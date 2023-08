Inseguridad, movilidad y cultura ciudadana, los pilares a trabajar para Jorge Torres, candidato cabeza de lista de la Alianza Verde al Concejo de Bogotá

Jorge Torres es el candidato cabeza de lista de la Alianza Verde para el Concejo de Bogotá. Foto: Campaña Jorge Torres.

El 29 de octubre serán las Elecciones Regionales 2023 en la que los colombianos deberán escoger a los gobernadores, alcaldes, concejales y ediles para los próximos cuatro años. En Bogotá el concejo será ocupado por 45 personas que asumirán la responsabilidad de ser los voceros de las problemáticas que aquejan a los ciudadanos.

Dentro de los candidatos al Concejo de Bogotá se encuentra Jorge Torres, que ya ocupo este cargo entre 2016 y 2019, siendo en esa ocasión la votación más alta de las elecciones en el distrito; por lo que, en esta ocasión, como cabeza de lista de la Alianza Verde, tiene como principal objetivo recuperar la confianza de los bogotanos.

En una entrevista exclusiva con Infobae, Torres recordó que inició en el mundo de la política trabajando con el exalcalde Antanas Mockus, lo que lo ha llevado a trabajar constantemente por el ámbito social de la ciudad, y aunque ocupa un cargo importante dentro de la Alianza Verde, su aspiración de volver al Concejo de Bogotá pasa por el cariño que tiene por el distrito.

“He tenido la oportunidad de trabajar desde la sociedad en barrios y sectores populares de la ciudad, fui concejal de Bogotá y he sido funcionario del partido verde desde la refundación, construyendo parte de la organización que se ha consolidado y crecido en el territorio colombiano, pero tengo una pasión por Bogotá, quiero ayudar y servir a la gente que vive en este territorio para que las personas que viven aquí puedan tener una mejor calidad de vida”.

De la misma forma, el candidato afirmó que una de las razones que le hizo lanzarse al concejo de nuevo está en el crecimiento personal que ha tenido en los últimos años, afirmando que en la actualidad cuenta con mejores competencias para ofrecerle a la ciudad.

“Yo tengo una vocación de servicio que he venido construyendo, tengo conocimiento y experiencia para poner mi talento al servicio de la ciudad; no soy de los políticos que reconozco los problemas de la gente y ya, siempre busco la forma de ayudar, buscar soluciones para el desarrollo de la ciudad, construir los sueños como sociedad; entonces siento que cuando estuvimos en el Concejo de Bogotá hicimos cosas por el bienestar de la ciudad, pero hoy tengo más herramientas para entregarle a la ciudadanía, tengo más competencias para decirle a los bogotanos que puedo representarlos y ayudar a que está sea la ciudad en la que todos queramos vivir”.

El candidato al Concejo de Bogotá demarcó los principales problemas de la ciudad. Foto: Campaña Jorge Torres.

Inseguridad, movilidad y cultura ciudadana, en estos tres términos Jorge Torres afirmó que se encuentran los principales problemas de la ciudad, señalando que las personas tienen miedo de salir a la calle, están cansados de pasar horas en los trancones y han perdido toda la confianza en las instituciones.

“Estamos haciendo un trabajo en calle y creo que hay tres problemas recurrentes. El primero es la inseguridad, los ciudadanos están cansados de salir a la calle con la zozobra de que algo les puede pasar, de que por un celular los pueden herir o matar. El segundo está en el cansancio de las personas que pierden su día en el trancón, la movilidad en Bogotá se ha vuelto un dolor de cabeza para miles de personas que antes se demoraban una hora en llegar a su destino y ahora son dos o incluso más. El tercero es un problema de cultura ciudadana, estamos en una ciudad en la que hemos perdido el sentido de pertenencia, hemos perdido la confianza en las instituciones y perdido la capacidad de cumplir las normas básicas de convivencia, lo que la ha convertido en una ciudad individualista en la que todos hacen lo que se les da la gana”.

En cuanto a la administración de Claudia López en la alcaldía de Bogotá, Torres señaló que el distrito ha mejorado en el trabajo de seguridad en cuanto a bandas criminales, pero se dejó de lado a la delincuencia común, además de que en Bogotá no se han puesto en marcha las estrategias necesarias para que la policía y la ciudadanía trabajen de la mano en puntos claves.

“La estrategia de seguridad no fue exitosa, aunque la alcaldesa tuvo un acierto en centrar el trabajo en lo que han sido capturas de bandas criminales, creo que en la historia de Bogotá no habíamos tenido tantos operativos y tantas capturas, pero no se fijó una estrategia para combatir la delincuencia común, el cosquilleo en TransMilenio, el atraco en las calles, el peligro de perder la integridad o la vida esta y es una falencia que está atada a una falta de capacidad de trabajo de la policía, y si uno quiere mejorar la seguridad en una metrópolis como es Bogotá, le toca contar a uno con la policía, con la ciudadanía y generar estrategias para que juntos logremos superar el problema de inseguridad”.

De la misma forma, el candidato señaló que uno de los principales problemas de Claudia López estuvo en crear una gran expectativa con cosas que no podía cumplir, además de que la alcaldesa asumió un rol de máximo poder en la ciudad dejando de lado el trabajo social que puede aportar una ciudadanía unida.

“Creo que la alcaldesa prometió muchas cosas en campaña, cosas que sabía que no se iban a cumplir y generó una gran frustración, esas son cosas que nos dicen las personas en la calle. En general muchos proyectos se están adelantando y eso genera opiniones divididas, por eso uno debe ser sincero en la campaña y no generar falsas expectativas. La alcaldesa falló en haber generado una lógica en la que ella tiene el control de la ciudad, pero no aprovechó la acción colectiva. Espero que el próximo alcalde tenga la capacidad de unir a los bogotanos”.

"Creo que la alcaldesa prometió muchas cosas en campaña", afirmó el candidato al Concejo de Bogotá, Jorge Torres. Foto: (Colprensa-Mariano Vimos)

Desde su opinión, Jorge Torres señaló que Bogotá sufre de tres enfermedades en la actualidad, destacando que en el distrito existe individualismo, indiferencia y desapego, por lo que afirmó que la próxima administración no solo debe invertir en mejorar la infraestructura sino también en procesos sociales.

“Nosotros en nuestro análisis sentimos que la ciudad está enferma de tres cosas. Hemos caído en un individualismo que no nos permite hacer trabajo colectivo, solo pensando en el beneficio personal. La ciudad ha caído en una dinámica de indiferencia, no nos importa lo que le pasa al otro y en ese orden hay un tema de falta de empatía; y lo tercero está en que estamos en una ciudad de desapego y ese desapego nos genera que no existan lazos de seguridad, lazos de confianza y lazos de pertenencia, no solo se debe invertir en obras de infraestructura sino también en procesos que permitan recuperar el tejido social”.

Por último, Torres señaló los aspectos negativos del actual Concejo de Bogotá, afirmando que la pandemia y la crisis social hicieron que muchos de sus integrantes se desenfocaran de los problemas que tiene la sociedad, destacando el potencial que existe en trabajar de la mano con las personas en todo momento.

“Yo creo que lo bueno es que existió renovación, pero creo que se dejaron desenfocar en la crisis que tuvimos con la pandemia y la crisis social, y no logró generar un liderazgo que la ciudadanía esperaba, ya sea apoyando iniciativas o para detener dinámicas injustas, creo que falto mayor control político y dinámica para sacar ciertos procesos. Tengo claro que tenemos que aprovechar y encontrar la acción colectiva de los bogotanos, tengo una visión de ciudad con mecanismos reales en la que saquemos lo mejor de los ciudadanos”.