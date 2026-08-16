Una sonrisa en medio de la emergencia: La niña de Pereira que se volvió símbolo de esperanza tras el terremoto en Colombia

La escena de una niña en Pereira recibiendo con alegría una blusa de Hello Kitty, en medio de las donaciones tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia, se ha vuelto viral y ha despertado un renovado llamado a la solidaridad, recordando la importancia de brindar alivio tanto material como emocional a los niños afectados por la tragedia - crédito jeissonpavas / TikTok

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La imagen de una niña de Pereira recibiendo una camiseta blanca con la imagen de Hello Kitty entre las donaciones ha generado una ola de solidaridad tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia.

El gesto espontáneo de la menor, quien se puso la prenda sobre el pecho y la modeló con alegría ante los presentes, se convirtió en símbolo de esperanza para muchos usuarios en redes sociales.

El video, difundido en TikTok por el usuario jeissonpavas, mostró cómo la pequeña, de entre cuatro y cinco años, sonrió y compartió su emoción con la familia en medio de la emergencia.

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La reacción de quienes comentaron la publicación reforzó la idea de que, para los niños, un objeto sencillo puede marcar la diferencia en contextos adversos: “Ella no entiende nada, ella ve el estreno”, resumió uno de los mensajes, mientras otros reflexionaron sobre el valor emocional de los juguetes y ropa nueva para los menores afectados.

En este contexto, muchos usuarios se preguntaron cómo canalizar donativos específicos para la niña del video. Una de las consultas más frecuentes ha sido: “¿Alguien sabe cómo se puede enviarle cosas a la niña? Tengo cositas de Hello Kitty que me gustaría darle”. Estos mensajes evidencian el deseo de personalizar la ayuda y atender las necesidades emocionales de los niños.

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Una niña en Pereira muestra feliz su nueva blusa de Hello Kitty, recibida entre las donaciones tras el terremoto, mientras su gesto de alegría inspira solidaridad en redes sociales - crédito jeissonpavas / TikTok

Reglas y recomendaciones para donar ropa y juguetes

Las autoridades y organizaciones han recordado que la entrega de ropa debe cumplir las normas humanitarias internacionales. Solo se aceptan prendas nuevas o en excelente estado, limpias, secas y preferiblemente organizadas por talla y género. No está permitido donar ropa rota, desgastada, sucia ni ropa interior usada.

Entre las recomendaciones específicas se incluyen: chaquetas, jeans, pantalones resistentes, camisas gruesas para las personas que participan en la remoción de escombros. También se solicita ropa en buen estado para niños y bebés, así como calzado cerrado que no presente daños.

Además, se ha incentivado la donación de juguetes en buen estado, con el objetivo de brindar apoyo emocional y recreativo a los niños. Un comentario en redes lo sintetizó así: “A veces pienso que hay que donar cosas de vital importancia (comida, aseo personal, etc.), pero para un niño, darle un juguete nuevo lo saca de la realidad difícil en la que esté viviendo en ese momento”.

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Puntos de acopio habilitados en ciudades principales

Para quienes desean contribuir, existen múltiples puntos oficiales para la entrega de donaciones:

La Alcaldía Mayor de Bogotá pidió a la ciudadanía ayudar con elementos como Agua potable embotellada, cobijas, mantas, arroz, aceite y demás productos de primera necesidad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá:

Sede administrativa Cruz Roja de Bogotá (Carrera 24 #73-38, 24h)

Centro Comercial Unicentro (Avenida 15 #124-30, 9:00 a. m. a 6:00 p. m.)

Universidad Jorge Tadeo Lozano (Carrera Cuarta #22-61, 8:00 a. m. a 9:00 p. m.)

Usaquén (Calle 161A #7F-55, 8:00 a. m. a 9:00 p. m.)

Palacio de los Deportes (Avenida calle 63 #59A-06, 8:00 a. m. a 9:00 p. m.)

Estadio El Campín (Carrera 30 con calle 57, 24h)

En Cali:

Plazoleta Jairo Varela

Escuela Nacional del Deporte Cruz Roja

Hospital Universitario del Valle (para donación de sangre)

En Pereira:

Villa Consota (Cuba): Manzanas 7 y 8.

2.500 Lotes (Cuba): Diagonal a la iglesia.

El Remanso: Avenida principal, al lado del Centro de Salud.

Kennedy: Parque principal.

Café Ormaza: Calle 3 Bis # 5-38 (Avenida del Río).

Café San Nicolás: Carrera 14 Bis # 28-38 (Antigua estación de Policía).

Comuna del Café: Carrera 3 con calle 59A (Sector A, Parque Industrial)

Elementos de aseo personal, ropa interior y medicinas son algunos de los insumos que más hacen falta en los centros de acopio - crédito Esteban Vega La-Rotta / AFP

En Quibdó:

Centro de la ciudad (Carrera 7 #28-58)

Barrio Pandeyuca (Calle 25 #6-58)

Zona Norte: estación de servicio Terpel de Cabí Gobernación del Chocó (Calle 31, Edificio La Confianza)

Centro Logístico Humanitario (kilómetro 4 vía Quibdó–Yuto, antigua bodega Postobón)

En Manizales:

Coliseo Menor (Entrada A, Avenida Lindsay)

Cruz Roja Seccional Caldas (Av. Kevin Ángel, Cra. 21 #69-350)

Banco de Alimentos de Manizales (Calle 49 #27A-85)

En Medellín:

Banco de Alimentos: Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (Carrera 52 #30A-97)

Fundación Saciar (Carrera 50 #25-261)

Parques y bibliotecas: Parque Biblioteca Belén, Parque Biblioteca San Javier, Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Parque Biblioteca León de Greiff, Biblioteca Pública El Poblado

Hall de la Alcaldía de Medellín Terminal del Norte (local 9840)

Universidad EAFIT (placa cubierta)