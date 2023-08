Aleja, ganadora de ‘El desafío: The Box’, ya se gastó su premio y cumplió uno de sus sueños

"Desde antes de la final, ya me lo había mentalizado mucho y dije: ‘Quiero mi apartamento’", comento´Aleja al respecto Foto: canal Caracol

En la noche del martes 25 de julio, terminó uno de los programas más populares de la televisión abierta: El desafío: The Box, del Canal Caracol. Alejandro Calderón Giraldo, más conocido como Sensei, y Alejandra Martínez, Aleja, se convirtieron en los ganadores de esta versión del concurso de pruebas físicas. Cada uno de los ganadores se llevó 400 millones de pesos. Aleja, recientemente, contó qué hizo con el dinero.

En una reciente entrevista con Tropicana explicó que gracias a la cifra de la que se hizo acreedora cumplió uno de sus más grandes sueños: tener su propio espacio para vivir con su familia. “Desde antes de la final, ya me lo había mentalizado mucho, y dije: ‘Quiero mi apartamento’. No solo para mí, sino también para brindarle un poco de estabilidad a mi mamá y a mi hermano. Y ya está”, comentó.

Anteriormente, Aleja confesó que tras salir del concurso invertiría dinero en hacer cosas que ‘aumentarían su autoestima’, por lo que comenzó a someterse a diferentes procedimientos para mejorar, según sus criterios, su imagen. Ella misma reveló que se realizó una cirugía para marcar su abdomen y otra para aumentar el tamaño de sus glúteos. A esto se suma que se puso extensiones en su cabello.

De acuerdo con lo que comentó en una entrevista con el programa de entretenimiento y de chismes del Canal Caracol, La red, todo lo mencionado le habría costado al rededor de 60 millones de pesos. El dinero para pagar aquellos tratamientos, sin embargo, y según le dijo a La Red, no sería el que se había ganado gracias a su victoria en el concurso de pruebas físicas, sino que trataría de sacarlo de su trabajo en redes sociales.

Años atrás, según relató ella misma, ya se había sometido a una operación para aumentar y mejorar el aspecto de sus senos. “Eso fue hace cinco años, y me hice algo así como una lipo. Yo siempre he sido delgada, pero me puse a comer muchas hamburguesas, entonces, en la parte de la espalda aproveché, con el cirujano que es excelente, y me rellené con la poquita grasa los laditos de la cola, pero ahora no tengo es nada, estoy flaca de tanto entreno”, reveló.

Aleja, ganadora del ‘Desafío’ respondió a pullas de Guajira: “No puede quitar mi nombre de la copa”

A la final de El Desafío: The Box llegaron cuatro competidores. Además de Aleja y Sensei, lucharon por el título Kelly Ríos, ‘Guajira’, y Yan Pizo. “Su constancia, empeño, esfuerzo y mérito fueron premiados en esta grandiosa final que los ofició como los mejores desafiantes de esta temporada”, comentaron desde la organización del concurso acerca de los ganadores.

Desde entonces, han sido varios los comentarios respecto a la victoria de Aleja, principalmente, por parte de Guajira, su contrincante. Algunas personas aseguran que Aleja no merecía ganar. Yo creo que ya es hora de superar eso, yo ando súper ocupada, son las consecuencias de ganar (...) Ya no pueden borrar nuestro nombre de la copa”.

Fue la misma Guajira la que dijo que Aleja había ganado porque había contado ‘con más suerte’. “Yo creo que no hay necesidad de que yo diga nada, la gente vio el programa, la gente se dio cuenta de las cosas. Entonces no pasa nada, muchas bendiciones para ella (...) Yo no me arrepiento absolutamente de nada, cada caída, cada perdida me hizo llegar hasta donde llegué. Necesitaba caerme para superarme y llegar hasta donde llegué. ¿Alguna tiradera más?”, sentenció.

Concluyó diciendo que se lleva bien con sus excompañeros pero que ella anda enfocada en su propia vida. “No tengo nada contra nadie y, aunque tengo afinidad con muchos, prefiero tomar distancia de algunos por sana paz”, finalizó.