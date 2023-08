Ricardo Quevedo reveló grave enfermedad que padece: “Ya empecé a tomar medicamentos”

El comediante Ricardo Quevedo fue diagnosticado con epilepsia luego de varios años de estar padeciendo la enfermedad. Foto: Infobae

En una entrevista con Alejandro Riaño en The Juanpis Live Show, el humorista Ricardo Quevedo, también conocido como Cejas Pobladas, contó que padece de epilepsia. Esta enfermedad lo ha afectado por varios años y hasta 2021 informó que fue diagnosticado con la patología. Sin embargo, el comediante dio a conocer su tipo de padecimiento hasta ahora.

“La epilepsia es un trastorno crónico no transmisible del cerebro, que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo, y se caracteriza por convulsiones recurrentes no provocadas”, explica la Organización Panamericana de Salud (Paho).

En el caso específico de Cejas Pobladas, los eventos de convulsión cesaron luego de que empezó a medicarse. “Fueron como unas tres veces que me sucedió y ya empecé a tomar medicamentos y desde entonces estoy feliz”, dijo Quevedo. “En un ataque de epilepsia me fracturé el hombro”, añadió Quevedo en la entrevista con Riaño.

El humorista Ricardo Quevedo relató que en uno de los episodios de epilepsia que sufrió, se fracturó un hombro. Foto: Video The Juanpis Live Show.

En 2021, el humorista publicó una foto en redes sociales en la que se le ve montando cicla. En la descripción de la publicación contó a sus seguidores que fue diagnosticado con una enfermedad, la cual no reveló, pero que, gracias a los medicamentos, su estado de salud mejoró.

“Hace varios años que me sentía muy mal y no sabía la causa. Los últimos 15 días han sido muy importantes para mí, porque por fin me diagnosticaron la razón. Hoy me escapé para pensar en todo lo que me ha pasado, en gran parte a raíz de eso”, señaló Cejas Pobladas en su momento.

Su situación de salud le permitió reflexionar sobre su vida, cuestionarla y encontrar respuestas. “Estoy medicado y me siento mucho mejor. Creo profundamente en que uno debe darse la oportunidad de volver a empezar. Y hacerlo las veces que sea necesario. Ofrecer una disculpa, perdonar y perdonarse”, expresó el comediante en la publicación. “Ya estoy muchísimo mejor, mucho más enfocado y mucho más tranquilo. Hasta ando más sonriente y todo (gracias al medicamento)”, añadió.

Luego, en 2022, el humorista prendió las alarmas de sus seguidores al publicar una fotografía en Instagram en la que se muestra hospitalizado. En la foto, Quevedo aseguró que sus quebrantos de salud no serían una barrera para llevar a cabo un show que tenía programado para el día siguiente.

“La salud que a veces pasa factura. Pero ya estoy listo para salir de acá y seguir vagabundeando porque la putería es mi pasión. Gracias por sus mensajitos. Nos vemos mañana en el Teatro Nacional La Castellana. Los quiero mucho”, se lee en la descripción de la publicación.

Durante la entrevista con Alejandro Riaño también recordó que hace tres años había sido invitado al show de Juanpis. El humorista aceptó la entrevista y la grabó. Sin embargo, decidió que no fuera transmitida y solicitó a Alejandro Riaño que se abstuviera de publicarla.

“Estaba atravesando un momento muy jodido. Estaba con una depresión muy fuerte, ansiedad, me habían descubierto lo de la epilepsia… Mil cosas me pasaron en ese momento, y ese día para mí no fue chévere, yo estaba como en modo automático”, contó Quevedo.

Relató entonces que, debido a lo que estaba pasando en su vida en ese momento, no consideró que lo que dijo en la entrevista debiera salir a la luz pública. “De verdad no me siento cómodo con la entrevista, me parece que no debería salir, porque fue un momento muy heavy de mi vida”, dijo Quevedo a Alejandro Riaño.

La solicitud que hizo al director de The Juanpis Live Show implicó que su relación se fragmentara un poco y que ambos humoristas se alejaran. Sin embargo, reafirmó el cariño que siente por Riaño. “A Alejo lo adoro y lo amo con mi alma, siempre, desde Comediantes de la Noche, fue la persona con la que yo más conecté”, sostuvo el comediante.