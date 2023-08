¿De dónde salió la plata? Esta es la donación por 650 millones a Colombia Humana para campaña de Petro de la que nadie da razón

Aunque aparece en el registro de aportes a la campaña de Gustavo Petro, no hay una trazabilidad del dinero donado - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En una incógnita se ha convertido la donación que recibió la campaña presidencial de Gustavo Petro durante 2022. Según los registros de la colectividad, un empresario privado aportó 650 millones de pesos, pero no existen registros de la entidad de que ese dinero sí haya salido de sus activos. Incluso, según una investigación de La Silla Vacía, el aporte representa casi el triple de las ganancias de esa compañía durante el año anterior.

Según fuentes citadas en el informe y que prefirieron guardar reserva de su identidad ante la gravedad de la situación, Santiago Vargas, propietario de la empresa Negocios Varvill y donadora de la estrafalaria suma, solo sería un intermediario de un grupo de empresarios que quisieron aportar a la campaña presidencial sin ser detectados, porque su vinculación los podía inhabilitar para contratar con el Estado.

Y es que tampoco existe una trazabilidad de los dineros de la empresa privada, ya que fue creada en 2019 con un capital de 2 millones de pesos y desde entonces sus números han crecido exponencialmente. Lo que sí se sabe es que esta compañía se dedica a la compra y venta de activos, además de la construcción de obras civiles.

Sin embargo, en los registros contables de la empresa no registra ninguna donación de su parte que fueran destinados a un partido político. Ni siquiera existe algún movimiento con un valor similar o cercano al que reportó Colombia Humana, ya que sus gastos no superan los 160 millones durante el 2022. Aunque Negocios Varvill pudo vender alguno de sus activos, que están avaluados en más de 5.000 millones de pesos, lo cierto es que entre 2021 y 2022 el valor se mantuvo intacto, por lo que no se explica de dónde pudo salir el dinero.

Otro aspecto que llama la atención es que las ganancias de esa empresa durante el 2022 no superaron los 200 millones de pesos; es decir, la contribución al sector político fue por más de tres veces lo que obtuvo en ese año. El hecho de que la donación no aparezca en los reportes oficiales, que son indagados por la Dian, genera sospechas de cómo llegó el dinero a la campaña presidencial del hoy presidente de la República.

Imagen de referencia. El aporte a Colombia Humana vendría de empresarios anónimos que usaron Negocios Varvill para no ser detectados - crédito Colprensa.

Según información entregada al medio citado “Santiago no puso toda esa plata. Eso fue una vaca entre varios empresarios para la campaña. Ellos no querían aparecer formalmente y Santiago puso su empresa. Eso fue todo”. Es decir que detrás de esa plata habría más personas vinculadas que optaron por mantenerse en el anonimato y usar a Negocios Varvill como puente para hacer llegar sus aportes.

Las donaciones de los empresarios anónimos pudieron darse como una forma de asegurar futuros contratos con el Estado, sin que pudieran verse en un proceso legal por inhabilidad y conflicto de intereses. “Pidieron plata para aportar a la campaña y con la expectativa de tener alguna retribución en contratos varios lo hicieron. Este Santiago Vargas fue uno de los que ayudó a que entrara. Mucha plata se recogió después de elecciones porque quedaron cosas sin pagar”, señala una fuente confidencial a La Silla Vacía.

Aunque no existe un pronunciamiento oficial de Colombia Humana que pueda corroborar o desmentir la procedencia de los dineros, lo cierto es que su la afinidad de Santiago Vargas con Colombia humana radicaría en su relación de amistad con el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, que pudo ser la persona que contactó al empresario con esa colectividad.

De hecho, el hermano de Vargas también confirmó dichos lazos entre el político y el empresario que vendrían desde años atrás, cuando se conocieron en otro escenario político. “Nos conocimos porque hace muchos años apoyamos a Enrique Parejo (exministro de justicia víctima de un atentado de Pablo Escobar en Budapest) y Gustavo Bolívar era el enlace para hablar con él”, señaló Carlos Emilio Vargas Ramos, hermano de Santiago Vargas.

De momento, desde la colectividad informaron que solo entregarán información sobre valores, fechas y procedencias a las autoridades encargadas, mientras que del empresario no existe ninguna respuesta ante los señalamientos.