¿Podría evitar la pena de muerte Daniel Sancho, el confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta?

El destino de Daniel Sancho, el confeso asesino del médico colombiano Edwin Arrieta, quedaría en manos del rey en Tailandia Rama X. (Getty Images / Reuters)

Tras confesar que perpetró el brutal homicidio del médico colombiano Edwin Arrieta, cuyo cuerpo sin vida fue desmembrado, el ciudadano español Daniel Sancho podría verse sentenciado hasta a la pena de muerte, de acuerdo con el código penal de Tailandia.

Quitarle la vida a una persona en esa nación asiática contempla entre 15 a 20 años de prisión, cadena perpetua o la ejecución, dependiendo de la gravedad de las circunstancias en que haya ocurrido el crimen, explicó en la agencia española de noticias EFE el experto en Derecho Penal Álvaro Bernad.

Agregó que esta pena está reservada a los homicidios agravados y, entre los supuestos, se recogen los que han sido cometidos con premeditación, entre los que se podría encontrar el caso de Sancho, luego de su relato ante la Policía tailandesa.

Desde que aceptó su responsabilidad en el hecho, otra de las posibilidades que surgieron era la de lograr el traslado del confeso homicida a España, para que allí cumpla su condena, pero no existe un tratado de extradición entre los dos países, por lo que el proceso penal se tendría que llevar primero en Tailandia.

Bernad señala que lo que sí existe es un acuerdo en materia de ejecución de sentencias penales firmado por ambos Estados en 1983 y por el que podrían solicitar la entrega de un ciudadano español una vez sea condenado, para el cumplimiento de parte de la pena que se le haya impuesto.

Por tanto, Sancho será juzgado en la nación asiática, y España podría reclamar su entrega una vez esté en firme la condena.

Aunque el citado acuerdo tiene dos condicionantes: el primero relevante, según detalla Bernad, es que no quepa recurso alguno a la sentencia. Segundo, que la condena no sea a la pena de muerte, recogida en el artículo 289 del código penal tailandés.

La decisión de una sentencia de muerte a Daniel Sancho quedaría en manos del rey tailandés Rama X. (Photo by Linh Pham/Getty Images)

Su ejecución dependerá, posiblemente en este caso, de una decisión final del rey de ese país Maha Vajiralongkorn, más conocido como Rama X.

De hecho ya existe un precedente con otro ciudadano del país ibérico que también asesinó a uno de sus connacionales en ese Tailandia. Se trata de Artur Segarra, condenado en primera instancia a cadena perpetua como autor del asesinato y posterior descuartizamiento de David Bernat, en 2016. Tras solicitar un indulto real al monarca de Tailandia, este le conmutó en 2020 la condena a muerte por la cadena perpetua.

Al librarse de la máxima pena, Segarra podría solicitar en un futuro el traslado a su país de origen si lo decide, una vez complete ocho años de su condena en el país asiático, explicaron en el informativo de televisión del canal español La Sexta.

Familia del médico tampoco busca la pena de muerte

El cirujano colombiano Edwin Arrieta es recordado en su natal Lorica como una persona carismática. Foto: Archivo particular.

El apoderado de los parientes del cirujano plástico, el abogado Miguel González Sánchez, aseguró que ellos no desean que a Sancho lo ejecuten en Tailandia, pese a la brutalidad del crimen en contra de su allegado, de acuerdo con una entrevista que concedió en el informativo de televisión colombiano Red+ Noticias.

“La familia no desea pagar muerte con muerte. Queremos una sentencia condenatoria ejemplar, eso resultaría siendo satisfactorio. La pena de muerte sería pedir lo mismo que le hicieron a Edwin y en eso somos diferentes”, afirmó en el noticiero.

Agregó en ese medio de comunicación que todo el proceso lo realizarán con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, ya que es un tema diplomático, para que en Tailandia se pueda designar a un defensor de la víctima.

No obstante, una de las hermanas del galeno, Darling Arrieta, afirmó que el confeso asesino, no satisfecho con el crimen, lo injuria, ya que al estar muerto no tiene como responder a los señalamientos que le está haciendo.

“A mí me tortura todos los días, todas las noches, desde que sé que mi hermano le pasó eso. No sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso, o si vivo le hizo eso. Es una cosa que nunca vamos a saber y que esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender, porque él está diciendo muchas cosas, está ensuciando el nombre de mi hermano, y él no se puede defender”, señaló en el medio nacional Noticias Caracol.