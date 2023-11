Pipe Bueno se quejó de su “experiencia forzosa” en concierto de RBD y lo “atendieron” en redes

Pipe Bueno fue blanco de miles de comentarios por asistir al concierto de RBD en Medellín - crédito Pipe Bueno/ Instagram.

El pasado domingo 5 de noviembre la influencer Luisa Fernanda W publicó a través de su cuenta de Instagram que no podría ir al concierto de la banda mexicana RBD en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, debido a que su prometido Pipe Bueno tenía unos compromisos musicales. Lo anterior fue duramente criticado por los fanáticos de la creadora de contenido.

A pesar de que en un principio la influencer no iba asistir al evento más esperado del año, publicó un video en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: “Voy al concierto de RBD y no les puede grabar ni get ready with me, o sea, no he podido grabarles nada, pero en otro momento les cuento el porqué de todo, o sea, como que a fuerza logré arreglarme”.

“Y para todos los que me estaban jodiendo, pues hicimos todo y yo siempre le he explicado a ella todo se puede hacer, pero organizándonos. Si nos organizamos cogemos todos”, expresó en su momento Pipe Bueno.

La empresaria confirmó que llegó a un acuerdo con Pipe Bueno para asistir al concierto de RBD en Medellín - crédito luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W pudo ir al show junto a su prometido Pipe Bueno, pero los fanáticos de la influencer paisa no dejaron pasar el momento debido a que afirmaban que el intérprete de Guaro fue obligado a asistir a la presentación de la banda mexicana.

Ante esto, el jurado de Yo me llamo publicó un post en su cuenta de Instagram en el que se puede observar una serie de imágenes disfrutando de la banda mexicana con la frase: “Experiencia RBD Forzosa 🤣!! La pasamos sabroso !!”, haciendo referencia a los comentarios de los seguidores de Luisa Fernanda W.

Los seguidores de la pareja entendieron la situación le enviaron mensajes a Pipe Bueno por acompañar su prometida: “Amor con amor se paga... Luisa Fernanda W te acompaño a ver a Carin León y tu la acompañaste a ver a RBD”; “Te felicito por ser ese compañero tan incondicional, y hacer parte de del sueño de Lu”; “Forzosa pero hermosa , que se acompañen en todos los momentos el uno al otro, eso es amor que lindos”, fueron algunos de los comentarios en la publicación que acumula más de 70 mil likes.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno asistieron al concierto de RBD en Medellín - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram.

Luisa Fernanda W confesó que esta viviendo una situación difícil en su vida por su repentino cambio físico

Pipe Bueno no fue el único que fue atacado en las redes sociales debido a que la influencer Luisa Fernanda W recibió cientos de comentarios por parte de los haters debido a la vestimenta que utilizó en el concierto y los “kilitos de más” que se le puede observar en las fotografías.

“Sé que hay cosas peores en la vida, pero cada quien vive su proceso, entonces toda la ropa que me pongo me hace sentir incómoda, nada de mi clóset me queda como antes”, expresó la empresaria a través de sus redes sociales.

La empresaria Luisa Fernanda W habló acerca de los comentarios que le enviaron usuarios a sus redes sociales haciendo referencia a los kilitos de más que podía observar en sus fotografías - crédito Luisa Fernanda W/ Instagram.

La prometida de Pipe Bueno reveló que recibió muchos comentarios negativos debido a su peso: “Algunas personas en redes sociales son muy crueles y no les tiembla para lanzar críticas cargadas de odio, como les digo jamás me había sentido así, ni siquiera con mis dos embarazos, vivir esto es nuevo para mí”.

La influencer que cuenta con 19.1 millones de seguidores expresó que por los viajes a Milán y luego Dubai, en donde se comprometió, que ha realizó últimamente descuidó su alimentación y la rutina que venía siguiendo: “Estoy pasando por una situación en la que no me siento cómoda con mi cuerpo que nunca me había pasado (...) Compartí esto porque definitivamente ya no me venía sintiendo cómoda porque sabía que me subí un poco de peso”.