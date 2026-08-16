Ejército destruyó 20 válvulas ilegales y frenó millonario robo de hidrocarburos en Santander

Quinta Brigada golpea redes de hurto de combustible y evita pérdidas superiores a $1.000 millones - crédito @Ejercito_Div27X

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En el departamento de Santander, tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional asestaron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al hurto de hidrocarburos, tras localizar y destruir 20 válvulas ilícitas instaladas en diferentes poliductos.

Estas conexiones clandestinas permitían la extracción ilegal de combustible, generando pérdidas millonarias y riesgos significativos para la infraestructura petrolera y el medioambiente.

Las operaciones se desarrollaron en Cimitarra, Simacota, Sabana de Torres y Barrancabermeja, donde las autoridades lograron identificar varios puntos críticos conectados de manera ilegal a la red de transporte de hidrocarburos.

En la vereda Cachimbero de Cimitarra, los uniformados neutralizaron cuatro válvulas instaladas sobre el poliducto Sebastopol–Salgar, utilizadas para extraer, semanalmente, 1.500 barriles de hidrocarburos.

En Simacota, se hallaron siete válvulas ilegales con capacidad para sustraer unos 700 barriles, equivalentes a 29.400 galones de combustible. Según cálculos oficiales, esto representaba una afectación mensual cercana a los $353 millones para las organizaciones criminales involucradas.

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Operativo en Santander desmantela conexiones clandestinas y protege infraestructura petrolera - crédito @Ejercito_Div2/X

Por su parte, en Sabana de Torres, la intervención de ocho conexiones clandestinas evitó el robo de 1.600 barriles, es decir, 67.200 galones de hidrocarburos, lo que habría significado una pérdida aproximada de $605 millones en un periodo de dos meses.

El despliegue también incluyó acciones en Barrancabermeja, específicamente en la vereda La Cascajera, donde fue destruida una válvula utilizada para extraer diésel del poliducto Galán–Pozos Colorados. La acción impidió el hurto de 300 barriles (12.600 galones), con una afectación económica superior a $113 millones.

En total, la suma de las operaciones arroja una afectación económica estimada en más de $1.071 millones, aunque las cifras corresponden a diferentes rangos temporales. Además del impacto financiero, el Ejército Nacional advirtió que estas maniobras ilegales ponen en riesgo la infraestructura estratégica del país y pueden provocar daños ambientales graves debido a derrames y manipulación inadecuada de hidrocarburos.

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Las acciones forman parte del Plan Ayacucho Plus, una estrategia militar orientada a proteger activos críticos y debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales en la región.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el hurto de hidrocarburos, habilitando la línea 107 para recibir información confidencial.

Plan Ayacucho Plus: Ejército refuerza lucha contra extracción ilegal de combustible en poliductos - crédito @Ejercito_Div2/X

Ejército y presidente anunciaron destrucción de laboratorio del ELN en Cauca

El Ejército Nacional y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunciaron el hallazgo y la destrucción de un laboratorio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) destinado al procesamiento de cocaína en el municipio de Mercaderes, en el departamento de Cauca.

El operativo, realizado el 15 de agosto de 2026, permitió localizar 1.836 kilos de droga, junto a insumos y equipos relacionados con la producción ilícita.

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Según publicó el jefe de Estado en su cuenta de X, “nuestro Ejército Nacional ubicó y destruyó en Mercaderes, un laboratorio del ELN para el procesamiento de cocaína”. El mandatario detalló que en el lugar “fueron encontrados 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos utilizados para esta actividad criminal”.

De la Espriella subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia para afectar las fuentes de financiamiento de los grupos armados, al precisar: “Seguimos golpeando las economías ilegales que financian el terrorismo y la violencia”. Añadió: “El narcotráfico es enemigo de Colombia y lo vamos a combatir sin tregua”.

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, señaló que el narcotráfico es enemigo de Colombia y hay que combatirlo “sin tregua” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El procedimiento se enmarca en un esfuerzo más amplio para debilitar las finanzas de las organizaciones ilegales que operan en el suroccidente del país.

Durante el mismo día, el Ejército Nacional reportó otro golpe contra el crimen organizado en el departamento de Nariño. A través de sus canales oficiales, la institución confirmó que tropas de la Fuerza de Tarea Hércules de Tercera División destruyeron un laboratorio en el municipio de Olaya Herrera, asociado al GAO-r Estructura 30.

En ese sitio, los uniformados incautaron 500 kilogramos de cocaína, más de 10 millones de pesos y diversos elementos empleados en la elaboración de sustancias psicoactivas.

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“La operación permitió afectar esta estructura en más de 11,2 millones de pesos, además de destruir 500 kg de hoja de coca procesada, gasolina, cal, una picadora y otros elementos empleados para la producción de esta sustancia”, señaló el Ejército.