Las explosivas declaraciones de la hija de Jorge Enrique Pizano sobre Odebrecht y Corficolombiana

La hija menor de Jorge Enrique Pizano entregó explosivas declaraciones sobre las denuncias de su padre. Foto: Colprensa.

La hija menor de Jorge Enrique Pizano, el excontroller de Odebrecht, que intentó denunciar las irregularidades en los contratos de la Ruta del Sol, desmintió, el 18 de agosto, las declaraciones que el exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez dio un día antes, en las que, entre otras cosas, dijo que era cercano a Pizano y que nunca conoció una carta que este último le envío pidiendo que le garantizara su seguridad y la de su familia.

Te puede interesar: Néstor Humberto Martínez dijo que nunca conoció la carta en la que Jorge Enrique Pizano le pidió garantizar su seguridad

La abogada Juanita Pizano habló en Sigue la W haciendo importantes revelaciones, no solo sobre la relación de su padre y Martínez Neira, de la que dijo que era falso que tuvieran una buena relación. También sostuvo que el exfiscal, le pidió a Pizano que no se comunicara con él a través de su número personal, sino por los caminos institucionales de la Fiscalía.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

“Es falso que Néstor Humberto Martínez y mi padre hayan tenido una buena relación”, advirtió Juanita Pizano en Sigue la W

Sobre la relación de Martínez Neira con su padre, Juanita Pizano dijo que es cierto que “fueron muy amigos muchos años, sin embargo, en los últimos años de vida de mi padre la amistad dejó de existir porque lamentablemente siento que Néstor Humberto decidió escoger su carrera y sus beneficios económicos por encima de la amistad y cualquier otra cosa”.

Te puede interesar: El tiempo le dio la razón: justicia de EE. UU. corroboró la denuncia del ingeniero Jorge Enrique Pizano sobre la corrupción de Odebrecht

Enseguida, advirtió que su padre buscó a Martínez Neira para pedirle apoyo, “no solo como abogado corporativo de Corficolombiana y del Grupo Aval, sino como amigo y también después como fiscal”.

“Mi papá intentó acudir a él de todas las maneras posibles porque lo estaban amedrentando, lo estaban humillando en Corficolombiana y en un principio, Néstor Humberto, y nos lo dijo a nosotros también, nos dice que él llevó uno de los informes de mi papá a una junta directiva y, sin embargo, qué pasó después, nada. Todos sabemos que después no pasó nada. Esa amistad simplemente dejó de existir”

Hay que recordar que Martínez Neira, también en diálogo con Sigue la W, dijo que era una “canallada” que aseguren que él no quiso escuchar a Jorge Enrique Pizano. Ante esto, Juanita Pizano sostuvo que no ha “visto a una persona que se sintiera tan sola y miserable como lo hizo mi papá en sus últimos años y una de las personas que es responsable es Néstor Humberto Martínez, definitivamente”

Jorge Enrique Pizano le contó a su familia de las irregularidades en Corficolombiana y cómo era humillado en el trabajo

Juanita Pizano también dijo que su padre, para desahogarse, les contaba, muchas veces cuando iba a su casa almorzar y que esas cosas ahora las ha visto en las noticias y “cosas que yo veo en la resolución de la SEC y la resolución del Departamento de Justicia americano, yo lo viví a través de mi papá”

“Él estaba muy orgulloso de su trabajo, de lo que hacía, sin embargo le hicieron la vida imposible. Los comentarios que hacía en la casa eran definitivamente negativos. Lo que él llegaba a comentar a la casa era eso, que lo humillaban, que lo insultaban verbalmente continuamente y diferentes directivos de Corficolombiana, no solo José Elías Melo”

Según el relato de Juanita Pizano, las humillaciones que sufrió su padre se daban porque, por ejemplo, “él llegaba a contar que le decía (a una directiva de Corficolombiana de la que no reveló el nombre) «bueno, es que necesito saber este contrato de dónde salió y cuál es la relación con este pago» y le decían «¿qué hace? Váyase»”

Te puede interesar: Gustavo Petro ordenó revisar contratos de Corficolombiana con el Estado y criticó a Odebrecht: “no ha pagado un peso de multas”

También contó que, “en una oportunidad, José Elías Melo le dijo que no tenía por qué rendirle cuentas a mi papá”

Juanita Pizano también dijo que su padre “acudió a los directivos de Corficolombiana, mi papá acudió a los directivos del Grupo Aval, directamente”.

“Mi papá tuvo varias conversaciones con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez sobre los pagos ilícitos que se estaban llevando a cabo; sin embargo, esto lo digo y no tengo ninguna prueba, solo el relato de mi papá”

De estos encuentros con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Juanita Pizano aclaró que no eran reuniones formales: “era, básicamente, le tocaba encontrárselo y buscarlo, porque estas eran personas que le huían a mi papá, porque ya no le contestaban las llamadas, porque ya no le contestaron los correos, ya no le contestaron los mensajes de texto”.

Jorge Enrique Pizano le entregó sus denuncias a Néstor Humberto Martínez

Según Juanita Pizano, su papá le entregó copia de las irregularidades que encontró en los contratos de Odebrecht y Corficolombiana y a Néstor Humberto Martínez y que no sabe qué hizo este último con ellas. Foto: Infobae/Colprensa.

Juanita Pizano dijo que su padre intentó, a través de todos los medios, “hacerle saber” a Martínes Neira “y que quedara registrado que él estaba intentando denunciar esto adentro de Corficolombiana y el grupo Aval”.

“Mi papá hizo una recopilación de lo que él encontró y se la entregó a Néstor Humberto Martínez y él nos dijo a nosotros, personalmente, que él le entregó eso en la junta directiva y se lo entregó a Sarmiento”

Las peticiones de ayuda y protección que hizo Jorge Enrique Pizano

Junita Pizano también reveló que su papá también intentó acudir a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza entonces en Fernando Carrillo, del que dijo que “también se dedicó a desprestigiar la imagen mi papá absurdamente”.

Así mismo, contó que su padre envío cartas a la Procuraduría pidiendo protección para él y su familia, “porque como él iba a ser testigo en las investigaciones de la Fiscalía, necesitaba protección; sin embargo, la Procuraduría de Carrillo también se la negó”.

“No le paraban bolas”: Juanita Pizano

Juanita Pizano también dijo que, casia a diario, su padre les contaba cómo era ignorado por las directivas de Corficolombiana y del Grupo Aval, llegando al punto de decirles que “él no tenía cómo hacer su trabajo porque no le daban los contratos que él tenía que usar para hacer las referencias cruzadas y saber de dónde venía la plata y hacia dónde estaba yendo. Él ya no podía hacer su trabajo porque no le daban la información”.