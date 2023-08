El secreto de la Shakira de “Yo Me Llamo” que pocos conocen

La imitadora de la barranquillera sorprendió a los jurados en Yo Me Llamo - crédito CaracolTV/@Shakira/Instagram

Con el paso de los años, Yo Me Llamo se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, ya que el proceso de los imitadores que buscan caracterizar por completos los aspectos que caracterizan a artistas nacionales e internacionales se ha convertido en un punto llamativo para los televidentes.

En la novena temporada del reality que apenas ha llegado a la fase inicial de la escuela, ha presentado a varios imitadores que han llamado la atención por su similitud con el artista original, siendo la persona que representa a Shakira una de las más señaladas en redes sociales, ya que su parecido con la original ha impresionado notoriamente a Amparo Grisales, Cesar Scola y Pipe Bueno.

En el capítulo del 28 de agosto, la imitadora de la barranquillera fue una de las participantes más destacadas, ya que además de su parecido físico con la original, interpretó a la perfección la Music Session #53 Bizarrap, que ha sido uno de los últimos éxitos de la artista, con el cual logró romper varios récords Guinness.

“Con este tema Shakira cambió su voz, la maduró y tú la manejaste divino, el chanteo me encantó porque no perdiste el aire nunca, no te sentiste cansada y bailaste y te moviste como Shakira”, afirmó Amparo Grisales tras la presentación de la imitadora.

La imitadora guarda un secreto que no saben los televidentes - crédito @Yomellamoshakira2023

Sin embargo, la perfección en la voz de la imitadora podría deberse a una ventaja que tiene sobre los demás participantes del programa, ya que esta no es la primera vez que la mujer se presenta en un reality de estas características, ya que fue una de las concursantes más destacadas de la segunda temporada de Yo Soy Chile, país del que es oriunda.

Desde su participación que fue en 2020, en la que además también participó el doble de Arcángel que fue eliminado en la segunda etapa de la actual temporada de Yo Me Llamo. Andrea Correa, que es el nombre original de la chilena, se ha dedicado 100% a hacer un homenaje a la barranquillera, promocionando diferentes shows en Sudamérica con su talento.

Además de ello, Correa cuenta actualmente con un manager que se encarga de programar sus shows privados, sumado a ello trabaja junto a una diseñadora de modas que recrea las prendas con las que Shakira se ha presentado públicamente, lo que puede determinar un plus adicional respecto a los demás imitadores.

A pesar del tiempo que la chilena lleva imitando a Shakira, esta no es la primera vez que personas extranjeras se presentan en Yo Me Llamo Colombia habiendo ya participado en versiones de otros países de este programa, sin embargo, eso no ha sido un factor diferencial frente a los participantes colombianos; es por ello que el reality ha sido señalado como uno de los más exigentes de la región.

Shakira también reaccionó a su imitadora

La presentación de la imitadora de Shakira no solo la hizo convertirse en una de las participantes que avanzó a la siguiente fase del programa, sino que además impresionó a los televidentes que observaron el programa, incluida la artista original, ya que desde su cuenta de Instagram, la barranquillera publicó un video resaltando la labor de su doble.

“Increíble, pero cierto, mejor que el original”, fue el mensaje que añadió Shakira en su historia de Instagram.

La barranquillera se refirió a su imitadora en Yo Me Llamo - crédito @Shakira/Instagram

La reacción de la artista original ha generado que más personas se interesen en el talento de su imitadora, que sumado a la presión que tiene al ser una de las participantes más experimentadas del programa, ahora deberá interpretar las canciones de Shakira sabiendo que la barranquillera estará observándola desde su casa.