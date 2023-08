Dos niñas fueron raptadas a la fuerza de una madre sustituta del Icbf en Andes, Antioquia

Dos niñas de 6 y 7 años fueron raptados de las manos de una madre sustituta del Icbf en Andes, Antioquia. Video: Denuncias Antioquia - Facebook

Desde la tarde del martes 8 de agosto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y las autoridades judiciales intentan ubicar a las personas que raptaron a dos menores de edad en el municipio de Andes, al suroeste de Antioquia.

El rapto de las dos niñas de 6 y 7 años se registró en una vía céntrica del municipio antioqueño, cuando la madre sustituta de las menores las llevaba a una cita con sus padres biológicos ante la Comisaría de Familia.

Para las autoridades, los padres biológicos de las niñas son sospechos de llevarlas a la fuerza, por lo que intentan ubicarlos para recuperarlas y regresarlas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y dar iniciar al proceso de restitución de derechos.

Gracias a una cámara que estaba ubicada en la zona el momento quedó registrado y se ve cuando la madre sustituta transita por la calle peatonal con las niñas: una va de la mano y la otra abrazada, pero durante el recorrido son abordadas por tres mujeres y un hombre quienes toman por las manos a una de las menores y el hombre carga a la otra, para luego huir con ellas.

Menores de 6 y 7 años fueron raptadas de manos de su madre sustitituta en Andes, Antioquia. Foto: captura de pantalla

Sobre este caso el comandante de la Policía de Andes, Hernán Celis, aseguró que quienes se llevaron las niñas huyeron hacia una zona rural de la localidad.

“Se llevaron los niños. No la amenazaron, no le pegaron, no la insultaron, solo cogieron a los dos niños y se fueron. Al parecer, caminaron en la zona rural por el monte hacia la zona de La Cuchilla”, mencionó el mayor.

Según el comandante, la denuncia del rapto se dio casi 25 minutos después. “Se hace todo el cierre, pero ya las personas habían salido de la jurisdicción. Son los padres biológicos y lo que hicieron fue llevarse de forma violenta a los niños en el día que les corresponde la visita”, señaló.

Estas menores hacen parte de un resguardo indígena del municipio y pasaron a custodia de una madre sustituta por un proceso de violencia intrafamiliar.

La<b> </b>Secretaría de Seguridad desmintió casos de secuestro en Bogotá

El encargado de desmentir las cadenas de WhatsApp fue el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto Foto: Archivo de Andina. (Andina)

La Secretaría de Seguridad entregó un comunicado en el que desmintió una cadenas de mensajes de WhatsApp donde se denunciaron supuestos casos de secuestro de niños en la capital del país. Según la entidad no hay registros, hasta ahora, de denuncias en las que se evidencie el rapto de menores de edad en Bogotá.

El subsecretario de Seguridad de Bogotá, Andrés Nieto, fue el encargado de aclarar la situación. De acuerdo con lo que destacó, a la línea de emergencias 123 no han llegado alertas respecto al rapto de niños. Aseguró que tampoco hay denuncias formales por parte de familiares que aseguren que sus niños han sido secuestrados.

“Luego de una exhaustiva investigación en 4 localidades, no se encontraron casos concretos o familiares que respalden la veracidad de esta información. Las autoridades han desmentido la veracidad de dichas acusaciones, y en otras regiones del país se han presentado denuncias por calumnia contra quienes han compartido estas acusaciones falsas (...)”, comentó el subsecretario.

Según las cifras oficiales, en lo corrido del 2023 han sido capturadas 13 personas por delitos relacionados con menores de edad en la capital del país. “Hacemos un llamado a no difundir información falsa ni a replicar información que no está verificada por las autoridades en términos de seguridad”, mencionó.

En las cadenas de mensajes se exponen que los supuestos secuestros, además de ocurrir en Bogotá, se estarían presentando en diferentes sectores del Atlántico y Boyacá. Las autoridades de Tunja, en medio del pánico de los padres de familia, salieron a desmentir lo que se estaba diciendo.

Un video que ha sido compartido a través de cadenas de WhatsApp ha generado pánico entre los padres de familia. Según el Distrito no hay denuncias formales Foto: AP Foto/Fernando Vergara. Foto/Fernando Vergara. Archivo

En las alertas que se han compartido a través de WhatsApp se ve un video en el que se acusa a dos hombres y a una mujer de ser los responsables de captar menores de edad en la capital.

Cuando Nieto asumió como subsecretario de Seguridad en Bogotá, en julio de este año, aseguró que dentro de sus retos estaba trabajar por la seguridad de la ciudad. “Mejorar la seguridad y la convivencia en Bogotá, a través de programas para la prevención y el control de los delitos que más afectan a los ciudadanos”, comentó.

‘‘Vamos con toda a focalizar puntos con la Policía de Bogotá y la Fiscalía, pero sobre todo trabajar con comunidades, con redes de cuidado”, añadió el subsecretario en su cuenta de Twitter.