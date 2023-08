Anuel volvió a tirar indirectas a Karol G: “Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo”

En uno de sus recientes conciertos, el cantante boricua Anuel utilizó una de las frases de Karol G para hacer que su público explotara antes de cantar Secreto. Video: notifamosoos / Instagram

Parece que Anuel AA no se cansa de tirarle indirectas a Karol G, pues, aunque la cantante paisa ya hizo pública su relación con Feid y ha lanzado varias canciones en las que se le ve cerrando el ciclo de la relación con el cantante boricua, Anuel sabe que nombrar a la colombiana en sus conciertos alborota su público.

Una de las canciones en las que Karol G compartió la felicidad que está viviendo con sus seguidores es Mi ex tenía razón, en la que hace una comparación entre su expareja y su actual relación, y en donde dedicó varias frases que se pueden entender van dirigidas a Anuel. En la letra se puede escuchar: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor que me trata mejor”, y precisamente fue esa última frase la que Anuel utilizó para recordar a la Bichota en uno de sus recientes conciertos.

“Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo bebé”

Al escuchar la algarabía del público, Anuel aprovechó para pedirle a sus seguidores que cantaran muy duro la pista que iba a interpretar, inclusive, que se escuchara hasta Medellín, pues se trataba de nada más y nada menos que Secreto, la canción que lanzó junto a la colombiana y con la que le dieron a conocer al mundo su relación.

“Mera que se escuche en Colombia, que se escuche en Medellín”

Mensajes en Instagram

El cantante boricua Anuel AA está lanzando su reciente colaboración junto a Chencho Corleaone y Don Omar titulada Podemos Repetirlo Remix. Foto: anuel / Instagram

Pero, el del concierto no fue el único mensaje que ha publicado Anuel en el que recuerda a sus exparejas, pues en una de sus recientes publicaciones en Instagram el cantante boricua también dejó una dedicatoria por la que ha sido criticado fuertemente por los usuarios de la red social.

En una foto en la que compartió detalles sobre una de sus últimas canciones en colaboración con Chencho Corleone y Don Omar titulada Podemos Repetirlo (versión remix), Anuel compartió el texto: “Yo no rompo corazones 💔 yo rompo +0+0 🤤🤤🤤🤤 por eso no me olvidan 😂😂”, haciendo referencias a sus pasadas relaciones.

El mensaje no fue muy bien recibido por sus seguidores, pues varios dejaron comentarios de crítica por las palabras groseras con las que Anuel aseguró que sus exparejas no lo olvidan, algunas de las palabras de los usuarios de la red social fueron:

“Like si creen que anuel es un ridículo que no deje ni quiere ver feliz a Karol 🙌”; “Like si crees k anuel no supera a karol”; “Karol G es estratégica y esta man creyéndose la película que no lo olvidan 😅 Ni a Yailin le importas”; Rompe +o+o ya tu aburre con lo mismo, sigue Rompiendo +o+o y ya deja a Karol en paz que ya ella es feliz con su actual pareja,,tu por estar Rompiendo ya eres un fracaso”.

Los supuestos mensajes ocultos en S91

La cantante colombiana acabó con los rumores de los supuestos mensajes satánicos en una de sus canciones. Foto: karolg / Instagram

Karol G quiso compartir un poco con sus seguidores y realizó una actividad de preguntas y respuestas a través de la plataforma Instagram, en donde dio la oportunidad a sus fanáticos de preguntar lo que ellos quisieran. Entre las preguntas que le llegaron a la cantante paisa una llamó la atención, pues la cuestionaron sobre los supuestos mensajes satánicos que aparecen en el video oficial de su canción S91.

Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista colombiana, aprovechó para desmentir esos rumores, pues aseguró que, junto a su familia, es una creyente de Dios; como también, que cree en los milagros y en las buenas cosas que llegan por actuar bien.

“Creo profundamente en Dios! Yo y toda mi familia!! Creo en los milagros y en el buen actuar, en la vibra del universo y en la energía...”

Karol G también aprovechó para pedirle a las personas que están creando esos rumores de que no lo hagan más y aseguró que en su carrera musical y en su vida le va bien porque trabaja duro y no por hacer un pacto o pertenecer a un grupo en específico.