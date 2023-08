Aída Cortés contó detalles de su academia para crear una exitosa carrera en OnlyFans: “Es querer llevar lo que te funciona a ti en pro de la comunidad”

Aida Cortés da detalles sobre cómo llegar a tener buenos ingresos en Only Fans. Foto: Instagram @AidacortesII

Aída Cortés es una emprendedora, como ella misma lo expresa, que desde hace algún tiempo es una de las colombianas más destacadas en Only Fans, una plataforma por suscripción de contenido para adultos.

Aída Academy surgió hace más de dos años y en la actualidad cuenta con más de 1.600 estudiantes, que quieren seguir el camino de esta joven mujer.

“Es querer llevar lo que te funciona a ti en pro de la comunidad, entonces, me parece que el gobierno en Colombia no da muchas oportunidades, ingresos dignos y mucho menos a las mujeres (...) es lindo que nazca esta industria y que yo desde mi punto sabiendo ser profesional quiera enseñarles a otras chicas, que lo hagan perfecto, para mí es super válido y lindo porque lo hacen bien, es profesionalismo en la industria para adultos”, resaltó la creadora de contenido.

Aída Cortés habla de su academia para mujeres. Foto: Instagram @aidacortesll

Su exitosa academia no solo tiene estudiantes de Colombia sino también de diferentes partes del mundo como Chile, Argentina, España, Estados Unidos, entre otros. En estos países asegura Cortés que “tienen el curso y se lo estudian”.

Para esta mujer su indicador de éxito es la disciplina y en cuanto a la parte económica ella prefiere no revelar ninguna cifra, “Me va super bien, me reservo mis ganancias pero gano muchísimo... emocionalmente haciendo este tipo de eventos, me llena completamente a parte del dinero, me va muy bien en lo que hago porque soy muy disciplinada, muy apasionada, muy entregada a la gente de la industria, a mis chicas, a mis estudiantes y creo que eso es lo que me funciona”.

Aida cortés manifiesta que gana muchísimo. Foto: Instagram @aida_academy1

Ella empezó en esta actividad porque reconoció su belleza y también porque es algo que según ella debía hacer y sentía la necesidad de hacerlo.

“porque primero no me exponía al público, estoy sola en una habitación creando contenido y el internet es fascinante, el arte sexual también es fascinante, megusta, decidí hacerlo y cambiar mi vida para siempre es como tipo... que montón de dinero por hacer nada, osea son unas agallas que se toman en una decisión que luego... es muy merecido ese dinero y llevarlo a otro nivel para mi es lo más hermoso porque es profesionalismo”, recalcó la creadora de contenido.

Y agregó que “Y todo este evento los stands, los patrocinadores, los regalos para las chicas, las premiaciones hacen que esto se convierta en algo como respaldado con una persona que ama la industria”.

Por qué fue el enfrentamiento que hubo entre Aída Cortés y Angie Brand

Aída Cortés, pese a que tiene más de 500.000 ‘me gusta’ en cada uno de sus contenidos en la plataforma OnlyFans, y facturar entre 90 y 120 millones de pesos colombianos mensuales, se dice que esta santandereana habría sido superada por la también colombiana, Angie Brand, quien en los últimos meses ha venido ganando miles de seguidores en redes sociales, especialmente en la página azul.

Angie, estaría haciendo en la actualidad una cifra superior a los 45 mil dólares al mes, lo que significaría unos 177 millones de pesos colombianos, algo que tendría pensando a Aída Cortés, por lo que se argumenta que estaría echándole algunas indirectas a través de las redes sociales.

Debido a esto, Angie Brand no se quedó con la espinita y le respondió por medio de unos mensajes que al parecer serían para su rival. “Yo sé que te duele. Se dice, que estas dos mujeres estarían esperando desde hace varios meses, quién desplazaría a quién en la plataforma para adultos.

“Primero que todo uno no debe compararse con nadie, porque uno es único, y segundo que todo, pues habría que ver los números, ¿no?, habría que ver los logros y la vida y muchas cosas más; pero eso no importa, no estamos compitiendo con nadie, todos tienen su vida”, manifestó Aída.

Entre tanto, después de las declaraciones dadas por Aída, Angie Brand, le contestó lo siguiente: ‘La reina de OnlyFans en Colombia’. Y agregó: “Nena, te estás contradiciendo, eres muy incoherente con lo que dices y con lo que haces, así que pilas con eso, pues… Nunca me comparé con absolutamente nadie, yo solamente di la noticia de cuenta plata estaba ganando, y obviamente los medios de comunicación se encargaron de informarle a todo el mundo y regar la noticia por todo lado”, mencionó Angie.

Además, enfatizó en que ella no tiene la culpa de que algunas personas hagan comparaciones entre las dos mujeres, y recalcó que ella se ha encargado de crear su propio nombre, en las redes sociales y en la plataforma de contenido erótico.

“Por si no te queda claro bebé, yo no me he pegado de la fama de absolutamente nadie, he salido adelante por mis propios méritos, no colgada de la fama de nadie, ¿ok? Entonces, yo solita, he conformado todo”, concluyó Brand.