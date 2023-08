Nicolás Arrieta abofeteó a ‘La Liendra’ con una cartilla ‘Nacho Lee’ en evento previo a su pelea

Nicolás Arrieta asestó el primer golpe en el evento promocional de su pelea (Foto de redes sociales)

Falta poco para que los creadores de contenido Nicolás Arrieta y ‘La Liendra’ se enfrenten a golpes en un ring de boxeo, como lo anunciaron desde octubre de 2022. Los influenciadores tendrán su esperada pelea el próximo 1° de septiembre en el ring de boxeo dispuesto en el Royal Center de Bogotá, pero antes de ese encuentro los dos jóvenes se fueron a golpes.

En medio de un evento de promoción para su pelea en el recinto en el que se realizará el combate, los influenciadores se vieron frente a frente. En ese momento, mientras les tomaban la ‘foto oficial’ de la pelea, Nicolás Arrieta sacó una cartilla ‘Nacho Lee’ y con ella le dio una cachetada a ‘La Liendra’.

Mauricio Gómez -nombre de pila de ‘La Liendra’- le respondió inmediatamente con otros golpes, mientras algunas personas del evento los separaron. Algunos insultos se cruzaron en la situación, al influenciador quindiano se le veía bastante ofendido, pero el bogotano tan solo se reía y hasta volvió a intentar a golpearlo con el libro.

Los influenciadores se enfrentarán oficialmente el primero de septiembre en el Royal Center

El video se ha hecho viral en las redes sociales, en las que los internautas ya toman partido a favor de su favorito. Cabe mencionar que la cartilla Nacho Lee no fue una casualidad en el momento, pues es presuntamente uno de los temas que inició la enemistad entre los dos influenciadores, luego de que Nicolás Arriera mandara a leer a su colega y señalara que este no tiene estudios.

Contexto del conflicto entre los dos famosos

La enemistad entre los dos creadores de contenido viene desde el año 2021, cuando ‘La Liendra’ anunció a sus seguidores que Instagram había eliminado su perfil. En ese entonces Nicolás Arrieta reaccionó y señaló a los usuarios de la red social que el problema de Gómez era falso y que se trataba de una estrategia para conseguir más seguidores.

Desde entonces, los jóvenes no pierdes oportunidad de lanzarse malos comentarios entre ellos. Arrieta reveló chats y correos que había recibido anteriormente de Mauricio Gómez pidiéndole que grabaran juntos, pero señaló que siempre lo rechazaba porque consideraba que “no es real”.

Nicolás Arrieta ha llamado a 'La Liendra' "analfabeta" por no terminar sus estudios | Fotos originales tomadas de @NicoArrieta y @La_Liendraa

‘La Liendra’ ha sido una de las figuras públicas a las que constantemente Arrieta está acusando de promover estafas con la publicidad en sus redes sociales. Además de eso, los ataques del bogotano al pereirano constantemente tienen que ver con su nivel de escolaridad.

“Creo que para él es muy complicado entender algunas cosas que yo digo (...) Él ya no reacciona a nada ni me dice nada porque me tiene miedo ¡Sabe que le doy duro! (...) Una cosa es que no te hayas educado ni terminado el colegio, y otra que no te hayan enseñado principios y valores en tu casa”, dijo en un momento Nicolás Arrieta en una de sus transmisiones en vivo.

Ante sus comentarios, ‘La Liendra’ apareció retándolo a resolver sus problemas con una pelea de boxeo que pudieran ver todos sus seguidores. “Si me dice que sí, voy a crear un evento como Logan Paul y hacemos algo bien ‘brutal’. Me reuní con el equipo de él y aceptaron”, señaló el influenciador de Armenia.

En principio, Arrieta no aceptó la pelea y retó a ‘La Liendra’ a que su enfrentamiento fuera intelectual. “¿Por qué, en vez de hablar de pelear con la gente, no leemos de corrido el capítulo de un libro? Te reto a escribir un solo párrafo sin cometer errores de ortografía ¡Coge un librito de ‘Nacho lee’ o una ‘Urbanidad de Carreño’! (...) Tanta plata que dice tener y no se preocupa por educarse o por terminar la primaria”.

Sobre la pelea de Nicolás Arrieta y ‘La Liendra’

Esta es la imagen que se ha difundido en diferente perfiles confirmando el encuentro de La Liendra y Nicolás Arrieta en Bogotá (Foto de redes sociales)

Finalmente los dos influenciadores llegaron a un acuerdo para enfrentarse en un ring de boxeo de verdad. Nicolás Arrieta, de 31 años, y La Liendra, de 22, habían pactado el encuentro para diciembre de 2022, pero por temas de permisos en el recinto decidieron hacerlo en septiembre de este año, dándoles más tiempo para prepararse.

El evento se denominó King of the Ring y contará con otras peleas de influenciadores que serán vistas por el público que adquiera si boleta. Los otros famosos que se pelearán serán Herrera, El Gómez, La Piquiña, Sebastucho, Diego Neira y Cristian González.

Se espera que el evento también cuente con transmisión en sus respectivas redes sociales; además contarán con la presentación musical de artistas como Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Kriska Peña, Jossman y Andy Rivera. Mateo Carvajal y Dani Duke, novia de ‘La Liendra’, serán los presentadores de la pelea.