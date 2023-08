Aida Victoria Merlano hizo una particular imitación y sus seguidores la enviaron a un popular programa

La creadora de contenido recibió comentarios en los que le dicen que se vaya a "Yo me llamo"

Yo me llamo se ha convertido en uno de los programas favoritos de los colombianos. Por allí han pasado grandes imitadores de diferentes artistas y demuestra que en el país, talento hay de sobra.

El objetivo del programa es conseguir el doble perfecto de uno de los artistas que, con el paso de las pruebas, va abriéndose camino para llegar a la noche final. Entre los jurados destaca la actriz Amparo Grisales, una de las más exigentes y junto a ella, se ubican César Escola y Pipe Bueno.

Recientemente, Aida Victoria Merlano mostró a sus seguidores el talento que tiene para la actuación, imitando a una reconocida creadora de contenido, polémica por sus múltiples operaciones para conseguir parecerse a la muñeca Barbie. Se trata de Tatiana Murillo, que también ha estado en boca de los internautas por someter a su hija a cirugías estéticas para cambiar su apariencia a muy corta edad; así como también las opiniones que tiene sobre los hombres tacaños.

Aida Victoria Merlano sorprendió con la imitación de Tatiana Murillo, por lo que le dicen que se vaya a "Yo me llamo". Foto: @aidavictoriam/Instagram

Y aunque Merlano Manzaneda ha sorprendido a sus seguidores con habilidades para la oratoria, cuando se ha defendido de los ataques que propinan en su contra en redes sociales, en esta oportunidad fue elogiada por el talento para la imitación de la creadora de contenido antes citada. Estas imágenes fueron replicadas en sus InstaStories y replicadas por cuentas de chismes.

De acuerdo con el clip, Aida Victoria aprovechó para imitar el acento de la paisa, tema que se le dio muy bien debido al tiempo que permaneció en Medellín cuando sostuvo un romance con el reguetonero Naldi. Además, aprovechó en el corto video para decir algunas de las frases que ha utilizado La Barbie colombiana.

Tatiana Murillo, mejor conocida como "La Barbie colombiana" le dio algunos consejos a Merlano para que su imitación fuera completa. Foto: Instagram @tatianamurillooficial

“A mí me encanta como habla la Barbie. Yo soy Tatiana Murillo, la Barbie colombiana, a mí ninguna me puede igualar. Cuando quiero ser sometida, a mí me encanta que me pongan arriba”, dijo la joven barranquillera imitando a Tatiana Murillo mientras intercaló algunas imágenes de la influenciadora.

Además, la hija de la excongresista Merlano recibió algunos consejos de la influencer en el que dijo que con un toque característico en la imposición de la voz de Murillo y esta sería una imitación mucho más auténtica: “Un poquito más de orgasmo en esa voz, mamasita, y seré la Barbie pero destronada”.

Tatiana Murillo le dio algunos consejos a Aida Victoria Merlano para que la imitación de su voz le saliera perfecta. Foto: @chismescalientescol/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente sus seguidores afirmaron que debería postularse a Yo me llamo: “Debería salir directico para ‘Yo me llamo’ y demostrar el talento para la imitación”; “un poquito más sensual su voz y queda mela”; “Yo me llamo Tatiana Murillo”, entre otros.

Las burlas que generó su nuevo retoque

Merlano comunicó a sus seguidores momentos antes que se iba a someter a una lipopapada y mostró lo que le molestaba de esta parte de su cara. “Y para los que me vayan a decir ‘ay, nena, no lo necesitas’. No lo necesito ahora que me lo voy a hacer, porque si no me están diciendo ‘nena, estás como gorda’”, señaló la influenciadora.

La barranquillera mostró los resultados entre risas a sus seguidores

En la descripción y al inicio del video, la famosa anticipa a quienes lo ven que se van a burlar de ella por los resultados. “BÚRLATE. Se me ve la cara como una peraaaa! Me hice lipopapada. Bueno, aquí está toda la experiencia”, escribió Merlano anticipando la cantidad de comentarios que iba a recibir.

“Parece hermana de Westcol, pero vas a quedar más hermosa”, señaló una de sus seguidoras en los comentarios del video mencionando al exnovio de la influenciadora. Otros simplemente le indicaron que no era necesario someterse a tal proceso porque se veía bien.