Aura Cristina Geithner es criticada por fotos subidas de tono: “Triste en lo que terminó”

Esta foto generó diversas opiniones entre los seguidores de la actriz (@crissgeithner)

Aura Cristina Geithner es blanco de críticas y malos comentarios en su perfil oficial de Instagram, luego de una publicación en la que, según algunos internautas, la mujer ya estaría traspasando los límites de la sensualidad a la “vulgaridad”.

Te puede interesar: Revelan detalles del pasado de Clara Chía antes de convertirse en la novia de Piqué

Se trata de una galería de fotos en las que la famosa actriz está luciendo un bikini blanco, pero en una de las fotografías la mujer quita los nudos de la parte de abajo del conjunto. “Mis tiempos en el Spa. Respiración, meditación, velas … Bendiciones a todos”, escribió Geithner en la descripción de la publicación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Revelan fotos que le habría tomado Feid a Karol G: una de ellas dejó sin palabras a sus seguidores

“No queremos más Aura exhibicionista”; “recurrir a esto para llamar la atención ... llegar a este punto de mostrar su cuerpo para poder estar vigente me da tanta tristeza”; “Tápese, doña Cristina, ya no tiene cuerpo ni edad”; “Triste en lo que terminó esta mujer”, se lee en algunos comentarios de la publicación.

Aura Cristina crea contenido exclusivo en OnlyFans desde 2021(@crissgeithner)

Según la actriz de 56 años, las imágenes corresponden a uno de sus días disfrutando de un spa. Además, en una segunda fotografía se le ve brindando con una bebida con frutas, antes de meterse a un jacuzzi; mientras muestra más de su cuerpo a sus seguidores.

Te puede interesar: Beyoncé mencionó a Shakira en un concierto y sus fans se emocionaron, pero no fue por la colombiana

Las fotografías dividieron opiniones entre el millón de usuarios que siguen a Aura Cristina Geithner en la red social. Mientras algunos señalaban que la mujer debería taparse más y comportarse como una mujer de su edad, otros usuarios llegaron a defender a la famosa, señalando que “al contrario, que nos muestre más”.

“Mientras ella se sienta bien es su problema hacer lo que ella quiera”; “Muy linda, digna de admiración siempre”; “vivan y dejen vivir ella es hermosa y tiene mucho para mostrar”; “Puras envidiosas”; “La envidia es el común denominador de esta sociedad”, escribieron algunos seguidores de la actriz colombiana.

Aura Cristina Geithner, actriz colombiana. Foto: Instagram @crissgeithner

Además, en su publicación la famosa también señaló que en medio de su sesión en el spa aprovechó para realizar contenido para su página de OnlyFans. “Mucho más en mi contenido exclusivo”, prometió a sus seguidores.

A inicios del año 2021, Aura Cristina Geithner se convirtió en una de las primeras famosas colombianas en ingresar a la plataforma azul. Aunque, en OnlyFans, las personas publican contenido pago de cualquier tipo, se hizo popular especialmente por el contenido para adultos que creaban algunas famosas.

Además de su talento para la actuación y el canto, la entonces mujer de 54 años descubrió que con el paso de los años seguía siendo un sex symbol para muchos hombres que años atrás la vieron en las telenovelas que protagonizó. Empezó a facturar con eso.

Aura Cristina Geithner tiene más de 1.000 personas suscritas a su contenido exclusivo / Colprensa

Desde un principio, la actriz señaló que este contenido sería erótico y sensual, pero sin caer en lo vulgar o pornográfico. En ese entonces, la famosa encontró una manera de acercarse a sus seguidores y, por qué no, de reponerse de los estragos económicos que le dejó la pandemia por el covid-19.

En diálogo con la revista People en español, la también cantante señaló que la plataforma le daba la oportunidad de ser su propia jefa, sin depender de las producciones en televisión. “Antes, nosotros los artistas estábamos sujetos a lo que las productoras sugerían, hoy tú eres el dueño de tu empresa”, expresó.

Mientras que al periodista Juan Diego Alvira le reveló que en la plataforma ha estado entre los 1.600 y 2.000 seguidores y que la idea llegó “de casualidad. Estando en Medellín, un amigo empresario paisa me habló de esta plataforma. Cuando él me la planteó yo le dije ‘¡oye, no! (risas)’. Lo que pasa es que dije ‘Dios mio, como soy persona pública no puedo llegar a esos extremos y convertirme en una pornstar o webcam’ (...) Me arriesgué, porque le creí mucho a la intuición. Soy muy intuitiva”.