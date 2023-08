A la cárcel presuntos responsables del asesinato de comerciante a la salida de un gimnasio en Bogotá

Alberto Ortega fue asesinado en la tarde del 24 de julio en Bogotá, los presuntos asesinos irán a la cárcel. Redes Sociales / Facebook Alberto Ortega.

En la tarde del miércoles 9 de agosto, un juez de control de garantías envió a la cárcel a las dos personas señaladas de asesinar al comerciante Alberto Ortega García, cuando salía del gimnasio en el norte de Bogotá, por “representar un peligro para la sociedad y actuar con sevicia absoluta”.

La Fiscalía General de la Nación consideró que los dos sicarios tienen graves antecedentes judiciales y podrían fugarse. Durante la audiencia de imputación de los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, el delegado del ente investigador reveló que los sujetos le dispararon en tres oportunidades en la cabeza a la víctima cerciorándose de que el comerciante estaba muerto. El juez señaló que incluso estaban dispuestos a “rematarlo” en el mismo lugar de los hechos.

Tras haber cometido el crimen, los implicados escaparon y recorrieron 15 kilómetros y esperaban llegar a su casa en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, donde posteriormente fueron capturados. Las autoridades encontraron un arma de fuego y todas las características que los incriminaba en el asesinato.

También se conoció que los delincuentes intentaron sobornar a los policías para evitar la captura; sin embargo, fueron detenidos por el porte ilegal de armas y el cohecho, es decir, ofrecer dinero a los uniformados.

Hasta ese momento, con los sospechosos tras las rejas, estaba pendiente demostrar su participación en el sicariato. Los investigadores de la Fiscalía y la Sijín recopilaron los testimonios elementos probatorio solicitaron una orden de captura por homicidio.

Quién era Alberto Ortega García, el empresario asesinado en Bogotá frente a un gimnasio

El hombre, de 56 años, era un reconocido empresario y dentro de sus negocios se encontraba la comercialización de vehículos de alta gama, además de ser el propietario de la empresa de helados La Paletteria, lo cual exponía en sus redes sociales con orgullo, además de ser un apasionado por los perros, por lo que la mayoría de sus publicaciones se enfocaban en fotografías de sus mascotas.

De acuerdo con El Tiempo, el hombre viajaba constantemente a Medellín; y habría sido esperado por sus asesinos a pocos metros del gimnasio en el que se encontraba haciendo ejercicio.

“Él pasaba metido en Medellín, viajaba para allá dos veces al mes”, “estaba dedicado la venta carros de lujo y deportivos, como Porsche”, afirmó un familiar de la víctima al medio ya mencionado.

La alcaldesa de Bogotá confirmó que Ortega tenía anotaciones judiciales registradas en 2017 por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión, sin embargo, afirmó que el empresario debía responder por sus hechos frente a la justicia, por lo que lamentó el crimen y responsabilizó por los hechos al Estado colombiano, afirmando que esto es consecuencia de la falta de personal en la policía de la ciudad.

“La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, ¡no a sicarios! El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! Hasta cuándo el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, fue el trino de Claudia López al respecto.