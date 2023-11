Insólito: hinchas de América le quitaron la ropa a jugador de Bucaramanga y este se disculpó en redes sociales

El jugador de Atlético Bucaramanga salía con su familia del estadio Pascual Guerrero, cuando fue abordado por un grupo de hinchas de América de Cali - crédito Infobae

Otro caso de violencia en el fútbol se presentó en la capital del Valle del Cauca. Luego del partido entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, el futbolista del conjunto santandereano Juan David Rodríguez fue abordado por unos hinchas del conjunto local que lo hicieron pasar un mal momento a él y su familia.

Te puede interesar: Atlético Nacional y Millonarios FC jugarán la quinta final entre los dos equipos más importantes de Colombia: así está el historial

Lo curioso del caso es que a pesar que los hinchas del cuadro dirigido por Lucas González fueron los desadaptados del caso, el jugador salió a pedir disculpas en redes sociales, yendo en contravía de lo que debería suceder.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Nacional y Millonarios enfrentarán un fuerte reto: jugarán cuatro clásicos en un mes

El jugador estaba en compañía de su esposa Lina Cardona y de su hijo Martín, un bebé de cuatro meses. Los terribles momentos que vivió la familia Rodríguez Cardona fueron reprochados por diferentes hinchas del fútbol colombiano.

Juan David Rodríguez y su esposa Lina, en compañía de su hijo Martín, fueron atacados por hinchas del América de Cali - crédito Infobae

¿Una disculpa innecesaria?

El jugador de Atlético Bucaramanga iba en compañía de su esposa e hijo, saliendo del estadio Pascual Guerrero, cuando se registraron los hechos mencionados anteriormente. Juan David publicó un mensaje en su cuenta de X en el que pedía disculpas a los hinchas de América de Cali y además aclaraba por qué iba vestido de esta forma.

“Pido disculpas a algunos hinchas del América de Cali por salir caminando junto a mi esposa alrededor del estadio después del partido en mi uniforme de presentación para ir a nuestra casa…”, señaló Juan David.

Aunque el jugador y su familia fueron los afectados por los hinchas, Rodríguez presentó disculpas por medio de su cuenta de X - crédito Infobae

“No tenía otra ropa que no fuera la del equipo al que hoy me debo. No pensamos que eso podría poner en riesgo nuestra vida y la de nuestro hijo. No volverá a suceder”, aclaró Rodríguez.

Te puede interesar: Jefferson Duque, tras los pasos de Trellez en Nacional: récord de goleadores

El mensaje resultó confuso para muchos seguidores del fútbol, ya que se esperaría que el emisor de este mensaje fueran los hinchas que provocaron una situación lamentable y que, como mencionó el jugador, “pusieron en riesgo su vida y la de su familia”.

Los hinchas también se pronunciaron

La molestia que generan estos episodios en los hinchas del fútbol profesional colombiano, hacen que lleguen respuestas y opiniones, que normalmente se unen en mensajes de solidaridad y de compasión por los que viven el flagelo de la violencia.

“Que tristeza, como hincha del América siento vergüenza de estas cosas que pasan. Todos tenemos un familiar, un amigo, hasta una novia que es hincha de un equipo diferente al mío, qué hay en la cabeza de quienes amedrentan de esa manera? Es un deporte, con pasión sí, pero en paz”

El futbolista recibió mensajes de solidaridad y apoyo por la situación vivida a las afueras del Pascual Guerrero - crédito Infobae

Algunos hicieron el llamado a la cultura ciudadana y lo que se debe mejorar en materia de fútbol. La solidaridad estuvo a la orden del día para apoyar al jugador en este caso que sigue sumando a la violencia en el fútbol.

“Solidaridad con vos, hermano. Inaceptable. Mucho por trabajar en la cultura del fútbol en todo el país”.

Atlético Bucaramanga ya quedó eliminado del torneo y se prepara para lo que será el 2024. Por el lado de América de Cali se encuentran en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales, en unas finales que tendrán alta tensión para cerrar el 2023.

Atlético Nacional, Millonarios e Independiente Medellín acompañarán al equipo que dirige Lucas González en el grupo de la muerte en los cuadrangulares de Liga BetPlay 2023-II.

Grupo B

Independiente Medellín

América de Cali

Atlético Nacional

Millonarios

Millonarios FC, Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín serán los encargados del Grupo B - crédito Infobae

América de Cali e Independiente Medellín llegan con el mejor rendimiento del grupo cumpliendo con sus compromisos locales. El ‘Poderoso de la montaña’ logró sumar 39 puntos en 20 partidos con una diferencia de gol de 15 anotaciones positivas.

La primera fecha de los cuadrangulares semifinales se jugará el domingo 12 de noviembre. Estos partidos se podrán ver por la señal privada de Win Sports.