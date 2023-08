Camilo recordó la foto que lo enamoró de Evaluna Montaner

La pareja de cantantes mostró la imagen que los acercó (@evaluna)

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas más estables de la farándula internacional. A pesar de ser jóvenes (él 29 y ella 26 años), los cantantes llevan más de tres años de casados y más de un año conviviendo con su primogénita Índigo.

Por eso para La Tribu -como llaman a sus seguidores- la relación de Camilo y Evaluna es un referente en el amor. De hecho, los artistas siempre comparten con sus fanáticos algunos detalles de cómo ha sido su relación a lo largo de los casi 10 años que llevan juntos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el colombiano publicó una foto de su esposa sin decir mucho. En una historia siguiente explicó que “esa foto que les acabo de poner es Evaluna tratando de imitar una de las primeras fotos que yo vi de ella en Instagram y con la que creo que me empecé a enamorar de ella”.

El cantante colombiano recodó cómo inició su romance con Evaluna Montaner en 2014

Acto seguido, Camilo dejó a sus seguidores la foto original con la que, según sus propias palabras, empezó a enamorarse de la artista venezolana. La imagen pertenece a una publicación que hizo Evaluna Montaner en octubre de 2014, cuando empezaba a hablar por redes sociales con el colombiano.

La foto muestra a una joven Evaluna en el lugar en el que, por ese entonces, se estaba grabando el videoclip oficial del video de Su luz, una canción que su padre Ricardo Montaner lanzó en ese mismo año. Como han explicado varias veces los cantantes, su relación inició a través de mensajes en redes sociales.

En la foto actual, la cantante venezolana intenta imitar la pose que hizo hace nueve años. Con una gran sonrisa, los ojos cerrados y, prácticamente, el mismo atuendo la imagen quedó casi igual, de no ser por su cabello recogido y el teléfono que reemplazó al ‘woki toki’.

Evaluna tratando de replicar la imagen con la que enamoró a Camilo (@camilo / @evaluna)

Tras la revelación de Camilo, la publicación de su esposa de 2014 se llenó de nuevos comentarios. “¿Quién por la historia de Cami?”, “Después de ver la Historia de Camilo”, “Vine por la historia de Camilo”, “La foto del inicio de la enamoración”, “Vengo del 2023”, escribieron varios de los seguidores de la pareja.

Así inició la relación de Camilo y Evaluna

La historia de amor entre los dos artistas inició oficialmente en 2015, pero se conocieron un año antes, cuando la familia Montaner pasaba tiempo en Colombia porque Ricardo Montaner hacía parte de los jurados del programa La Voz Colombia, en el que Evaluna también fue presentadora.

En ese año, Evaluna fue invitada al lanzamiento de una marca de shampoo, a la que también fue invitado el cantante, ganador del Factor XS Camilo. Allí se saludaron, pero nada más pasó porque ambos tenían pareja. Sin embargo; un año más tarde, cuando la venezolana había terminado su relación, le escribió a Camilo por Twitter.

Camilo y Evaluna iniciaron su relación en 2015 | Foto: Instagram @evaluna

Casualmente, Echeverry también estaba soltero y tras la conversación por esa red social, el colombiano le pidió a Evaluna que fuera su novia. La relación inició, enfrentando en ese momento el gran reto de la distancia, pues Camilo vivía en Colombia y Evaluna ya estaba radicada en Miami con toda la familia Montaner.

Para poder viajar a ver a su enamorada, Camilo recordó en una entrevista con La Peña con Morfi que “(Ricardo) Montaner me ayudó dándome trabajo, me daba para grabar unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y así yo sintiera que nadie me estaba invitando”.

La relación entre el colombiano y la venezolana se consolidó a la vez que sus carreras musicales crecieron de la mano de los Montaner. En abril de 2020 Camilo y Evaluna se casaron y, desde entonces, viven juntos en una casa que construyeron en Miami.