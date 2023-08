Francisca Estévez fue eliminada de MasterChef Celebrity: estas fueron las razones

La carne de cerdo que preparó y a la que tituló ‘Esto no lo vi en redes sociales’, no funcionó Foto: cortesía de Netflix/Netflix © 2022

Francisca ‘Kika’ Estévez se fue la nueva eliminada del concurso de cocina del canal RCN MasterChef Celebrity. La actriz no convenció a los jurados con su preparación y ni logró sobreponerse a sus contrincantes, Carolina Acevedo, Diego Sáenz y Natalia Sanint. El reto, de acuerdo cono lo que explicó Nicolás de Zubiría, fue bajo total libertad creativa. La carne de cerdo que preparó y a la que tituló ‘Esto no lo vi en redes sociales’, no funcionó.

Diego y Natalia fueron quienes se llevaron los mejores comentarios de los jurados, por lo que subieron inmediatamente al balcón tras la deliberación de los dos jueces presentes, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier. Carolina y Kika se quedaron abajo esperando el resultado final de la calificación. Antes de decir el nombre de la persona eliminada, los jurados les preguntaron a las actrices las razones por las cuáles creían que sus platos deberían darles el pase para continuar en la competencia.

Francisca inició y aseguró que aunque su plato no era el mejor, se había arriesgado en hacerlo. “Estaba muy nerviosa y no pensé (...) yo siento que el error más grande (del plato) fue la carne de cerdo, porque estaba cruda”, resaltó.

Finalmente, Nicolás de Zubiría dio el veredicto: Kika abandona la competencia. “Kika, hasta aquí te trajo el tren. De verdad, muchas gracias por haber querido entrar a esta cocina. Con 20 añitos, sin tener un mundo gastronómico muy amplio, decidiste entrar, jugártela, meterle. Me parece bacanísimo conocerte. Eres una pelada que tiene un futuro espectacular, que pinta hermoso”, dijo Nicolás, quien explicó que la cocción del cerdo había quedado un poco por debajo de la correcta.

Los platos de los concursantes debían tener proteína, una guarnición, verduras y salsa. El reto fue totalmente libre Foto: Instagram de @itsfrancissca

“No nos conocemos tanto, pero tengo la impresión de que este puede ser el año de tu vida. Arrancaste con MasteChef, un proyecto que te enseñó cosas distintas (...) te mostraste al mundo y a tus compañeros tal y como eres. Me encantó verte siempre con una sonrisa, hasta cuando estabas nerviosa y complicada”, comentó por su parte, Carpentier.

Claudia Bahamón, por su parte, invitó a Kika a no desfallecer en sus proyectos, pues le recordó que cuando entró a la competencia la vio motivada y con ganas de llevarse el título de la mejor cocinera; sin embargo, aquel ímpetu, según la presentadora, se fue apagando.

Kika, por su parte, aseguró que se arrepentía de no haber podido controlar sus nervios, y que iba a extrañar mucho a sus compañeros. “Siento que todo me cuidaron desde el primer día. Yo estaba muy asustada y siempre fueron un apoyo para mí en todo, dentro y fuera de la cocina. Yo me voy, pero sigo hablando con todos, es como una familia. Es muy duro, pero me siento orgullosa de haber durado hasta acá (…) me voy con más confianza de que puedo ser yo y nadie me va a criticar por eso”, detalló.

Francisca sale de la competencia luego del creador de contenido para redes sociales Mario Ruiz, quien a causa de un malentendido en la instrucción que se le dio en la prueba de salvación, terminó despidiéndose de las cocinas de MasterChef. El mismo Mario aceptó que “por distraído” salió del programa.

Y es que Mario se encontraba cocinando con tranquilidad, pues pensaba que tenía 15 minutos de sobra, sin embargo, le quedaban muchos menos. Por eso, su plato quedó incompleto y sin la sazón correcta. “Si él hubiera tenido diez minutos más, los hubiera sonado a todos, seguro”, dijo Diego Sáenz, uno de los concursantes.

“Me voy con rabia por lo distraído, pero me voy animado por lo que me dijeron los chefs. Tengo talento para cocinar, pero por una bobada la pagué caro. Es muy fuerte despedirse de la cocina de MasterChef, siento que fue muy rápido, siento que pude haber dado mucho más”, reveló el creador de contenido.