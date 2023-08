“Culpa de Petro”, por qué el temblor registrado en Colombia convirtió en tendencia al presidente

Usuarios en redes culparon al presidente por el temblor registrado el 17 de agosto. Foto: REUTERS/Luisa González

En la tarde del 17 de agosto se registró un temblor de 6.1 en la capital del país, que se mantuvo durante más de tres minutos y alertó a los ciudadanos en Bogotá y municipios aledaños en los que también sintieron el sismo; debido a esto se aplicaron los protocolos de emergencia en las diferentes edificaciones para prevenir que afectaciones en estos espacios pudieran generar una emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres informó que el movimiento telúrico tuvo epicentro en el municipio de El Calvario, además de que se registraron daños y afectaciones en viviendas y edificaciones en algunos sitios de Cundinamarca. En Gachalá se reportó la caída de la cruz de la iglesia municipal y la caída de la antena de comunicaciones.

De la misma forma, 13 minutos después del sismo inicial se presentó una réplica de 5.6 grados sobre las 12:17 y otra más de 4.8 grados a las 12:40, las cuales alarmaron a las personas que tuvieron que salir de nuevo de sus viviendas y sitios de trabajo para cumplir con los protocolos de emergencia.

Sismo en Santander - 17 de agosto. Foto: SGC

“Culpa de Petro”

Luego de que las autoridades confirmaron daños estructurales en algunos espacios, pero además, entregaron un parte de tranquilidad en cuanto a personas heridas durante el sismo, usuarios en redes sociales aprovecharon que las palabras “Temblor” y “Terremoto” estaban siendo tendencia para utilizar el nombre del presidente de la República en sus publicaciones.

En algunas de ellas se señaló que la responsabilidad de que hubiera temblado en Colombia tenía que ser asumida por el mandatario.

“Obviamente, el temblor fue culpa de Petro”, “Culpa de Petro, se vienen detalles inéditos”, “¿Cómo así que los dos temblores NO son culpa de Petro?”, son algunos de los trinos que fueron publicados por los usuarios luego de que se registrará un temblor y dos réplicas en Colombia.

La palabra "Culpa de Petro" se convirtió en tendencia en redes sociales. Foto: Redes Sociales.

Este tipo de publicaciones generaron que la palabra “Culpa de Petro” se convirtiera en tendencia en la red social X (ante Twitter), por lo que esto fue aprovechado por los seguidores y retractores del mandatario, ya que algunos señalaron aspectos positivos del primero año de gobierno de Gustavo Petro, sumándole la palabra viral.

Mientras espacios de oposición le recordaron al presidente algunos escándalos que han sido protagonizados por su gabinete o el caso en el que está implicado su hijo, Nicolás Petro Burgos, señalando que aunque en el sismo no tenía responsabilidad el mandatario, existen varios puntos que han afectado al país de los que sí es responsable.

Por otra parte, otras personas aseguraron de manera jocosa que había temblado en Colombia debido a que el presidente se había tomado tiempo libre, ya que en la mañana del 17 de agosto, Gustavo Petro señaló que el 13 de agosto había podido ver una serie de la plataforma de streaming Netflix llamada Los pacientes del doctor García.

“El domingo pude ver televisión de nuevo; hacía tiempo no lo hacía, me pude ver una serie de netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama “los pacientes del doctor García”. La serie española muestra porque es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que se impusieron a la fuerza en España y Argentina, porque es tan importante desatar una democracia en movimiento en Colombia”, fue el trino del presidente Gustavo Petro.

Poster de 'Los pacientes del Dr. García', la serie de Netflix recomendada por Gustavo Petro. Foto: Infobae.

A pesar de que algunos usuarios señalaron que el temblor había tomado al presidente viendo televisión, luego de que se registrará el sismo, el mandatario señaló en sus redes sociales la vulnerabilidad de la vía Bogotá-Villavicencio, razón por la que fue cerrada de manera preventiva tras las réplicas registradas del temblor.

“La zona de la carretera de Bogota a Villavicencio, donde recientemente se registró la perdida de vidas humanas por una quebrada embalsada por deslizamientos de tierra, es hoy el epicentro del temblor. Por su vulnerabilidad está bajo la labor preventiva de la UNGRD”, señaló el presidente, Gustavo Petro.