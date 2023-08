Por vencimiento de términos quedó en libertad el presunto asesino de una lideresa trans en Santander

Bandera LGBTIQ+. Por parte de la familia de La Leona solicitan a las autoridades que el homicidio de la activista no quede en la impunida. Foto de (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO)

La comunidad LGBTIQ+ a nivel nacional está consternada por la decisión de un juez de dejar en libertad condicional por vencimiento de términos a Emil Martínez, presunto responsable del homicidio de la lideresa trans Andrea Rozo, quien murió al interior de su salón de belleza cercano al parque Centenario en Bucaramanga el pasado el 10 de marzo de 2022.

La decisión judicial se habría dado a raíz de la caducidad del plazo judicial para llevar a cabo el proceso penal en contra del presunto asesino. De acuerdo con William Figueroa quien se desempeña como defensor de Martínez:

“Completamos los 150 y no hay sentencia de fallo ni condenatorio ni absolutorio. La defensa, ejerciendo el derecho fundamental a la libertad y tal como indica el artículo 317 numeral 6 del Código Penal, solicitó la libertad por vencimiento de términos, que fue aprobada por un juez”.

Pese a que al abogado Figueroa le pareció natural la decisión que tomó el juez, para varios miembros del comité LGBTIQ+ están frente a una injusticia por lo que se debe tener en cuenta que lo ocurrido fue un feminicidio, así lo afirmó Ángel Carreño a la prensa:

“No entendemos cómo pasa esto. Tenemos desconcierto y frustración por la noticia de la libertad del acusado de haber asesinado a ‘La Leona’ valiéndose de una herramienta que obedece más a un tema tiempos pero que no es justo y consideramos que tratándose de un feminicidio se le ha debido prestar más atención a este caso”.

En este punto, es donde la defensa de Emil asegura que lo que ocurrió no fue un feminicidio teniendo en cuenta las condiciones biológicas y no las orientaciones sexuales de la víctima, además de señalar que los feminicidios tienen el factor de una violencia reiterada y él no se conocía con anterioridad con la víctima:

“Desde de la teoría de la defensa desde un comienzo ha estado en desacuerdo sobre la imputación que se le realizó por el delito de feminicidio. Se ha considerado que no se trató de este delito porque se trata de una persona masculino, así tenga una orientación transexual” indicó el jurista al medio La Vanguardia.

Precisamente, el abogado Figueroa argumentó que el homicidio sucedió en medio de una pelea en la que ambas personas habrían actuado de manera violenta, “este joven campesino jamás quiso atentar contra la vida de este ciudadano, fueron situaciones que se presentaron en un momento de intolerancia y una riña”.

De acuerdo con la investigación Martínez estuvo merodeando el día del homicidio el salón de ‘La Leona’, hasta que finalmente entró al lugar donde duró cerca de 28 minutos y salió. En los registros de las cámaras de seguridad se pudo establecer que él salió del salón debido a una complejidad física que lo hace cojear y que se notó en los videos.

Según las autoridades al interior del salón se habría originado una riña por comentarios ofensivos y hostigamientos de Martínez en contra de unas imágenes religiosas de Rozo, a medida que iba subiendo la intensidad de la discusión se generaron las agresiones en las que el acusado habría cortado el cuello de la víctima.

Emil Martínez se encontraba en la cárcel Modelo de Bucaramanga por el delito de feminicidio agravado, pero ahora está en libertad. Por su parte, Margarita Rozo, hermana de La Leona, solicita a las autoridades que la muerte de su familiar no quede en la impunidad.