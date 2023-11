Megadeth regresa a Colombia: esta es la fecha del concierto de la tradicional banda de rock en el 2024

La noticia emocionó a los fanáticos del metal y la agrupación en redes sociales, a pesar de que se rumoreaba desde mitad de este año que la banda vendría a Colombia - crédito @megadeth / Instagram

En una explosión de riffs y energía, la representativa banda de thrash metal Megadeth confirma su esperado regreso a Bogotá, después de una ausencia de 12 años. Fundada en 1983 por el legendario guitarrista y vocalista Dave Mustaine, la banda californiana se presentará en el Movistar Arena el 21 de abril de 2024, en la que será su única actuación en Colombia dentro de la gira Crush The World Tour.

Mustaine, en una reciente entrevista con Radiónica, recordó con entusiasmo la conexión única que siente con la audiencia colombiana. “Durante el aniversario del Countdown to Extinction en 2012, todos tenían las máscaras de Vic puestas”, compartió el líder de Megadeth, resaltando la pasión y devoción de los fanáticos colombianos.

La preventa exclusiva para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de asegurar sus boletas antes de la venta general, que comenzará el 17 de noviembre a las 9 de la mañana y estará disponible en todos los métodos de pago a través de TuBoleta.

Este retorno tan esperado de Megadeth coincide con el anuncio de más de 50 preventas por parte de #ExperienciasAval durante el 2023, consolidando la posición de la banda como uno de los eventos musicales más destacados del próximo año.

La experiencia promete ser inolvidable, ya que Megadeth, con más de cuatro décadas de carrera y más de 15 álbumes, planea ofrecer un repertorio que abarcará desde clásicos, como Peace Sells, hasta himnos más recientes, como The Sick, the Dying... and the Dead!. El Movistar Arena, escenario de esta cita musical, se perfila como el lugar ideal para albergar la esperada batalla headbanger del 2024.

Los precios de las entradas varían desde $328.900 con servicio y silletería numerada hasta $529.000 con servicio incluido. La preventa, además, permitirá el ingreso de menores de edad acompañados de un adulto responsable en las zonas libres de alcohol.}

Cabe mencionar que la última vez que esta agrupación visitó el país fue el 19 de octubre de 2013, junto con Black Sabbath y el ‘Príncipe de las Tinieblas’, Ozzy Osbourne.

En el concierto de 2013, cerca de 14 mil personas se dieron cita en el Parque Simón Bolívar - crédito @megadeth/ Youtube

Rock al Parque, el último festival gratuito del 2023

El cierre del ciclo de eventos planificados por la administración de Claudia López y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idartes) está a punto de llegar con el esperado Rock al Parque 2023. Este emblemático festival, se llevará a cabo en el parque Metropolitano Simón Bolívar durante los días 11, 12 y 13 de noviembre, a partir de la 1:00 p. m.

Para garantizar una experiencia inolvidable, las autoridades locales se están preparando con esmero, recordando a los asistentes a través de las redes sociales qué llevar y qué evitar durante los tres días de música, cultura, resistencia, gastronomía y emprendimiento.

Entre los imprescindibles se encuentran ponchos para la lluvia, maletas pequeñas, sombrillas, gorras, gafas de sol, bloqueador y, por supuesto, el mejor atuendo rockero. Además, es recomendable llevar dinero en efectivo para facilitar las transacciones en el evento.

Sin embargo, hay una lista de elementos prohibidos, incluyendo camisetas y gorras de equipos de fútbol, mascotas, cigarrillos, sustancias alucinógenas y alimentos y bebidas. También se prohíben objetos como cuchillos, armas, cadenas, carpas de camping, bicicletas, patines, tablas, patinetas, drones y cámaras de video profesionales.

Adicionalmente, existen restricciones para garantizar la seguridad de los asistentes, como la edad mínima de ingreso de 14 años, la prohibición de llevar comida y bebida a la zona del evento, y la restricción de la venta no autorizada.

Los organizadores enfatizan la importancia de respetar las áreas designadas y subrayan que no se permite el reingreso al parque después del cierre de las puertas. También se destaca la prohibición de elementos como latas, envases de vidrio, instrumentos musicales y armas.

Para atender cualquier emergencia, se han establecido nueve puntos de salud dentro del festival, donde especialistas brindarán atención inmediata y traslado a un centro hospitalario si es necesario.

Rock al Parque 2023 contará con una variedad de puntos de comida y bebida, asegurando que los asistentes disfruten de una experiencia única en este icónico evento de la escena musical bogotana.