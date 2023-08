El actor John Álex Toro habla de su emprendimiento con el que complementa su faceta artística

Jhon Álex Toro habla de su emprendimiento la Casa Plástica - crédito Instagram @jhonatoro

Jhon Álex Toro es un reconocido actor colombiano de 53 años, recordado por sus papeles como Brayan Galindo en la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, y como Jhon Mario ‘el Gato’ Fernández, en Francisco, el matemático.

Te puede interesar: Una docente trató de “pelotudos” a sus alumnos por votar a Milei: “Se merecen un gobierno que les saque todos los derechos”

El artista ingresó hace un tiempo en el mundo de los emprendimientos y creó un espacio cultural y de esparcimiento llamado La Casa Plástica, en el que convergen las artes escénicas y audiovisuales. El actor le contó a Infobae sobre este emprendimiento que fundó junto con su esposa, de su obra Alexediario y también de los nuevos proyectos en plataformas y en televisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: ‘Minas de Pasión’: cuándo, dónde ver y todo sobre la nueva versión de ‘La Patrona’ de Aracely Arámbula

La Casa Plástica es el emprendimiento de este artista, en el que también hace las veces de empresario. El actor lo considera como un sitio de experiencias, que busca transformarse, reinventarse y redescubrirse constantemente, con el fin de brindarle a su público una mirada diferente a través de las artes, la interactividad, tecnología y el entretenimiento.

“Es un espacio muy íntimo que hemos querido traer al barrio San Felipe, que es un distrito artístico y cultural muy emergente y muy potente en Bogotá, que está centrado en la plástica, que tiene unas librerías bellas, unos cafés y unos restaurantes... entonces, lo que quisimos fue traer también un poco de escénicas, de arte escénico” describió el actor.

Casa Plástica el espacio creado por Jhon Alex Toro para los amantes del arte escénico - crédito Instagram @jhonatoro

Pero este no es el único proyecto en el que se encuentra Jhon Álex, ya que en está presentado un monólogo llamado Alexediario, en el que cuenta muchas sus anécdotas como actor.

Te puede interesar: Wendy Guevara en telenovela de Televisa: ¿Cuál es el éxito colombiano en el que se basará Juan Osorio?

“Este proyecto lo llevaba gestando desde hace muchísimos años, porque es una especie de testimonio biográfico de mi carrera como actor”, indicó Toro.

Y agregó que: “La idea original es de Antonio García, un escritor caleño con dos textos muy chéveres: uno de ellos se llama Animales domésticos, una compilación de cuentos; y el otro es la novela Declive. Él me propone la idea de hacer un abecedario con un actor, ir de la A a la Z por la vida de ese actor”.

Jhon Álex no solo relata las anécdotas de su mundo y su profesión, sino también se encarga de dar datos sobre su oficio de actor, con tantas historias para contar.

El actor aclara que esta puesta en escena no es un stand up comedy, pero en su desarrollo sí hay elementos divertidos para que los espectadores gocen con el monólogo.

Una de las anécdotas que más recuerda en sus presentaciones es la que corresponde a la letra E: “Me acuerdo una vez que después del show me abordaron unos espectadores, uno de ellos me abrazó y sentí un olor a chucha, pero me tocó seguir como si nada mientras nos tomábamos la foto”.

Toro también le contó a Infobae que los dos personajes por los que más lo recuerdan los televidentes son el de el popular Brayan Galindo y también por su papel como El Gato en Francisco Matemático. “La gente cuando me ve me llama El Brayan debido a la recordación que existe por la novela Nuevo rico, nuevo pobre, y más en este momento que se puede ver por Netflix, el otro papel por el que me identifican es el de Gato” dijo.

Uno de las anécdotas que más recuerda de Francisco, el matemático es que “yo era el más viejo de esa producción, y la gente creía que era un adolescente como cualquier estudiante de colegio. Ahora que se está repitiendo en el Canal RCN la gente nuevamente me aborda en las calles y me pregunta por los otros personajes de la novela”

El actor también le contó a este medio que próximamente estará presente en la segunda temporada de Primates y también actuará en una nueva producción en un canal del país. “Si próximamente se estará lanzando la segunda temporada Primates que protagoniza Christian Tappan y que tuvo un gran éxito en su primera parte y en la que interpretaré a Barragán que es uno de los personajes de esta historia”.

“En cuanto a lo del canal privado aún no puedo contarles nada de este proyecto, porque ni siquiera sé muy bien el guion del mismo, lo que sí se les puedo contar es que es para un canal privado”.