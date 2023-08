La famosa canción del Binomio de Oro que se escribió en un pedazo de cartón y con un color verde

En muchas oportunidades la inspiración llega a los compositores cuando menos se lo esperan. Así quedó demostrado cuando Luis Egurrola explicó el momento en el que le llegaron las frases que le dieron forma a la canción Cómo te olvido, una de las más escuchadas y dedicadas del Binomio de Oro de América.

Los compositores vallenatos son muy sensibles y más si de temas románticos se trata, pues esa sensibilidad queda guardada en frases icónicas que han acompañado a miles de personas por generaciones.

Y es que Luis Egurrola no fue la excepción, pues gracias a una relación amorosa que le rompió el corazón tuvo la oportunidad de escribir un poema que convertiría en música y que en la voz de Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón pasaría a la historia como un homenaje a las relaciones fallidas.

Luis Egurrola es el compositor de Cómo te Olvido interpretada por Jean Carlo Centeno y Jorge Celedón. Video: vallenatizate / Instagram

Pero, no solo la letra dedicada al desamor es lo impactante de la historia de Cómo te olvido, pues su compositor recordó el momento en el que las líneas que acompañarían más de una tusa.

“Bueno yo esa canción la compuse un día que me levanté bastante desubicado y me miré al espejo y comencé a reflexionar conmigo mismo y yo me miraba en el espejo y decía: ‘Estamos frente a frente los dos y te confieso que has hecho de mi vida lo que tú has querido’”

Cuando Luis Egurrola cayó en cuenta que tenía que escribir las palabras que se le estaban viniendo a la mente, buscó una libreta y un lapicero, pero no los encontró. El problema radicaba en que en cualquier momento se le podía ir la inspiración.

Jean Carlo Centeno y Jorge Celedón interpretando 'Cómo te olvido'. Foto: Blog JeanCarlista / YouTube

“Seguían fluyendo esas palabras de esa emoción que llevaba dentro y busqué como salvarla del olvido, entonces no tenía ni una hoja de papel ni un lapicero”

La solución del compositor fue arrancar un pedazo de cartón y agarrar el primer color que encontró para poder escribir línea tras línea de lo que, sin saberlo, terminaría convertida en una canción grabada por una de las agrupaciones más importantes del vallenato para ser estrenada en 1996 en el disco A su gusto.

“Vi una caja de cartón, le arranque el cartón y busqué un lápiz de vaina por ahí encontré un un lápiz Prismacolor verde, no tenía punta y la saqué punta con los dientes y así pude salvar esta canción en ese cartón”.

Luis Egurrola también dio detalles de las razones que lo llevaron a escribir Cómo te olvido, pues aseguró que las mujeres enseñan cómo deben ser amadas y tratadas, pero no explican lo que los hombres deben hacer para olvidarlas y más cuando el amor no es correspondido.

“Es que ellas nos enseñan a amarlas a quererlas, pero no nos dicen cómo hay que hacer cuando ella se van y no nos enseñan a olvidarlas porque uno tiene que aprender a olvidar también cuando no es correspondido ni es amado”.

Las razones de Luis Egurrola para componer la canción fue que las mujeres enseñan como amarlas, pero no como olvidarlas. Video: vallenatizate / Instagram

La historia de niños detrás de ‘Entrégame tu amor’

El compositor y cantante Wilfran Castillo compartió la historia que lo llevó a componer Entrégame tu amor. Crédito: vallenatizate

Un sentimiento prohibido entre dos niños que eran mejores amigos fue la historia que le dio a Wilfran Castillo el punto de inicio para componer una de las canciones más románticas del género vallenato, en la cual quiso relatar la vivencia de uno de sus vecinos que se le acercó para confesarle que tenía un problema en el colegio en el que estudiaba, pues se había atrevido a besar a su mejor amiga.

“Al lado de mi casa vivía un chiquillo que estaba enamorado de su mejor amiga y me dice ‘mira, tengo un problema en el colegio grandísimo’ y le digo ‘¿qué problema puedes tener tú?, ¿te robaron un cuaderno?’, me dice, ‘no, le di un besito a mi mejor amiga’”.

Pero ese no es el fin de la historia, pues el vecino de Castillo le terminó por confesar otra terrible verdad, lo que convertía el actuar del niño en un verdadero problema. Tras relatar la primera parte de los sucesos, el niño dio la estocada final y le confesó que su mejor amiga estaba prohibida para él, pues era la novia de su mejor amigo.