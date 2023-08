Pipe Bueno se arrepiente de no haber participado en un éxito internacional: “La madre, ¿cómo me pudo haber pasado?”

El caleño celebra 15 años de carrera musical con 'El segundo round en el Movistar Arena de Bogotá - crédito Pipe Bueno / Facebook

A pesar de su corta edad, Pipe Bueno se ha convertido en uno de los artistas de música popular más relevantes en Colombia, pues gracias a su talento sus canciones son coreadas por miles de fanáticos, lo que le ha permitido expandir el alcance de la música colombiana y llegar a nuevos nichos.

Pero, aunque en su haber tiene varios éxitos que se escuchan en discotecas, fondas y cantinas, no todo ha sido ganancia para el artista caleño, pues tuvo la oportunidad de colaborar en una canción que se volvió un hit a nivel Latinoamérica, pero por un mal consejo no la grabó.

Fue el mismo Pipe Bueno que dio a conocer la curiosa anécdota sobre la colaboración que le propuso el cantante mexicano Espinosa Paz para la canción Que te lo crea tu madre, pero por petición de su equipo de trabajo terminó por declinar la invitación, algo de lo que se arrepiente actualmente.

El cantante de música popular recordó la historia luego de que el imitador de Espinosa Paz realizara su presentación en el programa concurso Yo me llamo transmitido por el Canal Caracol.

“Abro con una pequeña anécdota que es bien particular, mira no te imaginas cuanto me pesa, resulta que el maestro cuando llega a Colombia me envía esta canción para que la grabe con él”

Acto seguido, Pipe Bueno confesó que la decisión de no participar en la colaboración no fue de él, pues le había gustado la canción y quería hacerlo, pero las personas que lo rodean decidieron que no lo hiciera.

“Por cosas del destino con mi equipo de trabajo, a mí me encantaba la canción, pero decidieron que no la grabara”

El problema, y lo que ha llevado a Pipe Bueno a arrepentirse de no haber puesto su voz en Que te lo crea tu madre fue que se volvió un éxito a nivel internacional, por lo que cada vez que escucha que la cantan le pesa no haber colaborado con el mexicano.

“Dos o tres meses después se vuelve un éxito nacional y cada vez que la cantan yo digo: ‘Ay, hombre no puede ser, la madre, cómo me pudo haber pasado’”

Tras compartir su anécdota, su compañera en el jurado Amparo Grisales le preguntó sobre su sentimiento al momento en el que recibió la invitación por parte de Espinosa Paz: “¿Tu corazón qué te decía?”

Amparo Grisales compartió un consejo para que todas las personas sigan su corazón y no desaprovechen oportunidades como la de Pipe Bueno - crédito pipebueno / Instagram

Pipe Bueno le respondió a Grisales que su corazón le pedía entrar al estudio y compartir la canción con el mexicano: “Que la grabara, me encantaba”.

Luego de escuchar la respuesta de Pipe Bueno, Amparo Grisales compartió una reflexión sobre la anécdota que dio a conocer su compañero en la que invitó a las personas a seguir su corazón, pues, muchas veces por culpa del entorno no se toman buenas decisiones.

“Entonces mi amor, sigue tu corazón porque a veces la gente que lo rodea a uno te manda pa’ la dirección que no es”

Por último, Pipe Bueno tuvo que aceptar que esa fue una de las cosas que aprendió luego de haber rechazado la invitación, por lo que de ahora en adelante seguirá lo que le diga su corazón y su intuición en la música.

“Eso ya lo aprendí, y ese fue el aprendizaje, la moraleja como artista de seguir la intuición y el corazón musical”

Aunque a Pipe Bueno le quedó un mal sabor de boca por no haber hecho parte de una de las canciones que puso al género regional mexicano en el mapa latinoamericano, el cantante colombiano está por celebrar sus 15 años de carrera artística el primero de septiembre de 2023 en el Movistar Arena de Bogotá.