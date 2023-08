Rosácea: el padecimiento de la exseñorita Colombia, Mafe Aristizábal, que la ha puesto a hablar de aceptación y amor propio

La quindiana Mafe Aristizábal compitió por el título de Miss Universo en Nueva Orleans, en Estados Unidos Foto: Infobae - Jesús Avilés

Nuevamente, María Fernanda Aristizábal, representante de Colombia en el concurso de belleza internacional de Miss Universo del año 2022, envió un mensaje de amor propio tras hablar del padecimiento que tiene en su piel y que de vez en cuando le genera inseguridad: la rosácea. Recientemente, la modelo publicó imágenes de ella sin maquillaje ni ediciones para manifestarse al respecto.

Te puede interesar: Participante de Colombia en Miss Universo publicó fotos al natural: “Desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo”

“La rosácea, que es lo que me dice mi dermatóloga que tengo, son cosas que suceden de la noche a la mañana, porque somatizas algún problema que tengas en tu vida”, reveló en una conversación que sostuvo con el programa de chismes del Canal Caracol, La red.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Jessica Cediel habló del problema que está afectando su piel: “Tengo la cara llena de sarpullido”

De acuerdo con lo que explica el portal MedlinePlus, la rosácea “es una enfermedad crónica que afecta la piel y algunas veces los ojos. Causa enrojecimiento de la piel y espinillas. La rosácea es más común entre las mujeres y las personas de piel clara. Suele afectar a adultos de edad mediana y avanzada”.

Este padecimiento deja como consecuencia síntomas visibles como “enrojecimiento frecuente de la cara, pequeñas líneas rojas debajo de la piel, acné, inflamación de la nariz y piel gruesa, generalmente en la frente, la barbilla y las mejillas”.

Te puede interesar: El ‘influencer’ alemán Dominic Wolf confirmó que tiene novia santandereana: “Pero no es brava”

En su entrevista con La Red aseguró que aunque no estuvo diagnosticada con algún trastorno alimenticio, sí es consciente de que tuvo problemas con la comida. Detalló que llegó a contar calorías y hasta a pesar la cantidad de comida que iba a ingerir. En su cabeza el pensamiento de “¿cuántas calorías van a hacer que me engorde?” llegó a ser constante.

Confesó que en su momento le afectó no sentirse suficiente bella para otras personas, pero que terminó llegando a la conclusión de que no tiene que gustarle a todo el mundo y que eso es tan solo una utopía.

Fue en ese momento en el que aseguró que se encuentra agradecida con su cuerpo, pues es el medio que le permite estar en el ‘plano terrenal’. “Tengo todas mis extremidades, todas las partes de mi cuerpo completas. Agradezco todos los días de mi vida. Todo me funciona, estoy viva”, mencionó al hablar de lo que piensa cuando empieza a criticar negativamente su cuerpo.

La exreina que representó a Colombia en Miss Universo 2022 dice que ya no le interesa gustarle a todo el mundo, que agradece todos los días el correcto funcionamiento de su cuerpo y que le da menos importancia a su apariencia física

En días pasados, a través de sus redes sociales, llegó a la misma conclusión. Con una galería de siete fotografías, la exreina de belleza comentó que ella ha tenido inseguridades, pero que siempre está agradecida con su cuerpo.

“Hoy le dedico este post a mi cuerpo físico. Las fotos siguen siendo fotos en las que queremos vernos bien, la realidad siempre será diferente y eso es de lo que quiero escribirles hoy. Para ser honesta, desde que tengo memoria he peleado con la imagen que veo de mi cuerpo en el espejo, para mi nunca ha sido suficiente, quizás inseguridades infundadas en la infancia, comentarios que creí que me definían, miedos a no encajar en una industria hermosa pero exigente en la que siempre soñé estar; la relación que he tenido con la comida o con el ejercicio por mucho tiempo no fue sana, es más, aún sigo trabajando en el balance de mis hábitos, en no culparme cada que como, o matarme haciendo ejercicio hasta el punto de no tener descansos” (sic), inició escribiendo la modelo.

“Qué ironía saber que a pesar de haberme hablado con desprecio frente al espejo, mi cuerpo nunca me ha dejado de sostener, he podido gozarme esta vida acompañada de buena salud y de cada kilo, estrías, celulitis, flacidez, acné y mil cosas más de las que nos avergonzamos. Hoy puedo decir que sigo en el proceso de cultivar mi amor propio, que cada vez amo más lo que veo, cada vez me siento más orgullosa de las buenas decisiones que tomo para sentirme mejor”, continuó.

“Con amor escogí vivir una vida en la que a diario se reciben comentarios de todo tipo, para muchos poco para otro mucho, para mi lo suficiente. Hoy le digo a mi cuerpo que no tiene que parecerse a ningún otro, que me acepto y abrazo como soy, que su valor no lo define una percepción externa, ni las curvas o marcas que tenga. Cuerpo gracias por ser mi hogar, me importas y siempre te voy a cuidar”, finalizó en la publicación.