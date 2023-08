Se conocieron los últimos mensajes de Daniel Sancho a sus amigos: “Es verdad, la he liado”

Edwin Arrieta y Daniel Sancho, sí sostentían una relación, pese a que las familias de ambos lo niegan. Foto: Archivo particular.

El 10 de agosto se conocieron nuevos detalles de los últimos pasos de Daniel Sancho, el confeso asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta, desmembrado en Tailandia. Sancho cumple cuatro días en una prisión provisional de Koh Samui luego de ser acusado formalmente de asesinato premeditado.

Un medio español reveló los últimos mensajes que le envío el chef de 29 años a sus amigos y familiares tras confesar ante las autoridades tailandesas.

“Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto. Me estaba amenazando tanto a mí como a mi familia. Estaba defendiendo mi vida y la de todos los que quiero. Algún día conoceréis toda la verdad”, fueron algunos de los mensajes que le envío Sancho, según reveló la revistas Lecturas

También dijo que recibió, supuestamente, amenazas de Edwin Arrieta no solo en su contra, sino también en contra de su entorno si rompía la relación que mantendrían desde hace casi un año.

De acuerdo con El programa de verano, Sancho, que tuvo su teléfono móvil desde el sábado 5 de agosto, cuando se hizo público el asesinato, hasta el lunes 7 de agosto, cuando un juez ordenó su traslado a prisión, contactó por WhatsApp a un amigo íntimo preocupado por la información que se empezaba a publicar en medios españoles.

“Es verdad, la he liado”, fue la respuesta que le dio el chef español a su amigo confirmándole que en efecto todo era verdad. En un siguiente mensaje, según reveló la prensa española, Sancho le escribió: “Olvidaros de mí. Estoy bien, no tenía otra opción”. En otro mensaje escribió: “Algún día sabrán toda la verdad”.

Según la prensa española Daniel Sancho habría estado amenazado de muerte por el cirujano Edwin Arrieta si llegaban a terminar su relación. Foto: REUTERS/Stringer.

En el programa Espejo público de la cadena española Antena 3 también se reveló que los investigadores habrían encontrado en el teléfono de Sancho una presunta amenaza de muerte del cirujano colombiano si el español decidía poner fin a la relación, lo que, según la prensa española, confirmaría lo que Sancho confesó a las autoridades tailandesas: que mató y descuartizó a Arrieta porque se sentía “un rehén” de su amigo.

También se ha conocido que Sancho habría mantenido una relación sexual esporádica desde hace un año con Edwin Arrieta y que, según él, este le habría chantajeado con publicar en redes sociales imágenes explícitas de ambos de carácter íntimo para hundir la reputación de su familia si el cocinero rompía con él. Algo que se confirmaría con el amenazante mensaje del fallecido que la policía habría encontrado en el teléfono de Daniel.

En su confesión a las autoridades tailandesas, Sancho negó tener una relación con Arrieta: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Sancho le dijo a la agencia EFE que Arrieta estaba obsesionado con él: “Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”.

Sin embargo, fuentes cercanas a la familia de Arrieta le confirmaron a Infobae que entre ambos sí existía una relación, que llevaban más de un año juntos, que la familia del cirujano sabía esta y que incluso el Sancho estuvo en Montería (Córdoba) realizándose un procedimiento estético en uno de los consultorios de Edwin Arrieta.