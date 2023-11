Así ‘tumbaron’ por Nequi a un reconocido locutor en Bogotá: ¿cómo lo estafaron?

El Champion, productor de El Gallo de Radioacktiva, fue robado por Nequi - crédito @willrodriguez99/X

Los avances tecnológicos han traído consigo la posibilidad de que muchas personas a distancias extensas puedan comunicarse, así como que el conocimiento esté a la mano para quienes son autodidactas y aprenden sin la necesidad de tener a un profesor a su lado, pero también han permitido que la delincuencia desarrolle nuevas habilidades para estafar y robar a ingenuos y confiados que caen en sus mentiras y engaños.

En la actualidad las entidades bancarias tuvieron que migrar, así como los medios de comunicación y otro tipo de corporaciones, a la onda digital. En Colombia, billeteras virtuales como Nequi o Daviplata se han popularizado entre la población, quienes las utilizan como una cuenta de ahorros y desde allí evitan estar con efectivo y hacer sus pagos.

Un reconocido locutor de una emisora juvenil fue víctima de una particular forma de robo a través de Nequi, que, aunque no fue de una grandiosa suma de dinero, sí pone en alerta a miles de personas que por no verificar y confiar en los demás pueden caer en el engaño.

Ser trata Wilmar Rodríguez, productor de El Gallo de Radioacktiva, que es conocido como El Champion, que estando al aire en la emisora, contó a todos los oyentes su mala experiencia como víctima de la nueva modalidad de estafa que están implementando los amigos de lo ajeno para hurtar dinero a personas que usan Nequi o Daviplata.

El comunicador, en medio del espacio radial, relató el infortunado episodio. Según Rodríguez, un día cualquiera recibió una llamada de una persona con acento del departamento de Boyacá, quien le dice que le había consignado un dinero a su número y le pide el favor de devolverlo.

“Yo iba por la calle. Me entró una llamada y contesté de afán. El señor me dijo, con tono de boyaco, que es que me había mandado una platica y que no era para mí, que si se la podía devolver”, sostuvo al aire.

Agregó que él confió en el hombre desconocido que lo llamó, y que no confirmó antes si a su cuenta digital había ingresado el monto, que, por una supuesta equivocación, habían consignado a su cuenta y que pedían devolver. Pero que al final, como coloquialmente se dice, lo habían tumbado.

“Yo le devolví la plata, eran 37.000 pesos. Pero luego fui a mirar si esa plata me había entrado, pero nunca me llegó esa consignación”, concluyó la anécdota.

Nequi Glitch, la nueva aplicación que se está utilizando para estafar

Nequi Glitch (error de Nequi) es una aplicación que están utilizando los ladrones virtuales para estafar en Colombia. Esta cumple con el objetivo de crear comprobantes de pago falsos para simular, con alto grado de perfección, que son los que emite Nequi cada vez que se hace una transacción

Es importante resaltar que ni Google Store ni de la Tienda de Apple (iOS) ofrecen descargar esta app que perjudica a negocios y emprendedores. Las personas inconscientes que la usan la instalan desde redes sociales como TikTok, Facebook y WhatsApp.

¿Cómo funciona la estafa?

Primero, la persona simula intentar pagar el producto o servicio varias veces desde su Nequi real, pero luego dice que la aplicación no está funcionando y está caída.

Segundo, ya después de varios intentos, ingresa a Nequi Glitch, desde allí genera el comprobante fraudulento y lo hace pasar como el original para hacer creer al cajero que sí hizo la transacción.

En este tipo de estafa pueden llegar a caer fácilmente las personas, porque Nequi se cae con frecuencia, lo que facilita el accionar de los amigos de lo ajeno.