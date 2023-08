Carlos Vives reveló cuáles fueron los verdaderos motivos de su separación con Margarita Rosa de Francisco

El cantante samario señaló que alguna vez sufrió por amor y que fue con Margarita Rosa. Foto: EFE/Carlos Ortega

El amor entre Margarita Rosa de Francisco y Carlos Vives nació durante las grabaciones de la telenovela Gallito Ramírez, que fue emitida entre los años 1986 y 1987. Esto, sin duda, catapultó a la pareja, convirtiéndola en una de las más queridas por los colombianos en la década de los años 80.

Sin embargo, esta relación no duró mucho, ya que cada uno decidió tomar caminos distintos para continuar con sus carreras, pero sin dejar de lado esa amistad que siempre los ha caracterizado.

Los detalles de la relación que sostuvo con “la mencha” fueron revelados durante una entrevista hecha por el mexicano Yordy Rosado. Allí el cantante también manifestó que en varias ocasiones ha sido víctima del desamor.

Sin ninguna vacilación, Carlos Vives se refirió al tema del desamor diciendo que cada relación terminada tuvo diversos procesos emocionales que fueron, en su momento, muy difíciles de sobrellevar y que trajeron consigo “días realmente muy difíciles”.

Durante la entrevista, el artista no solo dejó ver sus grandes logros alcanzados luego de su larga trayectoria en la música y en la actuación, sino que también dio algunos detalles de su vida personal.

Sin embargo, una de las historias de amor y desamor experimentadas por Vives y que causó la curiosidad de Yordi Rosado fue lo referente al matrimonio que el artista sostuvo con la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco.

Uno de los apartes que más llamó la atención del entrevistador fue cuando Vives aseguró lo siguiente: “No quiero sonar pretencioso, pero… no mentira, sí tuve mis desamores”, aclarando que pasó por momentos emocionalmente complicados con algunas de sus exparejas, las cuales lo llevaron a sufrir de diferentes maneras.

Así mismo, en su caso con Margarita Rosa de Francisco, afirmó que había sido para él uno de sus mayores sufrimientos, ya que “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho”.

A pesar del asombro del periodista, por las palabras del cantante, él destacó la relación de camaradería que hoy existe entre los artistas, y más por los buenos comentarios que salen cuando hablan el uno del otro.

Vives resaltó que el siempre vio a Margarita Rosa como una excelente mujer, pero que también sabía que durante su relación con ella, no había tenido mucha suerte y que era algo normal con el pasar del tiempo.

El cantante no se contuvo en elogios hacia ella, desde el principio de la entrevista hasta finalizarla, siempre aseguró que la historia de amor con Margarita no había terminado como él lo imaginaba y sobre todo como el lo deseó.

Ante esto, enfatizó que tal situación es normal, ya que de esta manera se presentan diferentes circunstancias en la vida de cada persona. “Sí, es que Margarita es una mujer maravillosa. Tuve la mala suerte de que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer. Así es la vida... a veces ganamos, a veces perdemos”, recalcó Vives.

No obstante, aunque no se ven con frecuencia, el cantante señaló que mantiene una excelente relación con Margarita, especialmente después de que cada uno tomó rumbos diferentes en sus vidas. Carlos Vives está con Claudia Elena, quien desde hace mucho tiempo es su esposa y gran amor. Por su parte, Margarita Rosa se radicó en Miami hace algunos años junto a su pareja, Will van der Vlugt, un director y fotógrafo neerlandés.

Actualmente, Vives comparte su vida con Claudia Elena Vásquez, su esposa desde hace más de 20 años, quien ha sido su compañera en su trayectoria artística. Durante la entrevista, el artista destacó que con Claudia Elena ha consolidado un “vínculo sólido y bonito”, logrando ser compañeros y amantes al mismo tiempo.

Finalmente, el samario resaltó que sigue viendo a su esposa como un pilar fundamental en su vida, dado que han construido una relación en la que ambos se valoran y se apoyan en todos los aspectos, tanto profesionales como personales.