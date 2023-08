Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, está buscando la nacionalidad francesa

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, ha vivido por más de 20 años en Europa y tiene dos hijas de nacionalidad francesa. Actualmente, tiene residencia en ese país - crédito Camila Díaz/Colprensa.

Desde hace más de 20 años, Andrea Petro vive en Europa y además es hija de dos niñas francesas. Con estos motivos, la hija del presidente Gustavo Petro está buscando la nacionalidad francesa, algo que la embajada podría resolver en un año y medio.

Te puede interesar: Andrés Cepeda llevará su gira ‘La Ruta Púrpura’ a Europa

Andrea dice amar a Colombia y de hecho estuvo recientemente en unas vacaciones en el Eje Cafetero y la región Caribe. Sin embargo, tiene raíces en el exterior y aprendió a hablar francés antes que español porque vivió por varios años en Bélgica.

Hace poco respondió a las declaraciones de su hermano Nicolás Petro, luego de que este declarara su desilusión por el su comportamiento en medio del escándalo que lo llevó renunciar a su cargo como diputado del Atlántico y a distanciarse de su padre.

Te puede interesar: Carolina Corcho aterrizaría en la presidencia de la Nueva EPS: Petro tiene la última palabra

La hija del jefe de Estado ha estado muy activa en sus redes sociales, por lo que esta no fue la primera ocasión en que respondió a las acusaciones de su hermano, tal como ocurrió cuando este mencionó en la Revista Semana que:

“Está mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar. En el momento en que pasó esto y vieron que ya no les era útil, empezaron a darme la espalda. Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme”.

Te puede interesar: Estas fueron las duras críticas al Gobierno Petro por radicar la reforma laboral “a escondidas”

Por lo anterior, Andrea Petro respondió: “Tú sabes que te amo bro”, palabras que quedaron para la interpretación abierta de sus seguidores (a quienes se dirigía), sin entrar en detalles sobre el asunto.

Sin embargo, en esta ocasión, la también ambientalista respondió en sus redes sociales a la pregunta incógnita de “Nico dijo que no te querían en la campaña y que él fue quien pidió que vinieras, ¿eso es cierto?”, a lo que ella respondió en un video a través de sus historias de Instagram:

“Es una de las cosas más ridículas que he escuchado. ¿Qué culpa tengo de irme a los 19 años a otro país a estudiar y permanecer seis años estudiando? Mi prioridad era mis estudios y establecer mi nueva vida en otro país”, afirmó Andrea Petro en respuesta a las afirmaciones de su hermano.

La hija del mandatario recordó que no ha tenido un papel activo en las campañas políticas y que se ha enfocado en su educación y en formar su propia familia. “Yo qué culpa tengo de ser una migrante y crear mi propia familia, y enfocarme en eso. Para mí, la campaña nunca ha sido una prioridad, no me interesaba”, agregó.