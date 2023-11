María Fernanda Cabal calificó de “criminal” el proyecto de ley que busca incrementar el Impuesto Predial Unificado hasta en 300%

Maria Fernanda Cabal rechazó de manera enfática proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y Agricultura - crédito Camila Díaz/Colprensa

Revuelo mediático ha generado el proyecto de ley radicado por los ministros Ricardo Bonilla, de la cartera de Hacienda; y Jhenifer Mojica, de Agricultura y Desarrollo Rural, que propone incrementar el Impuesto Predial Unificado (IPU) entre 50 y 300%, lo que se estipularía de acuerdo con el valor del inmueble, independientemente de que estos se encuentren en áreas urbanas o rurales.

Te puede interesar: Fenalco prendió las alarmas por proyecto de ley que subiría el impuesto predial hasta un 350%

La propuesta no fue del agrado de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal que aseguró que dicho proyecto es “criminal contra los ciudadanos”, y afirmó que se opondrá rotundamente al avance del proyecto en el Congreso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

“Esto es criminal contra los ciudadanos. Es el proyecto de Ley de los Ministros de Hacienda, Bonilla, y de Agricultura, Jhenifer Mojica. Nos opondremos porque la propiedad que tanto le ha costado a muchos no puede ser expropiada con impuestos impagables”, aseveró Cabal vía X (antes Twitter)

Maria Fernanda Cabal rechazó de manera enfática proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y Agricultura - crédito Maria Fernanda Cabal / X

En un análisis publicado en la red social mencionada, Cabal resaltó varios puntos, que, para ella, prenden las alarmas y sería un duro golpe al bolsillo a un grupo de ciudadanos:

“El proyecto indica que tendrán un ajuste de hasta el 50% del monto liquidado por el mismo concepto del año anterior los predios urbanos con destino habitacional y comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a $156,6 millones”, resaltó uno de los punto del proyecto

La senadora del Centro Democrático resaltó algunos puntos del polémico proyecto del Gobierno Petro - crédito Maria Fernanda Cabal / X

La senadora Cabal explicó uno de los puntos del proyecto, en el que indica que los terrenos cuyo valor supere los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) pero no alcance los 350 smmlv (406 millones) experimentarían un ajuste del 150%. En el caso de los terrenos con avalúo entre 350 y menos de 500 salarios mínimos, se aplicará un aumento del 200% en el impuesto predial.

Maria Fernanda Cabal está en desacuerdo con proyecto de ley radicado en el congreso que incrementaría hasta en un 300% el IPU - crédito Maria Fernanda Cabal / X

Por último, la senadora del Centro Democrático enfatizó en que: “Los predios de avalúo superior a los 580 millones sufrirán un incremento del predial del 200%, mientras que esos predios que superen ese último rango, tendrán un ajuste en el impuesto predial de hasta 300%”.

Maria Fernanda Cabal calificó de "criminal" proyecto de ley radicado por el los ministros de Hacienda y Agricultura- crédito Maria Fernanda Cabal / X

Congresistas reaccionaron al polémico proyecto de ley

Las principales figuras políticas de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro no dudaron en reprochar la iniciativa del Ministerio de Hacienda y Agricultura con el borrador del proyecto de ley: “Por el cual se adoptan medidas en materia de Impuesto Predial Unificado, se modifica parcialmente la Ley 44 de 1990, se deroga la Ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.

Te puede interesar: Petro defendió proyecto de ley sobre impuesto predial y arremetió contra la prensa: “Dejen de mentir”

Una de las primeras voces fue Miguel Polo Polo, representante por la Circunscripción Especial Comunidades Afro, Raizales y Palenqueras, que expresó que la única forma de pagar dicho impuesto sería “entregándole la casa al Estado”

“¿Ya vieron la nueva reforma de Petro que contempla subir el predial en un 300 %? O sea, van a dejar a los colombianos sin casa, porque el impuesto será tan impagable que la única manera de pagarlo es entregándole la casa al Estado”, recalcó vía X (antes Twitter)

Miguel Polo Polo calificó de "impagable" el proyecto de ley del Ministerio de Hacienda y Agricultura - crédito Miguel Polo Polo / X

El senador Miguel Uribe del Centro Democrático también se pronunció: “De manera solapada, sin logos del Gobierno, el presidente Petro presentó un proyecto para aumentar el costo del predial. Son descarados, pretenden triplicar el predial. No paran: aumentan la gasolina, el ACPM, le ponen impuestos a la comida y ahora pretenden aumentar el predial”.

Miguel Uribe calificó de Gobierno inhumano por proyecto de ley del Ministerio de Hacienda y Agricultura - crédito Miguel Uribe / X

Por su parte, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Jorge Enrique Robledo, reprochó que se quieran imponer más impuestos para “los pobres y a las clases medias”, y agregó, “¿Y ahora cuál va a ser el pretexto?”

Excandidato a la Alcaldía de Bogotá dijo que proyecto de ley del Ministerio de Hacienda y Agricultura representan más impuestos para los pobres y clase media del país - crédito Jorge Enrique Robledo / X

Explicación de ministro Ricardo Bonilla

A propósito de la ola de críticas, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, se pronunció en un video publicado en la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda:

Te puede interesar: Esto costarán los peajes más caros de Colombia a partir de diciembre

“La nación y los distintos catastros del país están haciendo una actualización del avalúo catastral, pero no se están identificando los impactos que se tienen automáticamente sobre el impuesto, porque el decreto que está vigente, que es de 2019, solamente genera un alivio a los predios que tienen un avalúo inferior a 135 salarios mínimos, y ese alivio lo que dice es que si se le actualiza el avalúo catastral, el municipio no le podrá cobrar más allá del 100% de lo que pagó el año inmediatamente anterior. Ese decreto no dice nada de los predios que tienen avalúos superiores, lo que significa es que si a usted le aumentaron el avalúo catastral en el 1.000%, el impuesto predial podría subir hasta el 1.000 por ciento.

El ministro Ricardo Bonilla explicó que, contrario a lo que han advertido desde varios sectores, el proyecto de ley no subirá de tajo el predial, sino que determina los límites para los incrementos - crédito Ministerio de Hacienda

Este es el borrador del proyecto del Ministerio de Hacienda y Agricultura que ha generado controversia: