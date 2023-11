Integrante de RBD en Medellín se manifestó en contra del toreo en Colombia: qué dijo

Integrantes de la banda mexicana RBD durante el Soy Rebelde Tour en el estadio Atanasio Girardot en Medellín - crédito Anahí Puente / Instagram.

Las cuatro fechas de concierto de la banda mexicana RBD resultaron en todo un éxito, ya que más de 140 mil espectadores corearon y lloraron al escuchar las melodías de las canciones más icónicas como ‘Tras de mí’, ‘Sálvame’ y ‘Otro día que va’, las cuales formaron parte del Soy Rebelde Tour 2023.

En medio del último concierto hubo expectativas sobre la posible aparición de Karol G; sin embargo, la Bichota no se presentó, dejando a algunos fans con las “ganas”, ya que creían que podría ocurrir como en uno de los conciertos de ‘La Bichota’ en el Arena de CDMX, donde en esa ocasión tuvo como invitada estelar a Anahí.

Fue precisamente la estrella de RBD quien generó esperanzas entre los asistentes, cuando le dedicó el último concierto de la banda, usando una camisa larga que decía “Te amo Bichota”.

Otra sorpresa que surgió en el último concierto de la banda mexicana, que se realizó el lunes 6 de noviembre, fue la de sus integrantes que quisieron dejar, además de un recuerdo memorable, conciencia de que el toreo es una práctica que debería erradicarse.

Christopher Uckermann, ‘Diego’, en la legendaria novela Rebelde, le dedicó a sus seguidores colombianos el mensaje que llevaba en su camisa: “Yo quiero Colombia sin toreo”.

Christopher Uckermann de RBD se manifestó en contra de la tauromaquia en Colombia - crédito Redes sociales / Instagram

Las redes sociales “estallaron”, en especial los movimientos que están tras la esperada abolición de la tauromaquia, que se espera que en este mes de noviembre se reanude la discusión en la Comisión VI de la Cámara de Representantes.

“Si lo pide él, se cumple”; “Ojalá se cumpla”; “ahora lo amo mucho más”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidoras en redes sociales

Otra figura característica del movimiento animalista en Colombia que celebró la acción del mexicano fue el concejal Terry Hurtado, que expresó:

“En el concierto en Medellín de #RBDSoyRebeldeTour Christopher Uckermann, uno de sus integrantes, se solidarizo con la abolición de las corridas de toros usando la camiseta de la Colación Colombia Sin Toreo.Esperamos que en el transcurso de este mes el proyecto de ley que busca la abolición de las corridas sea aprobado en la Comisión VI de la Cámara de Representantes.¡Gracias por el apoyo @christophervuckermann!”

El integrante de la banda RBD habló sobre una nueva fecha en Colombia para el año 2024 y sería en Bogotá - crédito Christopher Uckermann/ Instagram.

Christopher Uckermann, animalista

No es la primera vez que Uckermann utiliza su reconocimiento mundial para manifestarse en contra de las prácticas de maltrato animal, ya que durante el concierto de la agrupación en Anway Center de Orlando, Florida, en Estados Unidos, realizado en septiembre de 2023, el cantante, actor y activista no dudó en pedir a sus fanáticos un momento de silencio, en medio de su canción ‘Solo quédate en silencio’, por la ‘esclavitud’ de las orcas en el reconocido parque acuático SeaWorld.

En esa ocasión, el cantante, que practica el veganismo desde hace varios años, utilizó una camiseta que señalaba “SeaWorld Kills”.

En el 2019, el reconocido artista Christopher Uckermann lideró una campaña en colaboración con People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Latino, con el fin de crear conciencia acerca de la situación de las orcas en cautiverio.

En el marco de esta campaña, Christopher Uckermann compartió la impactante historia de Corky, una orca que experimentó la dolorosa separación de su madre en 1969. Después de este triste episodio, Corky fue vendida y a la fecha se encuentra confinada en SeaWorld.

El vocalista del grupo RBD utilizó las redes sociales para difundir su protesta contra SeaWorld, aprovechando el poder de las imágenes y el hashtag “Free Corky”. Su activismo destacó la importancia de abogar por el bienestar de estas majestuosas criaturas marinas que enfrentan difíciles condiciones en cautiverio.