Ministro de Energía asegura que no permitirá un apagón: “Este gobierno está haciendo lo que tiene que hacer”

El ministro de Energía, Andrés Camacho, respondió a la alerta del sector energético durante un debate de control político en el Senado - crédito Ministerio de Energía

Las empresas comercializadoras de energía lanzaron una alerta sobre el riesgo de un racionamiento del servicio debido a que no cuentan con suficiencia financiera para afrontar fenómenos como El Niño.

Al respecto, el ministro de Energía, Andrés Camacho, señaló que no es una consecuencia de las decisiones del actual Gobierno, anunció medidas y aseguró que no permitirán un ‘apagón financiero’.

“Apagón financiero: nosotros no vamos a permitir un apagón y la tarea de un Gobierno y un ministro es que no haya restricciones, que no se vaya a presentar ninguna de estas situaciones”, señaló el ministro durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado.

Respecto a la carta enviada por Asocodis, el ministro de Energía señaló que se han emprendido varias medidas para que el sector pueda afrontar el fenómeno de El Niño con buenas condiciones. Una de ellas es la habilitación de 1.5 billones de pesos para créditos a través de Findeter, que podrán solicitar las empresas comercializadoras de ser necesario para su sostenimiento.

Así mismo, Camacho señaló durante el debate de control que se han girado subsidios por cerca de medio billón de pesos para las empresas, como parte del auxilio financiero, que les permita a las empresas superar las situaciones de insolvencia que manifiestan de cara a la sequía.

El ministro señaló, además, que las revisiones al sistema energético permiten un buen margen de maniobra para afrontar el fenómeno. “Hoy tenemos una herramienta para la confiabilidad del sistema que es la regasificadora, que antes no existía. El nivel de los embalses está en máximos históricos y eso nos ofrece una ventaja sobre otros fenómenos de El Niño que hemos enfrentado y, si bien no nos da para tranquilizarnos, enfrentamos un fenómeno con unos niveles por encima de los históricos”, afirmó.

Las causas de la alerta

Camacho señaló que la situación de insolvencia que advirtió Asocodis no depende de la política energética del Gobierno nacional, sino que es una consecuencia de la falta de inversión en la matriz y en la diversificación de las fuentes de energía, que se han omitido durante la última década.

“Después de casi diez años la matriz energética es la misma. Vamos a apretar el acelerador, necesitamos la diversificación de la matriz energética para afrontar la situación de El Niño y las situaciones climáticas que se avecinan producto del cambio climático y las particularidades de nuestro sistema y nuestro modelo”, sostuvo el ministro de Energía.

Sede Ministerio de Minas y Energía, ubicada en Bogotá. Foto @MinEnergiaCo/Twitter

Según Camacho, se deben tener en cuenta las causas estructurales que corresponden al abandono de la red eléctrica por ausencia de inversiones, que sostiene que han sido anunciadas, pero no se han efectuado; y otras derivadas de la forma en como se abordan las situaciones climáticas.

“Eso no es lo mismo a decir que debido a El Niño, y que no hay una preparación, y que este gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer; entonces, vamos a tener una afectación y un racionamiento. Una cosa es la adecuación y las inversiones que se tienen que hacer en la red y otra cosa es el abastecimiento de energía que está cubierto”, aseguró el ministro.

En ese sentido, señaló que el último informe de la Comisión Asesora de Coordinación y seguimiento a la Situación Energética (Cacsse) le entregó resultados favorables respecto a la situación nacional, pero es necesario continuar presionando el acelerador para la diversificación de la matriz energética.

Respecto a la situación tarifaria, el ministro señaló que hay un déficit que deben analizar para poder tomar una decisión. “Como el mismo tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, nosotros estamos asumiendo un costo político para desarrollar las responsabilidad fiscal que nos corresponde, pero aquí lo que está pasando es que también hay un Fepc eléctrico y todo lo que ha venido pasando con la opción tarifaria es que ha habido una deuda que el Gobierno anterior le dejó a la gente, sin que la gente supiera y que ahora nos corresponde ver cómo sacamos adelante”, concluyó.