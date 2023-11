Asociación Nacional de Transportadores criticó los cuestionamientos de Ricardo Bonilla sobre adquisición de camiones: “usted no conoce el sector”

La Asociación Nacional de Transportadores (ANT) rechazó cuestionamientos de Ricardo Bonilla sobre la adquisición de camiones en Colombia - crédito colprensa/ANT

Después de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurara en un encuentro con medios que los transportadores debía reflexionar sobre cómo habían obtenido sus camiones durante estos años, la Asociación Nacional de Transportadores (ANT) criticó que el ministro pusiera en tela de juicio la honestidad de los gremios para solventar la demanda logística y de movilidad de productos básicos de la canasta familiar.

A través de un comunicado, los transportadores señalaron que el ministro realizó dichas afirmaciones desde el desconocimiento y sus palabras solo criminalizan al sector camionero del país.

“Usted no conoce el sector y la ignorancia y el desconocimiento lo hacen emitir este tipo de declaraciones ofensivas y que no tienen una base concreta, amparado en su investidura de ministro, simplemente por justificar las diversas alzas que este Gobierno arbitrariamente ha impuesto sobre los combustibles, peajes, canasta familiar, por citar un ejemplo”, se lee en el comunicado.

Y es que según el ministro, el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (Fepc) ya asciende a 100 billones de pesos, un valor muy superior al capital sumado del parque automotor de camiones en el país, que llega a 83 billones, por lo que Bonilla invitó a los camioneros a “reflexionar cómo compraron ese parque”, además de pedir que no amenacen al Gobierno nacional con paros antes de llegar a acuerdos en una mesa de diálogo.

Las palabras de Bonilla despertaron el malestar de los gremios, quienes le recordaron que gracias a su labor el país se mantiene abastecido de los principales productos de la canasta familiar. “El sector transportador del país es el directo responsable de atender la demanda de alimentos en el país, pues nuestros vehículos, aquellos que usted cuestiona como de dudosa procedencia, son la herramienta fundamental para ejercer esta labor”.

Además, aprovecharon su pronunciamiento para enfatizar en la inseguridad a la que se enfrenta el gremio en las carreteras del país, según ellos, por la poca acción del Gobierno nacional para controlar las bandas criminales y grupos armados del país que cobran vacunas y controlan las vías nacionales.

“Arriesgamos a diario nuestro capital, nuestras vidas, pues en este Gobierno no hay ningún tipo de seguridad en las carreteras y los delincuentes son los que ponen las condiciones, debido al desgobierno que representa esta administración”.

De forma contundente, la ANT le exigió al ministro Bonillo ser más responsable y respetuoso con los gremios de transportadores, pues sus palabras no solo afectan la buena fe de los camioneros, sino que insta a la población colombiana a tener una mala percepción de la labor que realizan a diario.

“Señor ministro, si usted no sabe de dónde provienen nuestros vehículos, ni cómo los conseguimos, tampoco sabemos usted cómo llegó a ser ministro de Hacienda y no por eso lo hemos cuestionado. Lo invitamos a sentarse con nosotros en una mesa de trabajo y le explicaremos lo que significa sostener un vehículo, entre impuestos, seguros, combustibles, llantas, peajes, repuestos y demás insumos, para que conozca nuestra realidad y no hable sobre supuestos”.

Entretanto, Ricardo Bonilla señaló en las últimas horas que las advertencias de los gremios de transportadores de hacer paros y cese de actividad ante los incrementos en el Acpm, que está previsto para febrero de 2024, son un ‘chantaje’ hacia el Gobierno nacional. Según expresó el funcionario, desde hace una semana se ha intentado establecer una mesa de diálogo para acordar dichas alzas sin que perjudique al sector, pero todo se trata de diálogo y no puede pretenderse que las soluciones sean inmediatas.

“Que alguien empiece con un chantaje de ese estilo no es adecuado, y nosotros fuimos los que propusimos la mesa y nunca lo hicimos chantajeando, simplemente decimos, creemos que es la necesidad de hacer un proceso concertado, sentémonos a mirar qué es”, aseguró el ministro de Hacienda.