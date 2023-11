Cuánto va a ganar Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá: conozca los detalles

Juan Daniel Oviedo visitando su futuro lugar de trabajo, el Concejo de Bogotá - crédito @JDOviedoA/X

Las elecciones locales para la Alcaldía de Bogotá del 29 de octubre de 2023 dejaron como ganador a Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, como sorpresa de la jornada al exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, y como el gran perdedor al candidato del Gobierno nacional, al libretista y exsenador Gustavo Bolívar.

La realidad política de la capital del país cambió, pues la confianza que tenía el presidente Gustavo Petro del potencial electoral que obtuvo el Pacto Histórico durante las elecciones presidenciales de 2022, esta vez no se vio reflejado y la torta quedó repartida, pues Oviedo, con su peculiar forma de hacer política y su estilo técnico al hablar pudo convencer a más de 600.000 capitalinos, que le dieron la entrada, por el Estatuto de la Oposición, al Concejo de Bogotá.

El líder de Con Toda por Bogotá confesó públicamente que después de la intensa campaña que hizo por más de cinco meses para quedarse con las llaves del Palacio Liévano quedó muy endeudado, con la cuenta en ceros y varios saldos en rojo.

Es por ello por lo que el bogotano no dudo en empezar a moverse y aprovechar su talento e inteligencia como economista para, como dice Shakira, empezar a facturar y con ello a pagar a bancos y acreedores.

Juan Daniel Oviedo se encuentra dictando conferencias en Medellín - crédito @JDOviedoA/X

“Hoy empieza en Medellín una corta temporada de conferencista para ayudar a pagar las deudas de la campaña. Gracias a quienes han apoyado esta carrera que en su primera vuelta nos deja imparables. Bogotá y nuestro país merecen mejores gobernantes y decisiones basadas en evidencia. Con Toda por Bogotá”, dijo.

Oviedo también estará dictando conferencias en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, en el marco del Más Fest, un evento de emprendimiento, creatividad, innovación e inspiración que se realizará del 15 al 16 de noviembre en la ciudad fronteriza y en donde el excandidato a la Alcaldía de Bogotá es una de las figuras más esperadas del encuentro, que tendrá ponentes tanto nacionales como internacionales.

Menos de dos meses le quedan a Juan Daniel Oviedo para aprovechar y dar conferencias todos los días. El 1 de enero de 2024 asumirá su nuevo rol como concejal de Bogotá, en donde, se espera, como lo hizo en el Dane, haga un buen papel en esta corporación pública que tiene dos funciones, hacer control político a la administración, secretarías y entidades, y presentar proyectos de acuerdo que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cuánto va a ganar Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá?

Infobae Colombia tuvo acceso a un documento público en donde se establece lo que gana un concejal de la ciudad de Bogotá para el año 2023, que sería aproximadamente el sueldo que empezaría a devengar el excandidato a la Alcaldía y concejal electo Juan Daniel Oviedo.

Según el Artículo 34 del Decreto Ley 1421 de 1993, sus honorarios serán iguales a la remuneración mensual del alcalde mayor dividida por veinte.

“En todo caso, el monto de los honorarios mensuales de los concejales no excederá la remuneración mensual del alcalde mayor”

Asimismo, especifica que el valor de la sesión para la vigencia 2023 es de 1.970.577 pesos y el máximo de sesiones a reconocer y pagar mensualmente son 20, que equivalen a un valor de 39.411.545 pesos.

“Para efectos de honorarios solamente se tendrá en cuenta la asistencia de los concejales a una sesión por día, sin perjuicio a que pueda participar en la totalidad de las sesiones que se adelanten”

Los concejales de Bogotá, a diferencia de los congresistas, devengan honorarios, es decir, que no tienen primas, prestaciones sociales ni vacaciones, mientras que los senadores y representantes a la Cámara sí. Es por ello por lo que, si un concejal no va a trabajar un día, ese día no se le paga, caso contrario pasa en el Congreso de la República y por ello hay tanto ausentismo allí.

Esto gana un concejal de Bogotá en 2023 - crédito Concejo de Bogotá

A los concejales de Bogotá, sobre los 39.411.545 pesos les hacen descuentos como la retención en la fuente, que son aproximadamente 9.000.000 de pesos, entre otros. El neto que reciben los cabildantes es de 25.000.000 de pesos, aproximadamente.

Para el 2024, lo que recibirán los 45 concejales será ajustado con el Índice de Precios al Consumidor, IPC. Este aumento del salario se hará efectivo aproximadamente en junio de 2024, retroactivamente, cuando el Gobierno nacional haga el incremento para los empleados públicos del orden nacional.

Otro de los beneficios, en caso de que lo necesite, lo solicite y lo acepte, que tendría Oviedo, es el esquema de seguridad, que consta de una camioneta blindada y uno o dos policías para seguridad, dependiente del nivel de riesgo, que son asignados por la Unidad Nacional de Protección, UNP.