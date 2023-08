Consejo Nacional Electoral aceptó demanda de nulidad de candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá

El exsenador Gustavo Bolívar tiene 3 días para presentar las pruebas a su favor y no perder la candidatura Foto: Jesús Aviles / Infobae

En la tarde del 15 de agosto del 2023 se confirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó la demanda de nulidad de la candidatura del exsenador Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. Así lo dio a conocer Caracol Radio, que tuvo acceso al auto del CNE, en donde se le dan tres días al candidato para presentar su defensa.

El CNE aceptó la denuncia que solicita la revocatoria del ahora candidato Gustavo Bolívar, que fue radicada por Juana Eloisa Cataño Múñoz, en la que se argumenta que el exsenador no habría realizado el trámite de renuncia como congresista, por lo que no cumpliría con el tiempo estipulado por la ley para poder presentarse a un nuevo cargo de elección popular.

En el auto también se lee que el exsenador Gustavo Bolívar cuenta con tres días para entregar las pruebas ante el CNE para que pueda mantener su candidatura a la alcaldía de la capital del país. En el mencionado programa, el candidato Bolívar afirmó:

“Yo no tengo la obligación de publicar eso en la gaceta porque yo no manejo la gaceta, eso lo maneja la mesa directiva del Congreso, entonces si usted quiere inhabilitar un candidato, pues sencillamente él renuncia y ellos no la publican, el problema es de la mesa directiva”.

