Ángela Aguilar se llevó el premio millonario en Yo me llamo mientras que 3 participantes irán al reto de eliminación

Los jurado de Yo me llamo tuvieron que elegir tres participantes de la competencia para ir al reto de eliminación y la juez de inteligencia artificial decidió el participante ganador del premio millonario - crédito archivo de Infobae.

En el capítulo 67 del reality de imitadores de Caracol Televisión, Yo me llamo, se presentó Ángela Aguilar con la canción Qué agonía; Carin León interpretó el tema Guaro; la imitadora de Rosalía cantó Tuya; Luis Miguel realizó su show con el sencillo Serenata huasteca y el imitador de Miguel Bosé interpretó Este mundo va, pero a pesar de que hubo una buena puesta en escena por parte de los participantes, los jurados debían escoger un solo ganador y a tres concursantes que irán al reto de eliminación.

Te puede interesar: Cruce entre Amparo Grisales y Pipe Bueno en Yo me llamo por la presentación de la Rosalía: esto fue lo que pasó

El show musical más esperado de la noche por parte de los televidentes son de los concursantes del programa, sin embargo, la competencia va avanzando y los jueces se dan cuenta del mínimo detalle que causa que los imitadores tengan un reto eliminación hasta que logren encontrar el doble perfecto, esta vez, cada jurado escogió un participante.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Pipe Bueno decidió que la imitadora de Rosalía fuera a la noche de eliminación en Yo me llamo debido a que para él no hizo una buena presentación musical- crédito archivo de Infobae.

Pipe Bueno no lo pensó mucho y escogió a la imitadora de Rosalía para ir a la noche de eliminación debido a que no le gustó su presentación porque perdía el acento español y desafinó en algunas partes durante su show musical.

Te puede interesar: La Rosalía pasó de ganarse 40 millones de pesos en “Yo me llamo” a ser sentenciada y los memes no la perdonaron

Ante la decisión del prometido de Luisa Fernanda W, la imitadora de la cantante española salió de inmediato del escenario del Templo de la Música, pero tras bambalinas manifestó que había sido “por el personaje”, además, mencionó como se sentía al ir nuevamente a un reto de eliminación.

“Realmente no sé es que ya son dos veces seguidas, es cómo wow ¿por qué?, ¿Rosalía que te pasa?”, indicó la participante Angeline Reyes, quien busca ser la doble perfecto de la artista española reconocida internacionalmente.

La imitadora de la Rosalía fue sentenciada a la noche de eliminación - crédito Caracol Televisión / YouTube

El siguiente turno de elegir fue para la actriz colombiana Amparo Grisales quien expresó: “Esta noche no se llama Luis Miguel” debido a que cuanto terminó su show la jurado indicó que su presentación había sido muy “repetitiva”.

Te puede interesar: Amparo Grisales hizo llorar a Ryan Castro de Yo me llamo: esto fue lo que pasó

“Me parece que sonó muy repetitivo, me faltó que jugaras más con los matices o con el mariachi y la música, porque fue todo en la misma nota, en el mismo tono y al final la variación, o sea, el sostenido lo agarraste arriba muy bien sostenido, pero yo esperaba esa variación que ligara con la nota final, no que la separaras”, fueron algunos comentarios de la protagonista de la novela Las muñecas de la mafia acerca del show de Luis Miguel.

El participante Roberto Melo Medina quien interpreta al cantante puertorriqueño no se imaginó que sería escogido para la noche de eliminación: “Antes de salir a cantar pensaba que hoy estaba preparado para ganar y esta si que me dolió, tengo un poquito de rabia porque esta yo la tenía preparadísima y la parte que no pude hacer, lo hacía sin problema”.