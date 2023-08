Así reaccionó Anuel AA a la canción de Karol G, ‘Mi ex tenía razón’

Anuel AA sigue al tanto de la nueva música de Karol G.

Karol G es tendencia número uno en YouTube y otras plataformas digitales tras el lanzamiento de su nuevo álbum Mañana será bonito: Bichota season. Especialmente por la canción Mi ex tenía razón, en la cual se han identificado indirectas a su expareja Anuel AA.

Ante el éxito de la canción en la que la colombiana le lanza pullas al puertorriqueño señalando que Feid, su actual pareja, es mejor que él, se esperaba la reacción de Anuel. El artista no esperó ni 24 horas para reaccionar a lo nuevo de Karol G y lo hizo en su Instagram.

Anuel no dijo nada, pero con un pequeño detalle informó a sus seguidores que estaba al tanto de la canción. El puertorriqueño hizo una publicación promocionando el estreno de la nueva película de DC y, aunque esto no tiene nada que ver con la colombiana, utilizó la canción para la historia.

Anuel publicó una historia con la nueva canción de Karol G (captura de pantalla)

Desde hace varios meses, Anuel AA ha sido blanco de críticas por la actitud “tóxica”, según los usuarios de redes, que ha tomado contra Karol G y Feid. El puertorriqueño empezó a dedicarle canciones y publicaciones a su expareja, pidiéndole que regresara con él y cuando los rumores sobre la relación de los dos colombianos, la emprendió en contra de Ferxxo.

Camisetas, almohadas, canciones y carteles en sus conciertos en los que se lee “Fuck Ferxxo” han hecho parte de las criticadas acciones que Anuel a realizado a lo largo de los últimos meses, incluso cuando él mismo ha confirmado que está en una nueva relación amorosa con Laury Saavedra.

Hasta ahora, ni Karol G ni Feid se habían pronunciado por los constantes ataques del puertorriqueño. Sin embargo, con el lanzamiento de su Mañana será bonito: Bichota season y la canción Mi ex tenía razón, los seguidores de La Bichota han considerado que el sencillo es una respuesta, con guante blanco, a su exnovio.

Karol G estrenó su nuevo álbum "Mañana será bonito: Bichota season" (Foto: captura video YouTube)

“Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor”, es la frase más contundente con la que La Bichota le responde a su expareja. Se entiende que es una respuesta directa a la canción que Anuel AA lanzó recientemente llamada Mejor que yo, dedicada al nuevo novio de Karol G.

Pero también dice frases como “de verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné” y “ya no extraño la vida que tenía, cuando pienso en lo que decía” en las que deja claro que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, sin extrañar la relación que tuvo con el puertorriqueño por varios años.

Mientras tanto, en la canción también tiene románticos mensajes para su nueva pareja. “Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices ‘mi amor’”, dice en la primera estrofa de la canción.

"Mi ex tenía razón" es la única canción que incluyó video en el lanzamiento del álbum (Foto: captura video YouTube)

Esta no es la primera vez que Anuel AA reacciona a una nueva canción de Karol G. A inicios del mes de julio, cuando la colombiana presentó S91, y mientras el puertorriqueño estaba en medio de una polémica por las acusaciones de haber agredido físicamente a su expareja Yailín la más viral, también tuvo tiempo para hablar sobre Karol.

El puertorriqueño tan solo publicó la canción de Karol en una de sus historias de Instagram, manifestando con varios emoticones de fuego que le había gustado lo nuevo de la cantante. Pero es no fue todo, Anuel también lanzó una canción en la que menciona a la artista.

Se trató de la canción Baby en colaboración con el artista Quavo. Anuel utilizó algunas frases de la canción para hacer referencia a Karol G y, una vez más, pedirle que regrese con él. “Todas las babies en la city me están texteando, pero la que me gusta se dejó del novio y ‘tamos conectando” y “Tirándole a mi ex, como Becky G y Karol. Ella llamó a su amiga y más amigas invitaron”.