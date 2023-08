Sara Cifuentes, exparticipante de “El Desafío”, habló de su divorcio y de su supuesta relación con un compañero del reality

Sara Cifuentes es recordada por su participación en la más reciente entrega del programa de pruebas físicas de Caracol Televisión, 'El Desafío: The Box'. Foto: Cortesía.

Sara Cifuentes, recordada por su participación en la más reciente entrega del programa de pruebas físicas de Caracol Televisión, El Desafío: The Box, habló de la separación que tuvo de su esposo. En medio de un relato que hizo a través de sus redes sociales, aseguró que fue tan solo días después de salir de la competencia que decidió divorciarse.

Te puede interesar: Ojo a esto: estos son los mejores realities de la televisión colombiana en toda su historia según la inteligencia artificial

“Yo me separé apenas salí del desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando (...) Simplemente son cosas que pasan, todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien. Es el papá de Mati (Matías, su hijo), pero ya”, comentó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Andrea Serna se fue de vacaciones a envidiable destino después de terminar el Desafío “The Box”

“Volví a donde mi familia. Aquí están todos los míos. Y por eso a veces cuando les digo que voy a recoger a Mati en el aeropuerto es porque él viaja a Cali a visitar al papá y después está conmigo el resto del tiempo”, añadió.

Sobre su supuesto romance con Byron Riveros, también participante de El Desafío, aseguró que no era cierto, y que los televidentes del reality la han relacionado con varios de sus excompañeros.

Te puede interesar: Desafío “The Box” pasó cuenta de cobro a participante

“Byron y yo no tenemos absolutamente nada, solamente es una amistad muy linda. Lo adoro con todo mi corazón, él viene mucho a Medellín entonces intentamos pasar tiempo juntos (...) En este momento de mi vida no me interesa tener nada con nadie, sino estar enfocada en mis sueños, en Matías, en las empresas, muchas cosas en las que tengo que pensar y en lo último que me interesa es en tener una relación con alguien (...) No lo deseo, acabo de salir de una muy bonita y hermosa que me enseñó mucho”, aclaró.

Aseguró, además, que sus seguidores deberían quedarse con la información de que ella está bien y feliz, y dejar de alimentar la necesidad de chisme. “Yo sé que a la gente le encanta el chisme, pero simplemente quédense con que estoy demasiado bien y feliz, mi vida está muy bien, la vida de toda mi familia está muy bien y ya. Lo respondo porque es la pregunta que me hacen todos los días (...) Uno no debe quedarse con una persona por aparentar o por un bebé. Para mí es más importante que cada uno sea muy feliz”, agregó.