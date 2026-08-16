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Jóvenes le ponen ritmo a la descarga de las donaciones en el Chocó: ‘Los Bárbaros’ bailan y cantan para hacer virales las ayudas

Al menos 20 camiones con ayuda llegarán en todo el fin de semana posterior al sismo de 7,4 grados que acabó con la vida de 13 personas y dejó más de 40.000 afectados en el departamento

En las Bodegas del Pacífico se están recibiendo todas las ayudas por parte de la Gobernación del Chocó - crédito X/@Fr_Palacios
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Una de las imágenes virales posteriores al fuerte sismo del 10 de agosto de 7,4 grados, según el Servicio Geológico Colombiano, que a la fecha deja 289 fallecidos y más de 26.000 viviendas destruidas, es la de los camiones con ayuda humanitaria viajando por las carreteras del país, buscando dar auxilios a aquellos que más lo necesitan tras perderlo todo durante esa mañana.

Chocó ha sido uno de los departamentos que han recibido la solidaridad de los colombianos que a la fecha han donado más de 1.000 toneladas de productos de aseo, mercado y hábitat. Otro de los protagonistas en el afectado departamento es el grupo de jóvenes que se hacen llamar “Los bárbaros”.

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Estos son los encargados de descargar los productos que llegan a Quibdó, pero lo hacen muy a su estilo. A pesar de la tristeza por la pérdida de vidas, los jóvenes con bailes y cantos buscan agilizar la logística del descargue de las ayudas que se espera lleguen a las más de 19.000 personas que se han visto afectadas por el fenómeno natural.

Los chocoanos no se dejan amilanar por la tristeza producto del sismo del 10 de agosto - crédito X

En redes sociales, los videos han sido comentados por cientos de usuarios que han destacado la alegría de los chocoanos en medio de la adversidad:

  • “Ven como es cierto que solo el pueblo salva al pueblo, la solidaridad de los colombianos llegando, mientras que la burocracia hace show, gracias”, @olgalusace
  • “Los “Bárbaros” en acción, hoy descargaron un camión en minutos. Reitero mis aplausos de pie”, @WilliamYeffer
  • “Ellos son los Bárbaros, un grupo de jóvenes del Chocó que en amor al territorio han sido los encargados del descargue de camiones, mulas, furgones y todo tipo de vehículos con ayudas”, @Fr_Palacios
  • “La tristeza, podemos acompañarla de esperanza. Vamos a salir adelante. Todos unidos”, @MariaSierr49919

La gobernadora del Chocó, Nubia-Carolina Córdoba, pidió a todas las caravanas humanitarias que trasladan donaciones que lleguen a Bodegas del Pacífico para desde allí gestionar la repartición de los kits: “Bueno, quiero contarles que estamos haciendo descarga en este momento en Bodegas del Pacífico. Esto queda a 200 metros después de que pasamos el puente de Cabí, a mano izquierda, un portón gris, Bodegas del Pacífico. Aquí queda el centro logístico de la emergencia. Estamos acá descargando doce camiones que acaban de llegar, así que todo el que quiera ser voluntario, véngase, acá estamos. Juntos salimos de esta.”

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Largas cadenas humanas facilitan el descargue de los camiones con kits de aseo, mercado y hábitat que serán entregados a los damnificados - crédito X/@WilliamYeffer

El reporte con el que la Gobernación del Chocó cerró su sala de crisis tras el sismo da cuenta de la magnitud del sismo en el departamento: 13 personas fallecidas, 309 personas heridas, 0 desaparecidos, 10.971 familias damnificadas, 8.388 familias afectadas, 19.208 personas damnificadas, 41.287 personas afectadas, 29 municipios afectados, 2.647 viviendas destruidas, 13.076 viviendas averiadas y 10 puentes vehiculares afectados.

Estas son las medidas de auxilio anunciadas por el Gobierno para las víctimas del sismo

El Gobierno de Abelardo de la Espriella activó un paquete de medidas para enfrentar los daños del terremoto, con una declaratoria de desastre nacional ya vigente y una emergencia económica en preparación para acelerar la financiación, la contratación y la reconstrucción en las zonas más afectadas durante los próximos meses.

Una mujer camina frente a un edificio destruido por el terremoto este 12 de agosto de 2026, en Quibdó, Chocó (Colombia) - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Una mujer camina frente a un edificio destruido por el terremoto este 12 de agosto de 2026, en Quibdó, Chocó (Colombia) - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El Departamento Administrativo de la Presidencia declaró la noche del 11 de agosto la situación de desastre nacional mediante el Decreto 1171. Esa figura permite al presidente poner en marcha instrumentos extraordinarios de coordinación, financiación y contratación para atender la emergencia y luego ejecutar la recuperación y la reconstrucción.

La declaratoria aplica durante 12 meses en los departamentos más golpeados. No suspende derechos ni le concede al presidente facultades legislativas extraordinarias.

Desde Chocó y el Eje Cafetero, De La Espriella informó el 13 de agosto que habrá subsidios de arriendo y exoneración en el pago de servicios públicos durante los próximos tres meses para las personas más afectadas. Aunque los decretos que deben formalizar esas decisiones todavía no se han publicado, desde el Gobierno se ha dicho que su ejecución es inminente.

El 13 de agosto, el presidente y el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán también anunciaron un acuerdo con el sector privado para apoyar la reconstrucción. En ese esquema participarán entes territoriales y cajas de compensación, mientras el Gobierno coordina recursos y capacidades con empresas constructoras para una primera fase enfocada en “mejoramientos de viviendas articulados”.

El Ministerio del Trabajo puso en marcha el 14 de agosto 16 medidas prioritarias para proteger la vida, los ingresos y la estabilidad laboral de los trabajadores afectados. Entre ellas aparecen la prohibición de ocupar lugares de trabajo inseguros, la promoción del trabajo en casa, la flexibilización de horarios y modalidades laborales, licencias remuneradas por calamidad, permisos no remunerados voluntarios, vacaciones anticipadas y retiro parcial de cesantías para reparar o mejorar viviendas dañadas.

Ese mismo día, el presidente designó un gerente para liderar la reconstrucción de Chocó, el departamento que fue epicentro del sismo. De la Espriella sostuvo: “Tienen un gobierno nacional comprometido. Tenemos una oportunidad histórica de saldar la deuda que por tantos años ha tenido el Estado colombiano con este departamento”.

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