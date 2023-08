Arcángel reaccionó a su imitador en “Yo me llamo”: el boricua quedó encantado

El artista tuvo varios gestos de sorpresa en su rostro al ver el video

Yo me llamo tiene una de las audiencias más fieles en materia de concursos, en disputa con el prime time que goza su contrincante MasterChef Celebrity, de acuerdo con los datos revelados por Rating Colombia en redes sociales. Y es que el programa que busca lanzar al estrellato al doble perfecto de un artista, ha catapultado a ocho imitadores, logrando que recorran diferentes ciudades del país presentando sus shows.

Te puede interesar: Ojo a esto: estos son los mejores realities de la televisión colombiana en toda su historia según la inteligencia artificial

Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de continuar en competencia debido a las exigencias de sus jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, que repitió este año en la tripleta. En el episodio 14 se ve que los jueces no oprimen el botón verde al unísono, algo que provocó la conmoción de sus seguidores, pues no entienden cómo el argentino no dio el visto bueno para el imitador de Arcángel.

Arcángel sorprendido con la presentación de su imitador en "Yo me llamo". Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve al boricua, intérprete de temas como La Jumpa y Sigue con él, reaccionar a la presentación que tuvo su doble en el escenario frente a los jurados. La canción elegida por el imitador fue Hace mucho tiempo, con la que los internautas afirmaron que tuvo un timbre de voz muy similar a la del artista del género urbano.

Te puede interesar: Estos son los nombres de los ganadores de “Yo me llamo” y el monto de sus premios

Aunque logró pasar a la siguiente etapa de la competencia, César Escola no dudó en darle algunas recomendaciones para sus próximas presentaciones: “Está forzado (…) Me encanta la actitud, el ‘look’ y el hecho de haber venido con la barba como es. Me encantan todas las joyas que trajiste, pero lo escuche un poco forzado. Arcángel tiene esa voz infantil; y a veces lo escuché rasgando mucho, él es más suave”.

Pero fueron Pipe Bueno y Amparo Grisales los que salieron en defensa del imitador, pues le indicaron que las estrofas que estaba interpretando no eran tan sencillas, ya que llevaban cierto tono especial y al ser cantadas les da cierto tinte de dificultad a la hora de interpretarlas: “No es fácil, esas estrofas que estás haciendo son líricas, rapeadas y eso no es fácil … Tienes dos estrellas, a la próxima vamos a convencer a César que le está fallando el oído”.

El hombre se dedicaba a cantar en los buses de TransMilenio

Los comentarios no se hicieron esperar, pues el video fue replicado por la cuenta de TikTok Clips_Jeyko en la que los internautas expresaron sus diversas opiniones al respecto: “Arcángel: y yo cuándo me presenté ahí”; “Arcángel en su mente: ya no tendré que ir a mis conciertos”; “se parece más a Arcángel que el mismo artista”; “Arcángel diciendo: ya no soy la única maravilla”; “sí se llama Arcángel”, entre otras.

Te puede interesar: La reacción de Paola Jara al ver a su doble en ‘Yo me llamo’

En otro video, la misma cuenta revela cómo se ganaba la vida el imitador interpretando las canciones de Arcángel en el sistema de transporte público de Bogotá, entreteniendo a los pasajeros mientras que iban rumbo hacia los diferentes destinos: “De cantar en los buses a ‘Yo me llamo’”, escribió la página de chismes.

Paola Jara también reaccionó

La cantante original no dijo mucho sobre su imitadora, pero su reacción dejó en evidencia que estaba feliz con el trabajo realizado por Arias. Paola Jara sonreía mientras la escuchaba cantar e, incluso, se preocupó cuando notó que a la concursante se le había olvidado parte de la letra de su canción por los nervios.

“¿Para ti se llama o no se llama?”, cuestionó la cantante a sus seguidores y añadió un mensaje a los concursantes del programa: “Gracias a quienes se presentan y me representan”. En los comentarios, los seguidores de Paola Jara destacaron que la cantante sí tenía lo necesario para ser la doble de la cantante.