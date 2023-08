Demisexualidad, la orientación sexual de ‘Nela’ González, participante de “MasterChef Colombia”: ¿de qué se trata?

La participante de MasterChef se ha declarado demisexual - crédito NelaGonzález/Instagram

La combinación de preparaciones culinarias y celebridades han hecho de Masterchef Celebrity uno de los programas más populares de la televisión colombiana, siendo Nela González una de las cocineras más queridas por los televidentes en la quinta temporada, ya que además de su belleza, la actriz venezolana se ha destacado por sus sorprendentes recetas.

Marianela González es una actriz que se ha destacado en producciones colombianas e internacionales, participando de proyectos como Dulce amor, Mi gorda Bella o La traicionera, pero su participación en el programa de cocina ha hecho que las personas que no la conocían se interesen en saber un poco más de ella en sus redes sociales.

De esta forma, algunos usuarios se encontraron con una fotografía en la que Nela estaba besando a su expareja, la escritora e ilustradora Amalia Andrade, por lo que se presumió que la actriz era lesbiana, sin embargo, no es así, ya que la venezolana ha dicho que su orientación sexual es la demisexualidad.

“Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebro lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebro que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegaré donde quiera. Celebro cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebro a ti…”, es el pie de foto que acompaña la fotografía mencionada.

La actriz venezolana ha señalado que es demisexual. crédito - nelagonzalez/Instagram

En una entrevista para el programa La Movida, Nela González señaló que luego de iniciar una relación sentimental con una mujer, aunque sintiera atracción por los hombres, pensó que era bisexual, sin embargo, más adelante descubrió un nuevo término con el que se sintió más identificada.

“Yo decía bueno, soy bisexual, pero tampoco sentía que encajaba con eso, entonces encontré que hay también otra forma de llamarlo”.

Debido a que la demisexualidad es una orientación poco conocida en la sociedad, la actriz resaltó los aspectos que la hicieron señalar esto como el sentimiento que tiene cuando gusta de otra persona, afirmando que por fuera del género, ella enfoca su atracción al vínculo que siente con su pareja.

“Demisexual es un término que se usa para las personas que conectamos antes de la persona y antes de tener una relación sexual, nos atrae como el vínculo. Conectarme emocionalmente es lo que me lleva a mí a tener una relación”.

En cuanto a lo que busca en una persona para iniciar una relación, Marianela señaló que no se fía del aspecto físico, por lo que prefiere tener una conexión emocional antes que una persona atractiva a su lado.

“Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me transmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”

Nela afirmó que no se fija en el físico de las personas sino en la conexión que pueda sentir. crédito - NelaGonzález/Instagram

Marianela González vs. Claudia Bahamón

En uno de los retos quedo evidenciada la frustración que le generó la presentadora a Marianela González luego de que la actriz le pidiera ayuda para encontrar un producto, a lo que Bahamón le señaló diferentes lugares en los que no estaba lo requerido por Nela.

“No te quiero hablar. Después del reto anterior con las alcachofas, Claudia y yo no somos amigas… Me distrajo buscando las alcachofas, Claudia me decía: “cómo no las ves”. Me tiré cuatro minutos buscando unas alcachofas que no estaban”, afirmó la actriz en la entrevista que se visualiza durante los capítulos.

Por lo que a través de su cuenta de Twitter, Bahamón señaló de forma jocosa que los problemas con Marianela González eran difíciles de arreglar, señalando que también tenía algunas diferencias con Juliana Galvis por las palabras que la también actriz declaró sobre la presentadora durante uno de los retos.

“El problema contigo es difícil de arreglar y ya me rindo. Como dices tú: el público se dará cuenta que la loca es otra... El problema real es ahora con Juliana Galvis. O sea, uno tratando de ayudar y ella con fuertes declaraciones en entrevistas. De razón nunca paró bolas en la despensa”.