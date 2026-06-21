Colombia

Las más reproducidas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

El ranking de K-pop en iTunes, basado en el volumen de descargas y compras digitales efectuadas mediante el sistema de Apple, puede consultarse cada día en 39 países, incluido Colombia

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Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)
Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)

El éxito que ha conquistado el K-pop en los últimos años es indiscutible: diariamente se ven palabras en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (anteriormente Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones de renombre como los Grammy y lideran los rankings más relevantes como los de Billboard o iTunes.

Con sus coreografías perfectamente coordinadas, sus canciones pegadizas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto del K-pop y realicen listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.

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Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en al menos 39 países, entre ellos Colombia, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los sencillos favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Las canciones más escuchadas de K-Pop en Colombia

1. Mikrokosmos

Artista: BTS

2. One More Night

Artista: BTS

3. Hooligan

Artista: BTS

4. Like Animals

Artista: BTS

5. Hold Me Tight

Artista: BTS

6. Dynamite

Artista: BTS

7. 2.0

Artista: BTS

8. they don’t know ’bout us

Artista: BTS

9. Some

Artista: BOL4

10. Do your dance

Artista: RIIZE

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

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Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Cómo era el K-pop en la década de los 90

Lisa de BLACKPINK, la artista más reciente en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)
Lisa de BLACKPINK, la artista más reciente en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)

La evolución del K-pop comenzó en los años 90. La formación de artistas por las agencias líderes en la industria, como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, introdujo un sistema de entrenamiento de idols que los entrena en canto, baile y actuación. Este enfoque meticuloso dio origen a agrupaciones como H.O.T. y Shinhwa, que no solo dominaron la escena local, sino que también despertaron el interés en otros países.

En tiempos recientes, el K-pop ha traspasado fronteras geográficas y culturales con bandas como BTS, BLACKPINK y TWICE, atrayendo a un público de todas partes del mundo. La estrategia de estos grupos incluye el uso intensivo de plataformas digitales y redes sociales para conectarse con sus seguidores, lo que ha impulsado su popularidad mundial.

Además de su música y coreografías, el K-pop destaca por su alto valor de producción y estética visual, influyendo en tendencias globales. Este movimiento ha potenciado la difusión de la cultura coreana, haciéndola un fenómeno global conocido como "Hallyu" que también influye en moda, cosméticos y cine.

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