia se especuló con que Sancho podría ser condenado a pena de muerte, lo que provocó que Rodolfo Sancho, padre del confeso asesino, contratara en España al abogado Marcos García Montes, reconocido por haber defendido a un hombre que asesinó a su tía y otra mujer en el país europeo.

Una de las primeras justificaciones entregadas por la defensa indicó que Daniel Sancho había sido engañado por la policía de Tailandia para confesar el crimen, lo que fue corroborado por el coronel de esta institución, Paisan Sangthep, que reveló a Telecinco la forma en que lograron que el español aceptará su responsabilidad.

“Intentamos engañar a Daniel con preguntas cuando aún era sospechoso hasta que confesó y pudimos arrestarlo de inmediato. Tenía muchos remordimientos y en cuanto empezó a confesar todo, se derrumbó. Comenzó a llorar mucho”, declaró Paisan Sangthep.

El español tuvo que ser asistido por los policías de Tailandia - crédito Redes Sociales

Finalmente, el 13 de noviembre Sancho afirmó que la muerte de Arrieta fue un accidente, versión totalmente contraria a la presentada por la fiscalía de Tailandia, que señaló al español de haber planeado el asesinato del colombiano y utilizando la factura de una compra de cuchillos y una sierra por parte de Sancho como parte del material probatorio.

El cambio en la versión de Sancho se debe a que en el informe final entregado por la fiscalía de Tailandia, la autopsia de Edwin Arrieta no especifica el motivo de la muerte del colombiano, ya que el torso no fue encontrado, motivo por el que no se puede afirmar que hubiera sido degollado, que fue el dictamen entregado por las autoridades.

Al declararse inocente, las autoridades deben realizar una nueva declaración, un examen de pruebas y una nueva recopilación para un juicio que podría ser llevado a cabo entre febrero y abril de 2024. Ante de eso, la fiscalía ejecutará una nueva vista del caso el 27 de noviembre.

“Centrarse en el mecanismo de la muerte, cómo se produce, y si es un homicidio, un asesinato, un homicidio imprudente, o no es nada, porque hay una eximente pena; y ahí es donde estamos trabajando”, declaró el abogado García Montes en rueda de prensa tras la audiencia.