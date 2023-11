Ejército responde a los señalamientos de que el General Ospina utilizó la contrainteligencia militar por celos

El comandante del Ejército, Luis Ospina, está envuelto en un escándalo por unos supuestos seguimientos ilegales que ordenó en contra del profesor de inglés de su esposa - crédito Colprensa.

Luego de que se conocieran los seguimientos al docente de inglés Leonardo Colmenares, ordenados supuestamente por el comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, el Comando castrense emitió un comunicado en el que explica y justifica la situación.

De acuerdo con una denuncia de la Revista Semana, el general Ospina habría dispuesto del poderoso aparato de inteligencia y contrainteligencia del Ejército solo para seguir la amistad que el profesor tenía con su esposa, que había sido alumna suya años atrás. Según ese medio, hasta le crearon un expediente falso para hacerlo pasar como parte de las disidencias de Iván Mordisco.

Ante el escándalo, el Comando respondió: “Las misiones de Inteligencia y Contrainteligencia son diferentes; están claramente consignadas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013. En el caso específico de la función de Contrainteligencia, las actividades buscan anticipar, prevenir, detectar y neutralizar acciones para proteger al personal, las instalaciones, el material y la información”, dice el comunicado.

De tal manera que el comandante habría ordenado solamente a la unidad de contrainteligencia hacer los seguimientos al profesor Colmenares, con el fin de anticipar un supuesto riesgo en contra de él y su núcleo familiar:

“Es allí donde se sustenta la facultad del Comandante del Ejército para ordenar a la Unidad Militar de Contrainteligencia adelantar actividades de verificación, frente a una información que alerta sobre una posible vulneración de la seguridad e integridad del Comandante y su núcleo familiar, y, de manera general, a la comunidad que vive y transita diariamente en los cantones militares y académicos ubicados al norte de la capital”, continúa el comunicado.

El Mayor General Luis Ospina habría estado en peligro, por eso se justificaron los seguimientos al profesor de inglés Leonardo Colmenares - crédito EFE.

De todas maneras, el Ejército reconoce que luego de las investigaciones se concluyó que el profesor Colmenares no representa ninguna amenaza. “Las acciones de verificación amparadas en el ordenamiento jurídico vigente, que no corresponden a una operación de Contrainteligencia, finalizaron el pasado mes de agosto sin elementos de juicio para continuarlas”, señaló la institución castrense.

Eso sí, el Comando dice que se encontraron “novedades y debilidades en los sistemas y procedimientos de control de acceso personal y vehicular a las instalaciones militares, razón por la cual se ordena el fortalecimiento de los mismos no solo en la ciudad Bogotá, sino en todo el país”.

El comunicado del Ejército finaliza con una petición de que cualquier hecho irregular sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes. “Para el Ejército Nacional, es importante que cualquier hecho que vaya en contra de los Principios, Valores y la Ley, sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes, en aras que se adopten las acciones que en derecho correspondan”.

“Como política institucional y siendo coherentes con el Código de Honor del Soldado Colombiano, el Ejército Nacional ratifica su política de Cero Tolerancia con cualquier acto que viole o afecte los derechos fundamentales de las personas”, agrega el comunicado.

Según Semana, el comandante Ospina quería saber por qué su esposa, Lorena Ospina, se reunía periódicamente con el profesor Colmenares en las instalaciones del Cantón Norte, a pesar de que ya no era su profesor. “Saludarla, no más, eso fue todo”, fue la explicación que entregó Colmenares a ese medio.

En el Cantón Norte del Ejército Nacional el docente Colmenares se reunía con la esposa del general Ospina - crédito Archivo Infobae

Los mismos miembros de inteligencia y contrainteligencia del Ejército habrían sido quienes denunciaron ante Semana al general Ospina por su proceder presuntamente ilegal.

Contrainteligencia habría seguido al profesor durante varios días entre julio y agosto e incluso una agente se habría acercado a él para tomar clases y seguirlo de cerca.

“Me decía que, por favor, necesitaba unas clases para un examen, que esto y lo otro, y me citó en el World Trade Center. Yo le dije que no presencial, pero que con mucho gusto le podía dar las clases virtuales. Ella me dijo: ‘Necesito que venga, si quiere nos vemos en el World Trade Center y le invito a un café’”, le contó Colmenares a Semana.

El profesor no aceptó reunirse con la mujer por miedo. “Imagínate qué querían hacer, desaparecerme”, comentó el profesor de inglés.