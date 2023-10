Director de la Adres dijo que no tiene deudas con Sanitas y que el Estado no puede asumir la de la EPS con Cruz Verde

El director de la Adres se pronunció sobre la deuda que tiene la EPS Sanitas con la red de droguerías Cruz Verde - crédito Camila Díaz/Colprensa

La red de droguerías Cruz Verde encendió las alarmas en el sistema de salud el 30 de octubre, cuando anunció que no despachará más medicamentos que no estén incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, que le debe $400.000 millones. El 31 de octubre, al salir de una rueda de prensa con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, dijo que el Gobierno nacional no le debe ni a la red de droguerías ni la EPS, que sí tienen deudas, no solo con este proveedor, sino con otros.

“Tienen bastantes deudas por lo que hemos visto al revisar lo que presentó la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, lo que ha presentado este proveedor, Cruz Verde, y lo que tienen muchos otros. Lo que no pueden decir es que el Gobierno le debe el dinero, porque este año se le ha pagado 7.8 billones de pesos cumplidamente, mensualmente, de la UPC del régimen contributivo y subsidiado y los presupuestos máximos hoy están al día a octubre”, advirtió el funcionario en Sigue la W de W Radio

Martínez también señaló que, si bien el Gobierno ha sido cumplido con los giros a la EPS, esta sigue reportando deudas con la red de droguerías, mientras que registra ganancias de sus clínicas y hospitales y demás negocios, con los que no tiene deudas.

“Uno ve que sus negocios integrados tienen muy buenas utilidades; las clínicas de Sanitas con sus propios negocios está muy bien, entonces, parece que a unos sí les pagan y a otros no les pagan, pero ya son manejos internos de la EPS que nosotros no podemos conocer”

El director de la Adres advirtió que se le pagó a Santias, fuera de la UPC, $123.000 millones en octubre y que esta “se había comprometido a pagarle a Cruz Verde, pero parece que no le pagó lo que se había comprometido de ese giro de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Y ese es el disgusto de Cruz Verde, que se comprometió a pagarle buena parte de lo que recibía y no lo hizo”.

Martínez anotó que, a la fecha, el Estado sí tiene una deuda de $90.000 millones, pero que esto es por el ajuste de los presupuestos máximos a finales de 2022 y que este monto no es sino la décima parte de las deudas que tiene la EPS:

“Solo hay una pequeña deuda de 90.000 millones de pesos, un ajuste de los presupuestos máximos que se hace a finales de 2022 y que el Gobierno dijo que iba a reconocer a las distintas EPS por deuda pública. Pero, eso son 90.000 millones y ellos tienen deudas por diez veces ese dinero, de modo que los 90.000 millones no explican las deudas por 900.000 millones o más que tenga la EPS”

La deuda que quedó de las pruebas de covid-19 no afecta a las EPS

El funcionario aclaró que la deuda que quedó pendiente de la pandemia del covid-19 no afecta a las EPS, pues explicó que lo que hicieron fue recoger las cuentas de las Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud (IPS) y que la trasladaron al Adres, que las contabilizó y validó un presupuesto adicional, que se aprobó en el artículo 153 del Plan de Desarrollo y que se está a la espera de que el Ministerio de Hacienda provea estos recursos:

“Cuando cerraron la emergencia social, esos recursos de la pandemia los pagaba el Fome (Fondo de Mitigación de Emergencias), no Adres, y se suspendió y no se dejó presupuesto para ese reconocimiento de pruebas que hacían las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud). Entonces, finalmente se generó ahí unas cuentas de varias IPS, no EPS, del país por las pruebas covid. Esas deudas las ha recogido ahora el Adres, a través de las EPS, pero las EPS no las han pagado. Simplemente, han hecho el trámite de recogerlas y el Gobierno decidió, que esa deuda que habían dejado de la pandemia, la iba a reconocer por deuda pública y el Congreso aprobó, en el artículo 153 del Plan de Desarrollo, que Hacienda reconocería por deuda pública esas deudas de pruebas covid y también los presupuestos máximos, el ajuste de 2022, que no tenían presupuesto. De modo que ya el Estado decidió que lo reconocía y lo pagaba, pero Hacienda no ha provisto los recursos de eso, pero eso no afecta las finanzas de la EPS, porque las EPS no pagan deudas de covid”

También dijo que no es viable que el Estado asuma la deuda que tiene la EPS Sanitas con la red de droguerías Cruz Verde, toda vez que la ley no lo permite y que modificar esto, para que el Estado le pague directamente a las IPS estos recursos, está contemplado en la reforma a la salud que hace trámite en el Congreso.