Giovanny Ayala se solidarizó con Alzate y pidió a Gustavo Petro un cambio en las regulaciones de armas: ¿por qué?

Giovanny Ayala mostró su descontento con la inseguridad en Colombia y exigió un cambio en las leyes de tenencia de armas. La petición surgió por el robo que tuvo el cantante Alzate - crédito MasterChef Celebrity - @alzatemusica/Instagram - @infopresidencia/X

El mundo de la música popular en Colombia se vio sacudido por un desafortunado episodio que tuvo como protagonista al reconocido cantante Jorge Andrés Alzate Ríos, más conocido como Alzate. En medio de un incidente de inseguridad que lo dejó conmocionado, Giovanny Ayala, uno de sus colegas, decidió hacer uso de sus redes sociales para expresar su solidaridad con el artista y, al mismo tiempo, enviar un mensaje directo al Gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro.

Te puede interesar: Cantante de música popular denunció que fue víctima de robo: “Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza”

El cantante Alzate hizo la denuncia por medio de sus redes sociales, revelando que fue blanco de un asalto mientras transitaba por las carreteras del departamento del Cauca.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Alzate reveló las razones por las cuales no se ha hecho cirugías: “Después vienen los arrepentimientos”

En sus propias palabras, Alzate contó que los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego, dejando en evidencia la creciente inseguridad que afecta a artistas y ciudadanos en Colombia.

“Aquí vamos en el bus, celebrando la vida, ¿cierto que sí? Así es, la vida es bella. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza, ¿cierto que sí? Estamos en Colombia, nos la hemos recorrido por muchos años. Llamamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron”, señaló Alzate.

Alzate denuncia que fue víctima de robo y compartió el hecho por medio de sus redes sociales - crédito @alzatemusica/Instagram

De hecho, el artista expresó su solidaridad con Alzate y recordó un incidente reciente en su propia vida en el que también fue víctima de un robo durante la Feria de Flores en Medellín.

Te puede interesar: Secuestran por 3 horas a una familia, que iba con un bebé, en la vía a La Vega

“Les voy a contar este cuento de milagro rápidamente. Tengo un compromiso acá en Medellín, en Rionegro, y me fui desde el viernes, aterricé a las doce y media y cuatro amigos me ofrecieron el carro, hasta mi hijo me ofreció el carro y yo le dije que no para no incomodarlo’ yo cojo el taxi y llego acá al hotel”, aseguró Giovanny Ayala.

Luego, el intérprete compartió que, aproximadamente cinco minutos después de abordar el taxi en el aeropuerto, cuatro individuos que se movilizaban en dos motocicletas se aproximaron al vehículo y amenazaron tanto a Ayala como al conductor con armas de fuego.

El cantante describió la situación de la siguiente manera: “Me abren la puerta, me sustraen mi cadena, que tenía un significado especial para mí, mi pulsera de oro, mi maleta llena de ropa nueva y mis gafas...”

El cantante de música popular fue víctima de un robo en la capital antioqueña. “Afortunadamente estoy contando el cuento” - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

Giovanny Ayala, conocido por éxitos como Anoche la escribí y Se la robe y me la robaron, a través de su cuenta de Instagram, en la que suma más de 454.000 seguidores, compartió su apoyo a Alzate y aprovechó la ocasión para solicitar a las autoridades que se revisen y agilicen los procesos para obtener permisos de porte de armas.

“Solidaridad con mi compadre Alzate con nuestro colega que estuve muy pendiente de sus declaraciones, hombre yo me uno hace indignación, digámoslo así, porque es que yo pasé por eso hace poco en Feria de Flores fui víctima de un hurto”, dijo el artista.

Ayala resaltó que la decisión de cómo reaccionar en situaciones de robo es crucial, ya que está en juego la vida de las personas. En medio de su indignación, señaló que Colombia enfrenta serios desafíos de seguridad y afirmó que la situación del país está empeorando, como lo sugiere una de sus canciones.

El llamado al Gobierno de Giovanny Ayala es claro: solicita que se simplifiquen los trámites necesarios para que las personas consideradas “buenas” tengan un acceso más rápido y sencillo a los permisos de porte de armas.

“El llamado es para el Gobierno, para que nosotros los buenos tengamos esa facilidad sin tanto trámite. Bueno, los trámites que sean correspondientes porque estamos atentos a eso y hacemos el ejercicio que toca hacer para que tengamos un permiso digno de aportar nuestra arma y que no cierren las puertas, porque ellos los malos si están superarmados y nosotros, pues somos víctimas y pasa lo que pasa porque, pues no tenemos una protección de una persona que nos acompañe que tenga un arma parada porque el Gobierno nos cierra las puertas”.